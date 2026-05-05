close Đăng nhập

Chủ tịch VARS: Môi giới bất động sản đang bước vào giai đoạn chuẩn hóa

Lệ Chi
Lệ Chi

Chủ tịch VARS Nguyễn Văn Đính cho biết trong bối cảnh thị trường bất động sản tái cấu trúc theo hướng minh bạch và bền vững, nghề môi giới cũng đang bước vào giai đoạn chuẩn hóa, đòi hỏi lực lượng hành nghề ngày càng chuyên nghiệp hơn.

00:00
0:00
00:00
Tốc độ phát 1x
Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch VARS
Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch VARS

Ngày 5/5, Hiệp hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) tổ chức họp báo công bố Ngày hội Môi giới bất động sản Việt Nam năm 2026. Đây là sự kiện thường niên quy mô quốc gia, hướng tới kỷ niệm Ngày truyền thống nghề môi giới bất động sản 29/6, với mục tiêu góp phần thúc đẩy quá trình chuẩn hóa, minh bạch hóa của nghề môi giới bất động sản trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch VARS chia sẻ thị trường bất động sản đang tái cấu trúc sâu rộng, hướng tới minh bạch, chuẩn hóa và phát triển bền vững, vai trò của nghề môi giới ngày càng được nhìn nhận đầy đủ, đúng vị trí và đúng giá trị hơn.

"Người môi giới hôm nay không chỉ là cầu nối giao dịch, mà còn là lực lượng góp phần thúc đẩy thị trường, ứng dụng và quản trị thông tin, bảo vệ quyền lợi khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ và củng cố niềm tin thị trường", ông Đính nói.

Chính vì vậy, theo ông, việc xây dựng một lực lượng môi giới chuyên nghiệp, có năng lực, có đạo đức và có trách nhiệm xã hội không còn là một lựa chọn, mà đã trở thành yêu cầu tất yếu. Song hành với đó, việc ghi nhận, đánh giá và tôn vinh các cá nhân, tổ chức tiêu biểu cũng cần được thực hiện bài bản hơn, minh bạch hơn, có chuẩn mực hơn và có sức lan tỏa ở tầm quốc gia.

Với tinh thần đó, Ngày hội Môi giới Bất động sản Việt Nam & VARS AWARDS 2026 sẽ được tổ chức tại TP Cần Thơ, thể hiện định hướng của VARS trong mở rộng kết nối vùng miền, lan tỏa tinh thần nghề nghiệp tới các địa phương, đồng thời tạo không gian kết nối giữa doanh nghiệp, nhà môi giới, nhà đầu tư và thị trường khu vực.

Trong khuôn khổ ngày hội sẽ diễn ra chuỗi hoạt động đa dạng, trong đó nổi bật là diễn đàn môi giới bất động sản Việt Nam. Đây là diễn đàn trao đổi chuyên môn giữa cơ quan quản lý, hiệp hội, chuyên gia, doanh nghiệp, sàn giao dịch và cộng đồng môi giới về xu hướng thị trường, chuẩn hóa hành nghề, minh bạch thông tin và ứng dụng công nghệ trong hoạt động tư vấn, phân phối, quản trị dữ liệu, chăm sóc khách hàng.

Tin liên quan

Từ khóa:

#VARS #bất động sản #ngày hội #môi giới #Chuyên nghiệp #minh bạch

Đừng bỏ lỡ

Kinh tế số

Doanh thu quý 1 của Vinamilk tăng 24,6% so với cùng kỳ

Doanh thu quý 1 của Vinamilk tăng 24,6% so với cùng kỳ

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2026 của Vinamilk tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm ngoái nhờ doanh thu nội địa tăng trưởng tốt trở lại sau khi tái định vị thương hiệu, cấu trúc lại hệ thống phân phối và các sản phẩm mới tiên phong xu hướng tiêu dùng. Trong khi đó, doanh thu từ thị trường nước ngoài, xuất khẩu vẫn tăng trưởng ổn định trong bối cảnh biến động khu vực Trung Đông.

Giá vàng hôm nay giảm mạnh.

Giá vàng hôm nay giảm mạnh

Giá vàng miếng SJC sáng 5/5 niêm yết ở mức 162 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 165 triệu đồng/lượng, giảm 1,6 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm 4/5.

