Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng làm gì để kiến tạo mạng lưới 2.000 doanh nghiệp trong chuỗi giá trị?

Tân Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng Mai Minh Vương đã chia sẻ với VietTimes cách Hội thực hiện mục tiêu kiến tạo hệ sinh thái hợp tác với 20 doanh nghiệp (DN) dẫn dắt, 200 DN đồng hành và 2.000 DN trong chuỗi giá trị.

Chuẩn hóa đội ngũ CEO trẻ

- Sau 25 năm phát triển của Hội Doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng (sau đây gọi chung là Hội), ông nhìn nhận thế nào về cơ hội và thách thức khi Hội bước vào “kỷ nguyên vươn mình”?

- Tôi rất vinh dự và ý thức rõ trách nhiệm lớn lao khi được cộng đồng tin tưởng giao trọng trách Chủ tịch nhiệm kỳ 2025-2028. Nếu nhiệm kỳ trước đối mặt với thử thách chưa từng có từ đại dịch COVID-19 và sự đứt gãy kết nối, thì nhiệm kỳ này mở ra cơ hội lớn song hành cùng áp lực trong bối cảnh mới của đất nước và thành phố.

Cảm xúc của tôi là sự tiếp nối tinh thần bản lĩnh, dấn thân và trách nhiệm xã hội mà các thế hệ lãnh đạo Hội đã xây dựng suốt 25 năm, kết hợp với khát vọng đổi mới mạnh mẽ. Tôi mong muốn Hội không chỉ là nơi quy tụ mà còn trở thành bệ đỡ phát triển, không gian kết nối tri thức, nguồn lực và cơ hội cho hội viên.

Đây không phải vai trò cá nhân mà là sứ mệnh tập thể, với tinh thần “Đồng hành – Đồng lòng – Đồng kiến tạo” để cộng đồng Doanh nhân trẻ Đà Nẵng vươn lên mạnh mẽ và đóng góp thiết thực hơn cho sự phát triển bền vững của thành phố.

- Đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2025-2028, Hội đặt mục tiêu đạt 1.500 hội viên và nâng cao năng lực cạnh tranh. Vậy, hội sẽ triển khai những giải pháp trọng tâm nào để hiện thực hóa mục tiêu này?

- Hội lấy giá trị mang lại cho hội viên làm thước đo hành động. Trước hết, chúng tôi củng cố tổ chức, chuẩn hóa cơ chế vận hành rõ mục tiêu, trách nhiệm và hiệu quả; đồng thời giao chỉ tiêu phát triển hội viên cụ thể cho từng Ủy viên Ban Chấp hành và Câu lạc bộ, gắn với cơ chế chăm sóc, kết nối, vinh danh để đạt 1.500 hội viên.

Ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng khoá VIII.

Song song đó, Hội đẩy mạnh đào tạo quản trị hiện đại, chuyển đổi số, tài chính, nhân sự và phát triển bền vững, từng bước hình thành chuẩn thực hành tốt theo ngành nhằm giúp doanh nghiệp chuẩn hóa vận hành và đáp ứng thị trường trong nước, quốc tế.

Về kết nối, chúng tôi tập trung xúc tiến thương mại theo chiều sâu, theo ngành và chuỗi cung ứng, phát huy doanh nghiệp dẫn dắt để tạo hợp tác cụ thể, có “hậu kết nối”. Hội cũng mở rộng liên kết vùng và hội nhập quốc tế, tạo không gian tăng trưởng mới.

Ngoài ra, Hội chuyên nghiệp hóa đối thoại chính sách, thiết lập cơ chế tiếp nhận, phân loại và theo dõi đến cùng các kiến nghị, đồng hành cùng chính quyền cải thiện môi trường đầu tư. Tinh thần “Đồng hành – Đồng lòng – Đồng kiến tạo” sẽ xuyên suốt để doanh nghiệp hội viên mạnh hơn và đóng góp lớn hơn cho Đà Nẵng giai đoạn 2025-2028.

- Trong chiến lược đào tạo 10.000 CEO trẻ của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Đà Nẵng sẽ đóng vai trò gì và triển khai theo hướng nào để phù hợp đặc thù địa phương?

- Đây là chiến lược dài hạn đầu tư cho năng lực lãnh đạo doanh nghiệp. Hội Đà Nẵng sẽ chủ động triển khai chương trình đào tạo CEO địa phương theo khung Trung ương Hội, nhưng linh hoạt điều chỉnh phù hợp đặc thù miền Trung. Nội dung tập trung quản trị chiến lược, tài chính – nhân sự, chuyển đổi số, quản trị rủi ro, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, giúp CEO trẻ “làm chủ” thay vì chỉ điều hành theo kinh nghiệm.

