Lộ diện 2 ứng viên được đề cử vào HĐQT Vinaconex

Pacific Holdings, cổ đông lớn sở hữu hơn 45% vốn Vinaconex, vừa đề cử ông Nguyễn Hải Đăng và ông Lê Phùng Hòa làm ứng viên tham gia HĐQT Vinaconex nhiệm kỳ 2022–2027.

CTCP Đầu tư Pacific Holdings - cổ đông lớn nắm hơn 45% vốn tại Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex – Mã: VCG) vừa đề cử 2 nhân sự tham gia HĐQT Vinaconex nhiệm kỳ 2022-2027.

2 nhân sự được Pacific Holdings đề cử là ông Nguyễn Hải Đăng và ông Lê Phùng Hòa.

Dữ liệu VietTimes cho thấy ông Nguyễn Hải Đăng có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng – năng lượng. Tháng 9/2025, ông đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc Vinaconex.

Hiện tại, ông Đăng còn là thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP (Viwaseen – Mã: VIW); Chủ tịch HĐQT CTCP Vinaconex Dung Quất; Chủ tịch HĐQT CTCP Bất động sản Dầu khí; Thành viên HĐQT CTCP Vinaconex 25; Tổng giám đốc CTCP Bách Thiên Lộc.

Hiện tại, Phó Tổng giám đốc Vinaconex Nguyễn Hải Đăng không nắm bất cứ cổ phiếu nào tại đây.

Quá trình công tác của ông Nguyễn Hải Đăng. Nguồn: Vinaconex.

Ứng viên còn lại, ông Lê Phùng Hòa hiện là Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Xây dựng số 12.

Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành xây dựng, ông Hoà từng đảm nhiệm nhiều vị trí từ kế toán công trình, chỉ huy công trường đến lãnh đạo doanh nghiệp. Hiện tại, ông cũng đang giữ vai trò Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng 504 - Vinaconex.

Ông Hoà hiện không nắm bất cứ cổ phiếu VCG tính đến thời điểm được đề cử.

Quá trình công tác của ông Lê Phùng Hoà. Nguồn: Vinaconex.

Vào ngày 25/4 tới đây, Vinaconex dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại Hà Nội. Tại đây, doanh nghiệp sẽ trình cổ đông phương án miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022–2027.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến miễn nhiệm ông Nguyễn Hữu Tới và ông Dương Văn Mậu khỏi vị trí thành viên HĐQT, đồng thời bầu bổ sung 2 thành viên mới.

Vào đầu tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an đã bắt tạm giam ông Nguyễn Hữu Tới, thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinaconex và Dương Văn Mậu, thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Vinaconex để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Hữu Tới có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, trong đó có nội dung đưa tiền cho chủ đầu tư nhằm được tạo điều kiện trúng thầu. Trong khi đó, ông Dương Văn Mậu bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Về kế hoạch kinh doanh năm nay, Vinaconex đặt mục tiêu tổng doanh thu và thu nhập 15.423 tỷ đồng, giảm 22% so với thực hiện năm 2025. Còn lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.037 tỷ đồng, giảm 73% so với mức kỷ lục của năm trước.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, Vinaconex đề xuất chia cổ tức tổng tỷ lệ 16%, trong đó 8% bằng tiền mặt (800 đồng/cp) và 8% bằng cổ phiếu.

Số cổ phần dự kiến phát hành để trả cổ tức là 51,7 triệu cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền là 100:8 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 8 cổ phiếu mới). Sau phát hành vốn điều lệ của doanh nghiệp sẽ tăng từ gần 6.465 tỷ lên gần 6.982 tỷ.