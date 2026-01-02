Chân dung doanh nhân gốc Việt được bổ nhiệm làm Chủ tịch Toyota Việt Nam

Toyota vừa bổ nhiệm hai lãnh đạo mới cho thị trường Việt Nam, trong đó có một người gốc Việt.

Sáng 2/1, Công ty Toyota Việt Nam (TMV) công bố bổ nhiệm nhân sự cấp cao, gồm Chủ tịch Tiền Quốc Hào và Tổng giám đốc Osamu Hirata. Hai lãnh đạo sẽ chính thức nhận nhiệm vụ từ tháng 1/2026, kế nhiệm ông Nakano Keita sau 3 năm làm việc tại Toyota Việt Nam.

Trước khi trở thành Chủ tịch Toyota Việt Nam, ông Tiền Quốc Hào đang giữ nhiều vị trí quan trọng của Toyota tại châu Á. Ảnh: Toyota.

Trước khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch TMV, ông Tiền Quốc Hào đang giữ nhiều vị trí quan trọng trong hệ thống Toyota gồm Phó Tổng giám đốc Khu vực châu Á, Phó Tổng giám đốc Khối Kinh doanh Tài chính Bán hàng của Tập đoàn Toyota (TMC), đồng thời là Chủ tịch Toyota Châu Á (Singapore). Ông cũng đang đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc điều hành Công ty Tài chính Toyota châu Á (TFS).

Ông Tiền Quốc Hào sinh năm 1964 tại Sài Gòn, cùng gia đình di cư sang Canada trong thập niên 1980. Trước khi gia nhập Toyota, ông từng làm việc trong lĩnh vực vận tải tại Canada giai đoạn 1990-1999.

Về học vấn, ông tốt nghiệp Cử nhân Khoa học Ứng dụng (BASc) chuyên ngành Kỹ thuật Điện tại Đại học Waterloo, có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Trường Kinh doanh Richard Ivey và sở hữu chứng chỉ Giám đốc Điều lệ (Chartered Director) của Trường Kinh doanh DeGroote (Canada).

Gia nhập Toyota Canada từ năm 1999, ông Hào lần lượt đảm nhiệm nhiều vai trò quản lý ở các mảng bán hàng, chăm sóc khách hàng, kế toán và nhân sự. Từ 2009, ông chuyển sang các nhiệm vụ cấp tập đoàn và lần lượt kinh qua các vị trí tại Nhật Bản, Lexus Trung Quốc và Toyota Motor Châu Á - Thái Bình Dương.

Trước khi nhận nhiệm vụ tại TMV, ông Hào cũng đã có "duyên" với Việt Nam khi tham gia một số hoạt động kết nối với các trường đại học trong nước trong khuôn khổ hợp tác và chia sẻ. Tháng 3/2023, ông góp mặt ở hoạt động liên quan đến hợp tác nghiên cứu với Đại học Bách khoa Hà Nội. Cũng trong chuyến thăm Việt Nam, ông có buổi gặp gỡ đặc biệt với sinh viên Trường Đại học Ngoại thương (Hà Nội).

Ông Tiền Quốc Hào trong buổi nói chuyện với sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội vào năm 2023. Ảnh: Toyota.

Cùng với việc bổ nhiệm Chủ tịch mới, TMV cũng giới thiệu ông Osamu Hirata giữ chức Tổng giám đốc từ tháng 1/2026. Ông Hirata tốt nghiệp Đại học Waseda và gia nhập Tập đoàn Toyota (TMC) năm 1995, có nhiều năm kinh nghiệm trong các mảng kế hoạch kinh doanh, hoạch định sản phẩm và hoạch định chiến lược, từng đảm nhiệm vai trò điều hành bán hàng tại các thị trường quốc tế, đặc biệt là khu vực Bắc Mỹ.