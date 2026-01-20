Thiếu gia, ái nữ nhà bầu Thụy: Ngồi ghế nóng Chủ tịch, thành viên HĐQT khi chưa qua tuổi 25

Bầu Thụy có 6 người con, trong đó một người hiện đang là Chủ tịch HĐQT trẻ nhất của một câu lạc bộ bóng đá và người còn lại đang được đề cử vào HĐQT một công ty chứng khoán.

Thiếu gia nhà bầu Thụy được đề cử vào HĐQT Chứng khoán LPBank

Theo báo cáo quản trị nửa đầu năm 2025 của Ngân hàng LPBank, cựu Chủ tịch Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) có 6 người con, lần lượt là Nguyễn Ngọc Mỹ Anh, Nguyễn Xuân Thái, Nguyễn Đức Thịnh, Nguyễn Xuân Thạch, Nguyen My Linh Catherine và Nguyen My Tam Elizabeth.

Danh sách 6 người con của bầu Thụy. Ảnh: Báo cáo quản trị LPBank.

Mới đây, ông Nguyễn Xuân Thái bất ngờ có tên trong danh sách 3 ứng viên vào vị trí Thành viên HĐQT bầu bổ sung vào CTCP Chứng khoán LPBank (LPBS) nhiệm kỳ còn lại 2023 – 2028.

Theo sơ yếu lý lịch được công bố, ông Nguyễn Xuân Thái là con trai của ông Nguyễn Đức Thụy. Bầu Thụy hiện là Chủ tịch của Thaigroup và mới đây đang gây xôn xao ngành ngân hàng khi từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT LPBank để sang làm Quyền Tổng Giám đốc Sacombank. Trong khi đó, LPBank hiện là cổ đông tổ chức trực tiếp nắm giữ 5,5% vốn tại LPBS.

Theo hồ sơ của ứng viên, ông Nguyễn Xuân Thái - con trai của bầu Thụy có bằng cấp Cử nhân chuyên ngành Kinh tế tại Đại học Massachusetts Boston (Mỹ) giai đoạn 2022 – 2026. Điều này đồng nghĩa ông Thái thuộc thế hệ Gen Z và năm 2026 này con trai của bầu Thụy mới kết thúc chương trình học tại đại học Mỹ.

Thông tin về ông Nguyễn Xuân Thái - con trai bầu Thụy - người đang được đề cử vào HĐQT của Chứng khoán LPBank.

Trước khi được đề cử vào HĐQT của một công ty chứng khoán khi tuổi đời còn rất trẻ, ông Thái đang là Thành viên HĐQT của CTCP Đầu tư Thể thao Phù Đổng bắt đầu từ tháng 7/2025.

CTCP Đầu tư Thể thao Phù Đổng là đơn vị chủ quản Câu lạc bộ Bóng đá Ninh Bình đang thi đấu tại Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Việt Nam (LPBank V.League 1). Công ty này được thành lập từ tháng 9/2015 với vốn điều lệ 5 tỷ đồng. Trong đó bên góp vốn nhiều nhất là ông Triệu Quang Hà (40%), ông Nguyễn Xuân Vũ (30%), ông Phạm Quang Huy và Phạm Duy Vinh mỗi người nắm 15%.

Hiện tại sau hơn 10 năm thành lập, ông Vũ Phát Đạt là Giám đốc của công ty. Ông Đạt sinh năm 2000 và đang sinh sống tại tỉnh Ninh Bình.

Ông Nguyễn Xuân Thái - con trai của ông Chủ tịch Nguyễn Đức Thụy được đề cử vào HĐQT Chứng khoán LPBank khi tuổi đời còn rất trẻ. Ảnh: LPBS.

Ái nữ 2k1 trở thành Chủ tịch Ninh Bình FC

Trong khi đó, trưởng nữ nhà bầu Thụy là Nguyễn Ngọc Mỹ Anh cũng từng gây chú ý khi được công bố giữ chức Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Ninh Bình (Ninh Bình FC) vào tháng 8/2025 vừa rồi, khi đó cô 24 tuổi.

Với sự kiện này, Nguyễn Ngọc Mỹ Anh đã vượt qua ông Đỗ Vinh Quang (sinh năm 1995, thiếu gia nhà bầu Hiển) - người đang giữ vị trí là Chủ tịch của CLB Hà Nội FC, để trở thành nữ Chủ tịch trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Nguyễn Ngọc Mỹ Anh và em trai Nguyễn Xuân Thái. Ảnh: Ngoisao.net.

Nguyễn Ngọc Mỹ Anh, sinh năm 2001 và sở hữu thành tích học tập đáng nể.

Chị cả nhà bầu Thụy chuyển sang Mỹ học tập và sinh sống vào năm 2013. Năm 2016, Nguyễn Ngọc Mỹ Anh nhận được bằng khen của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cho thành tích học tập xuất sắc khi theo học tại trường Forest Ridge School of the Sacred Heart (Bellevue, Washington, Mỹ) – ngôi trường mà con gái của tỷ phú Bill Gates theo học trước đây.

Trong một bài đăng trên trang cá nhân hồi tháng 11/2021, ông Nguyễn Đức Thụy gửi lời chúc mừng sinh nhật tới con gái cùng bức hình tấm bằng khen của Mỹ Anh từ năm 2016. Giải thưởng "Honors Award for Diligence" mà Mỹ Anh nhận được là giải thưởng dành cho những học sinh luôn nỗ lực không ngừng, đóng góp ý kiến trong học tập và biết tự lập.

Sau khi kết thúc chương trình học, cô quay về Việt Nam và trở thành Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Thaispace.

Thaispace được thành lập tháng 12/2021, được thành lập với mục tiêu là thực hiện chuyến bay đầu tiên vào vũ trụ tại Phú Quốc, Việt Nam, nếu được các cơ quan quản lý cấp phép.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ lên tới 26.688 tỷ đồng, trong đó Thaiholdings góp 5%, tương đương 1.334,4 tỷ đồng, ông Nguyễn Đức Thuỵ góp 75%, hai người con của ông Thụy là Nguyễn Xuân Thái và Nguyễn Ngọc Mỹ Anh mỗi người 10%.

Trong đó, Nguyễn Ngọc Mỹ Anh làm Tổng Giám đốc đến tháng 2/2022, sau đó ông Trịnh Văn Thiệm thay thế. 3 tháng sau, công ty chuyển đổi loại hình từ CTCP thành Công ty TNHH, giảm vốn điều lệ về còn 2.275 tỷ đồng, trong đó Thaiholdings góp 16,98% vốn điều lệ; ông Nguyễn Đức Thụy góp 83,02%.

Hiện cơ cấu cổ đông của Thaispace đã có nhiều thay đổi và giấc mơ hàng không của bầu Thụy cũng như Thaiholdings vẫn còn đang "bỏ ngỏ".