Chúng tôi nhấn mạnh vai trò cố vấn và chia sẻ thực tiễn từ doanh nhân đi trước, chuyên gia đầu ngành để rút ngắn đường học hỏi và nâng tư duy lãnh đạo. Đào tạo sẽ lồng ghép với kết nối, xúc tiến thương mại để CEO vừa học vừa áp dụng qua dự án thực tế.

Mục tiêu cuối cùng là hình thành thế hệ lãnh đạo trẻ chuẩn hóa, bản lĩnh, có trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp cho phát triển kinh tế tư nhân và tăng trưởng bền vững của đất nước.

Kiến tạo mạng lưới 20–200–2.000 doanh nghiệp trong chuỗi giá trị

- Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng sẽ làm gì để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng mạng lưới 20 doanh nghiệp dẫn dắt – 200 đồng hành – 2.000 doanh nghiệp trong chuỗi giá trị?

- Chúng tôi lựa chọn 20 doanh nghiệp “hạt nhân” có năng lực dẫn dắt theo ngành, lĩnh vực, chuỗi cung ứng – những doanh nghiệp có quy mô, uy tín và sẵn sàng chia sẻ để phát triển hệ sinh thái xung quanh.

Hội tổ chức kết nối theo chuỗi giá trị cụ thể thay vì dàn trải, thiết kế hoạt động giao thương theo nhu cầu mua – bán – cung ứng thực tế, giúp doanh nghiệp đồng hành tham gia trực tiếp vào chuỗi của doanh nghiệp dẫn dắt.

Đồng thời, nâng chuẩn năng lực cho doanh nghiệp tham gia qua đào tạo quản trị, chuyển đổi số, chất lượng, tài chính, nhân sự để đáp ứng chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế. Hội sẽ theo dõi đến cùng các thỏa thuận hợp tác, đảm bảo “hậu kết nối” và mở rộng dần mạng lưới.

Cách làm này nhằm kiến tạo hệ sinh thái hợp tác bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh cộng đồng và đóng góp cho kinh tế Đà Nẵng giai đoạn 2025-2028.

- Trước yêu cầu thúc đẩy kinh tế tư nhân theo Nghị quyết 68-NQ/TW, Hội sẽ làm gì để hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp và tham gia chuỗi giá trị?

- Hội sẽ đưa tinh thần Nghị quyết vào thực tiễn qua phản biện, tham vấn chính sách kịp thời, tổng hợp vướng mắc thực tế về thủ tục chuyển đổi, thuế, tín dụng, đất đai… và phối hợp sở ban ngành tháo gỡ đến cùng.

Chúng tôi đồng hành trực tiếp với hộ kinh doanh qua tư vấn, đào tạo ngắn hạn về quản trị, tài chính – kế toán, pháp lý, chuyển đổi số, giúp giảm e ngại và chuyển đổi thực chất từng bước.

Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Hội kết nối hộ kinh doanh lên doanh nghiệp vào chuỗi giá trị để có đầu ra ổn định và động lực phát triển. Đồng thời phối hợp Trung ương Hội và chính quyền trong các chương trình thí điểm, lấy hiệu quả nhân rộng làm tiêu chí.

Qua đó, góp phần giúp kinh tế tư nhân phát triển lành mạnh, hộ kinh doanh tự tin nâng tầm, đóng góp bền vững hơn cho thành phố.

- Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ đang là động lực tăng trưởng. Hội sẽ tạo cơ chế nào để doanh nghiệp trẻ tiếp cận nguồn lực và công nghệ mới?

- Chúng tôi xây dựng không gian kết nối qua diễn đàn, tọa đàm, đào tạo chuyên đề về chuyển đổi số, AI, tự động hóa, thương mại điện tử và công nghệ mới trong quản trị, sản xuất.

Hội kết nối doanh nghiệp với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thành phố (đại học, viện nghiên cứu, quỹ đầu tư, doanh nghiệp công nghệ) để tiếp cận tri thức, công nghệ và nguồn lực phù hợp.

Đổi mới sáng tạo sẽ lồng ghép vào kết nối chuỗi giá trị, giúp doanh nghiệp tạo sản phẩm giá trị gia tăng cao và tham gia sâu chuỗi cung ứng toàn cầu.

Với khởi nghiệp trẻ, Hội đồng hành từ sớm qua ươm tạo, cố vấn, kết nối thị trường – nhà đầu tư, giúp thử nghiệm và phát triển bền vững.

Mục tiêu là xây dựng cộng đồng doanh nhân trẻ năng động, làm chủ công nghệ, lấy đổi mới sáng tạo làm nền tảng cạnh tranh và đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng giai đoạn mới.

- Cảm ơn ông!