Tân Phó chủ tịch Sacombank là ai?

Ông Nguyễn Xuân Vũ sinh năm 1981, là cử nhân Học viện Tài chính, thạc sĩ tài chính ngân hàng Trường đại học Quốc gia Hà Nội.

Ông có gần 20 năm đồng hành cùng Sacombank và đảm nhận nhiều vị trí quan trọng như: trợ lý chủ tịch HĐQT, phó tổng giám đốc... Trong quá trình công tác, ông đã trực tiếp điều hành và triển khai nhiều lĩnh vực trọng yếu của ngân hàng.

Năm 2017, ông Nguyễn Xuân Vũ tham gia HĐQT Sacombank nhiệm kỳ 2017-2021, khi mới 36 tuổi và là thành viên trẻ nhất HĐQT nhiệm kỳ này. Đến năm 2022, ông tiếp tục được Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.

Hiện HĐQT Sacombank nhiệm kỳ 2022-2026 có 7 thành viên, gồm ông Dương Công Minh - Chủ tịch, ông Nguyễn Đức Thụy - Phó Chủ tịch thường trực, ông Phạm Văn Phong và ông Nguyễn Xuân Vũ - Phó Chủ tịch, ông Phan Đình Tuệ - Thành viên, ông Vương Công Đức và bà Phạm Thị Thu Hằng- Thành viên độc lập.

Về tình hình kinh doanh, quý II/2026, Sacombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 4.136 tỷ đồng, giảm 44% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 2.931 tỷ đồng, giảm 49% so với cùng kỳ.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Sacombank đạt 892.049 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 636.029 tỷ đồng. Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng tăng 36% lên 27.177 tỷ đồng. Trong khi đó, tiền gửi khách hàng đạt 647.939 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm.

Trong chia sẻ hồi đầu tháng 7, ông Loic Faussier, Tổng giám đốc Sacombank, cho biết ngân hàng đang chủ động rà soát lại toàn bộ danh mục tín dụng, đánh giá lại chất lượng tài sản, thực hiện các biện pháp phân loại nợ một cách quyết liệt và triệt để. Khi thực hiện quá trình này, tỷ lệ nợ xấu và chi phí dự phòng chắc chắn sẽ tăng lên. Quá trình này có thể tiếp tục tạo áp lực lên kết quả ngắn hạn, nhưng là cơ sở cần thiết để ngân hàng từng bước củng cố bộ đệm dự phòng và nâng cao khả năng hấp thụ rủi ro trong trường hợp điều kiện kinh doanh tiếp tục bất lợi.