LPBank chia cổ tức tiền mặt cao nhất ngành, lập ngân hàng con tại VIFC

ĐHĐCĐ 2026 của Ngân hàng LPBank đã thông qua kế hoạch lập ngân hàng con tại VIFC và chia cổ tức tiền mặt 30%, tương đương gần 9.000 tỷ đồng - mức cao nhất ngành ngân hàng năm nay.

Chia cổ tức tiền mặt cao nhất ngành ngân hàng

Sáng nay (28/4), Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank, HoSE: LPB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 tại Ninh Bình với nhiều thông tin đáng chú ý.

Cụ thể, đại hội thông qua chủ trương thành lập Ngân hàng TNHH một thành viên do LPBank sở hữu 100% vốn điều lệ hoạt động tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam (VIFC).

Pháp nhân mới này dự kiến tập trung vào các lĩnh vực có giá trị cao như: dịch vụ tài chính quốc tế, quản lý tài sản, tư vấn đầu tư… Việc tham gia VIFC sẽ giúp ngân hàng nâng cao năng lực cạnh tranh và huy động nguồn vốn trung - dài hạn từ các đối tác chiến lược quốc tế với chi phí tối ưu.

Tính đến cuối năm 2025, lợi nhuận trước thuế LPBank đạt mức kỷ lục 14.269 tỷ đồng, tăng 17%. Tổng tài sản của nhà băng này đạt 605.500 tỷ đồng, tăng hơn 19% so với năm 2024. Đặc biệt, chỉ số hiệu quả vận hành (CIR) của ngân hàng duy trì ở mức 28,3% - thuộc nhóm thấp nhất toàn ngành.

Tại phiên họp sáng nay, ĐHĐCĐ LPBank đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận với tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt lên tới 30% (1 cổ phiếu nhận 3.000 đồng).

Với tỷ lệ cổ tức kể trên, LPBank dự kiến chi gần 9.000 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông, tương đương sử dụng gần hết phần lợi nhuận sau thuế, sau trích các quỹ, có thể dùng để chia cổ tức. Sau chia, số dư lợi nhuận và thặng dư vốn cổ phần còn lại của ngân hàng là khoảng 547 tỷ đồng. Đây là mức chia cổ tức tiền mặt lớn nhất trong ngành ngân hàng năm nay.

Chủ tịch HĐQT LPBank Hồ Nam Tiến trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Cổ đông chất vấn về kế hoạch lợi nhuận gần 15.000 tỷ đồng

Trên nền tảng kinh doanh năm ngoái, bước sang 2026, LPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế gần 15.000 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2025. Tăng trưởng tín dụng ước tăng 11,7% với gần 438.000 tỷ đồng. Tổng tài sản ngân hàng tăng 1,6% khoảng 615.600 tỷ đồng.

Lý giải về kế hoạch này, Tổng giám đốc Vũ Quốc Khánh cho biết kế hoạch lợi nhuận năm 2026 của LPBank được xây dựng trên nguyên tắc thận trọng và thực chất, bám sát bối cảnh địa chính trị và định hướng quản trị rủi ro của ngân hàng.

Theo ông, yếu tố đầu tiên ảnh hưởng đến việc lập kế hoạch là hạn mức tăng trưởng tín dụng. Năm nay, LPBank chỉ được cấp room tín dụng khoảng 11,7%, trong đó riêng quý I mức tăng không được vượt quá 25% tổng hạn mức, tương đương khoảng 2,9%.

Dư địa tín dụng hạn chế khiến quy mô tăng trưởng của ngân hàng bị thu hẹp, vì vậy LPBank sẽ ưu tiên nâng cao chất lượng tín dụng thay vì chỉ tập trung mở rộng quy mô.

Yếu tố thứ hai đến từ áp lực chi phí vốn. Dù năm 2025 ngân hàng đã tối ưu hoạt động để duy trì biên lợi nhuận ở mức tốt, nhưng sang năm 2026, mặt bằng lãi suất huy động trên thị trường có xu hướng tăng, tạo sức ép nhất định lên biên lợi nhuận. LPBank vẫn có lợi thế về nền tảng số và mạng lưới để duy trì nguồn vốn ổn định, song ban lãnh đạo đánh giá biên lợi nhuận năm 2026 khó có thể đạt mức như năm trước.

Thứ ba, ngân hàng sẽ tăng cường trích lập dự phòng rủi ro nhằm củng cố chất lượng tài sản và nâng cao khả năng chống chịu trước biến động của thị trường.

Cuối cùng, LPBank tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ và các nền tảng số. Theo lãnh đạo ngân hàng, đây không chỉ là yêu cầu riêng của LPBank mà còn là xu hướng tất yếu của toàn ngành, nhằm nâng cao năng lực vận hành và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Tổng hợp các yếu tố trên, ban điều hành cho biết đã được cân nhắc kỹ lưỡng khi xây dựng kế hoạch lợi nhuận năm 2026 của ngân hàng.

Đại hội đồng cổ đông sáng nay cũng đã tiến hành bầu bổ sung các nhân sự cấp cao. Về HĐQT, Đại hội bầu bổ sung 2 thành viên mới vào HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 là bà Dương Hoài Liên (trước đó giữ vị trí Trưởng Ban Kiểm soát) và ông Phạm Quang Hưng - người có kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính quốc tế.

Đồng thời, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập HĐQT đối với bà Vương Thị Huyền theo đơn từ nhiệm.

Như vậy, HĐQT LPBank hiện có 6 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập, đảm bảo tuân thủ các quy định về cơ cấu và tính độc lập theo Luật Các tổ chức tín dụng.

Đối với Ban Kiểm soát, 3 thành viên mới đã được bầu bổ sung từ danh sách các ứng viên bao gồm: bà Phạm Thị Thơm, bà Trịnh Thị Thanh Hằng và bà Phùng Thị Thu Hiền. Đây đều là các ứng viên trải qua nhiều vị trí tại các ngân hàng lớn như Vietinbank, VPBank…