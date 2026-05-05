Chủ tịch VARS: Môi giới bất động sản đang bước vào giai đoạn chuẩn hóa

Chủ tịch VARS Nguyễn Văn Đính cho biết trong bối cảnh thị trường bất động sản tái cấu trúc theo hướng minh bạch và bền vững, nghề môi giới cũng đang bước vào giai đoạn chuẩn hóa, đòi hỏi lực lượng hành nghề ngày càng chuyên nghiệp hơn.

Ngày 5/5, Hiệp hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) tổ chức họp báo công bố Ngày hội Môi giới bất động sản Việt Nam năm 2026. Đây là sự kiện thường niên quy mô quốc gia, hướng tới kỷ niệm Ngày truyền thống nghề môi giới bất động sản 29/6, với mục tiêu góp phần thúc đẩy quá trình chuẩn hóa, minh bạch hóa của nghề môi giới bất động sản trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch VARS chia sẻ thị trường bất động sản đang tái cấu trúc sâu rộng, hướng tới minh bạch, chuẩn hóa và phát triển bền vững, vai trò của nghề môi giới ngày càng được nhìn nhận đầy đủ, đúng vị trí và đúng giá trị hơn.

"Người môi giới hôm nay không chỉ là cầu nối giao dịch, mà còn là lực lượng góp phần thúc đẩy thị trường, ứng dụng và quản trị thông tin, bảo vệ quyền lợi khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ và củng cố niềm tin thị trường", ông Đính nói.

Chính vì vậy, theo ông, việc xây dựng một lực lượng môi giới chuyên nghiệp, có năng lực, có đạo đức và có trách nhiệm xã hội không còn là một lựa chọn, mà đã trở thành yêu cầu tất yếu. Song hành với đó, việc ghi nhận, đánh giá và tôn vinh các cá nhân, tổ chức tiêu biểu cũng cần được thực hiện bài bản hơn, minh bạch hơn, có chuẩn mực hơn và có sức lan tỏa ở tầm quốc gia.

Với tinh thần đó, Ngày hội Môi giới Bất động sản Việt Nam & VARS AWARDS 2026 sẽ được tổ chức tại TP Cần Thơ, thể hiện định hướng của VARS trong mở rộng kết nối vùng miền, lan tỏa tinh thần nghề nghiệp tới các địa phương, đồng thời tạo không gian kết nối giữa doanh nghiệp, nhà môi giới, nhà đầu tư và thị trường khu vực.

Trong khuôn khổ ngày hội sẽ diễn ra chuỗi hoạt động đa dạng, trong đó nổi bật là diễn đàn môi giới bất động sản Việt Nam. Đây là diễn đàn trao đổi chuyên môn giữa cơ quan quản lý, hiệp hội, chuyên gia, doanh nghiệp, sàn giao dịch và cộng đồng môi giới về xu hướng thị trường, chuẩn hóa hành nghề, minh bạch thông tin và ứng dụng công nghệ trong hoạt động tư vấn, phân phối, quản trị dữ liệu, chăm sóc khách hàng.