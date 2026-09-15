Eximbank gia hạn thời gian đề cử nhân sự HĐQT

Thời hạn nhận hồ sơ được kéo dài đến ngày 23/9, trước khi Eximbank tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường vào giữa tháng 10 để xem xét các vấn đề nhân sự.

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, HoSE: EIB) vừa thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ VIII (2025-2030).

Theo đó, thời gian nhận hồ sơ được kéo dài thêm 12 ngày, từ ngày 11/9 sang ngày 23/9. Ngân hàng cho biết việc gia hạn nhằm tạo thêm thời gian để cổ đông, nhóm cổ đông hoàn thiện hồ sơ đề cử nhân sự HĐQT theo quy định.

Việc gia hạn diễn ra ngay trước thềm phiên họp bất thường dự kiến tổ chức ngày 14/10 tới đây với nội dung đáng chú ý là công tác nhân sự. Trước đó, ngày 26/8 được ngân hàng chọn làm ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VIII.

Trước đó, tại phiên họp bất thường ngày 24/7, Eximbank đã thông qua việc điều chỉnh cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 lên 7 thành viên, trong đó có 6 thành viên độc lập, đồng thời bầu bổ sung và thay thế 5 thành viên HĐQT độc lập.

Ngoài ông Nguyễn Lê Quốc Anh được bầu làm chủ tịch, các thành viên mới gồm: bà Richa Goswami, bà Ooi Huey Tyng, ông Michael Richard Harte và ông Chua Teck Huat Bill.

Cũng tại đại hội này, Eximbank thông qua việc miễn nhiệm bà Phạm Thị Huyền Trang cùng 3 thành viên HĐQT khác theo đơn từ nhiệm. Một tuần sau khi thôi giữ chức thành viên HĐQT độc lập, bà Trang được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Eximbank.

Cùng với việc được bổ nhiệm làm tổng giám đốc, hồ sơ của bà Trang đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận đối với chức danh thành viên HĐQT không độc lập.

Eximbank xác nhận bà Trang sẽ tham gia ứng cử HĐQT tại phiên họp bất thường tổ chức vào tháng 10 tới đây cùng một số ứng viên khác.

Nếu được cổ đông thông qua, Tổng giám đốc Eximbank sẽ trở lại HĐQT nhưng với tư cách thành viên không độc lập - đáp ứng quy định hiện hành tại Luật Các tổ chức tín dụng.

Theo lộ trình hoàn thiện cơ cấu bộ máy được ngân hàng công bố, Eximbank hướng tới mô hình HĐQT gồm từ 9-11 thành viên độc lập vào năm 2028.

Nửa đầu năm nay, Eximbank báo lãi trước thuế 679 tỷ đồng, giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng tài sản cuối quý II đạt 266.067 tỷ đồng, trong đó nhà băng cho vay gần 186.200 tỷ đồng.