PGS.TS.KTS. Hoàng Mạnh Nguyên - Chủ tịch Viện Khoa học Công nghệ Đô thị xanh.

Vinhomes Global Gate Hạ Long sẽ đưa miền đất di sản thành vành đai đô thị mới của Hà Nội

Vinhomes Global Gate Hạ Long đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một công trình bất động sản đơn thuần để trở thành một hình mẫu định hình chuẩn sống mới – xanh hơn, sạch hơn và đáng sống hơn. Đó là nhận định của PGS.TS.KTS. Hoàng Mạnh Nguyên, Chủ tịch Viện Khoa học Công nghệ Đô thị xanh khi nói về siêu đô thị biển gắn với vịnh Hạ Long với quy mô hơn 6.200ha.

Agribank tiếp lực doanh nghiệp bứt phá tăng trưởng năm 2026

Agribank tiếp lực doanh nghiệp bứt phá tăng trưởng năm 2026

Với vai trò là ngân hàng thương mại chủ lực trong đầu tư phát triển khu vực tam nông, cơ sở hạ tầng và các dự án trọng điểm quốc gia, Agribank đã chủ động triển khai đồng bộ các chương trình tín dụng ưu đãi quy mô lớn dành cho khách hàng doanh nghiệp trong năm 2026, qua đó góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tạo động lực tăng trưởng bền vững.

Ngân hàng thận trọng điều chỉnh kế hoạch, đồng hành định hướng ổn định thị trường

Ngân hàng thận trọng điều chỉnh kế hoạch, đồng hành định hướng ổn định thị trường

Trước chỉ đạo của Chính phủ và định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước trong bối cảnh lãi suất có xu hướng gia tăng trở lại, các ngân hàng được yêu cầu ổn định mặt bằng lãi suất huy động và cho vay, đồng thời vẫn phải đảm bảo hiệu quả hoạt động và an toàn hệ thống. Điều này đang dẫn tới việc nhiều nhà băng chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh theo hướng thận trọng hơn, ưu tiên cân bằng giữa tăng trưởng và chất lượng tài sản.

Hàng hiệu được “định chuẩn”: Bước tiến mới của bất động sản cao cấp Việt Nam

Một bài viết gần đây trên International Business Times (IBT) cho thấy thị trường bất động sản cao cấp tại Việt Nam đang bước vào một giai đoạn dịch chuyển đáng chú ý: từ chỗ chỉ quan tâm đến tên tuổi thương hiệu, người mua ngày càng chú trọng hơn đến chất lượng được thực thi nhất quán và có thể cảm nhận rõ qua trải nghiệm thực tế.

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.

Giá vàng hôm nay giảm mạnh.

Giá vàng giảm mạnh phiên sáng 29/4

VietTimes - Giá vàng miếng SJC sáng 29/4 niêm yết ở mức 163 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 166 triệu đồng/lượng, giảm 2,5 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua (28/4).

Chiến lược giúp T&T Group của bầu Hiển chinh phục thị trường bất động sản

Chiến lược giúp T&T Group của bầu Hiển chinh phục thị trường bất động sản

Khi thị trường bất động sản bước vào giai đoạn tái cấu trúc, những doanh nghiệp kiểm soát tốt pháp lý, tiến độ và chất lượng sản phẩm đang dần chiếm ưu thế. Với chiến lược tập trung hoàn thiện dự án trước khi đưa ra thị trường, T&T Group cho thấy cách tiếp cận khác biệt trong việc tạo dựng niềm tin và khả năng hấp thụ trên thị trường.

Kỳ tích 365 ngày ở Vinhomes Green Paradise Cần Giờ

Kỳ tích 365 ngày ở Vinhomes Green Paradise Cần Giờ

Từ những cọc tiêu khảo sát cô đơn giữa sóng nước đến một đại công trường rực sáng ánh đèn xuyên đêm. Từ những ánh mắt hoài nghi đến tiếng thốt lên đầy thán phục. Chỉ 1 năm sau ngày khởi công, siêu đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ đang hiện hữu ngày càng rõ nét, trở thành câu chuyện đầy cảm hứng về tốc độ thi công thần tốc và uy tín của thương hiệu phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam.