SeABank chốt ngày hưởng quyền trả cổ tức 20,5%, nâng vốn lên 34.688 tỷ đồng

Yến Linh
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) chuẩn bị phát hành hơn 583,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20,5%. Đồng thời, Ngân hàng cũng lên kế hoạch phát hành tối đa 40 triệu cổ phiếu ESOP trong năm 2026. Sau khi hoàn tất hai đợt phát hành, vốn điều lệ của SeABank dự kiến tăng từ 28.450 tỷ đồng lên 34.688 tỷ đồng.

Việc chi trả cổ tức và tăng vốn điều lệ lên 34.688 tỷ đồng là một phần trong chiến lược tăng cường năng lực tài chính và bổ sung nguồn vốn trung dài hạn của SeABank trong bối cảnh các ngân hàng đang đẩy mạnh yêu cầu về an toàn vốn và mở rộng đầu tư cho chuyển đổi số. Kế hoạch này đã được cổ đông của Ngân hàng thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và vừa được Ngân hàng Nhà nước cùng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 20,5 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu là 29/05/2026. Nguồn vốn phát hành đến từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2025, với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt 5.838 tỷ đồng.

Bên cạnh kế hoạch trả cổ tức, trong năm 2026, SeABank dự kiến phát hành tối đa 40 triệu cổ phiếu ESOP với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu dành cho cán bộ quản lý đáp ứng các tiêu chí về hiệu quả công việc, năng lực chuyên môn cũng như mức độ gắn bó. Chương trình nhằm ghi nhận đóng góp của nhân sự chủ chốt, đồng thời tăng gắn kết và tạo động lực phát triển dài hạn cho Ngân hàng.

Sau khi hoàn tất hai đợt phát hành cổ phiếu trên, vốn điều lệ của SeABank dự kiến tăng thêm 6.238 tỷ đồng, từ 28.450 tỷ đồng lên mức 34.688 tỷ đồng. Đây tiếp tục là một trong những bước đi nằm trong lộ trình nâng cao năng lực tài chính của Ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng hoạt động kinh doanh, đầu tư công nghệ và yêu cầu quản trị rủi ro theo chuẩn quốc tế.

Trong những năm gần đây, SeABank liên tục đẩy mạnh tăng vốn điều lệ nhằm củng cố nền tảng tài chính, cải thiện hệ số an toàn vốn (CAR) và mở rộng dư địa tăng trưởng tín dụng. Việc tăng vốn cũng tạo điều kiện để Ngân hàng đầu tư mạnh hơn cho hạ tầng công nghệ, số hóa dịch vụ và nâng cao trải nghiệm khách hàng trong chiến lược phát triển ngân hàng bán lẻ.

Theo đại diện SeABank, nguồn vốn bổ sung sau các đợt phát hành sẽ được sử dụng để nâng cao năng lực tài chính, cải thiện các chỉ số an toàn hoạt động, mở rộng quy mô kinh doanh và tăng cường đầu tư cho hạ tầng công nghệ. Ngân hàng cũng định hướng tiếp tục phát triển theo hướng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng giá trị cho cổ đông trong dài hạn.

ROX Group - 3 thập kỷ tiên phong kiến tạo, đưa giá trị Việt vươn xa

Ngày 19/5/2026 đánh dấu cột mốc tròn 30 năm ROX Group đồng hành cùng những chuyển động phát triển của đất nước. Từ những khu công nghiệp đầu tiên gắn với khu dân cư, các khu đô thị hạnh phúc đến những cánh đồng pin mặt trời, hành trình kiến tạo ấy được viết bằng tinh thần tiên phong, nội lực bền bỉ và khát vọng đưa giá trị Việt vươn xa.

Trong dòng chảy chuyển dịch năng lượng toàn cầu, khi bài toán tăng trưởng kinh tế luôn song hành cùng yêu cầu phát triển bền vững, những dự án điện khí LNG đang mở ra hướng đi mới cho ngành công nghiệp - năng lượng Việt Nam. Tại Nghệ An, dự án Nhà máy điện LNG Quỳnh Lập đang từng bước được hiện thực hóa như một biểu tượng cho khát vọng phát triển xanh, hiện đại và bền vững của khu vực Bắc Trung Bộ.

Trong bối cảnh doanh nghiệp xuất nhập khẩu ngày càng chú trọng tối ưu hiệu quả sử dụng vốn và quản trị dòng tiền, chi phí thanh toán quốc tế đang trở thành một cấu phần vận hành cần được kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt đối với nhóm doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có tần suất giao dịch cao.

Theo báo cáo mới nhất từ HSBC Global Research, Masan High-Tech Materials (thành viên Tập đoàn Masan, UPCoM: MSR) hiện được định giá khoảng 54,8 nghìn tỷ đồng, tương đương gần 2 tỷ USD, trong mô hình định giá tổng hợp (SoTP) của Tập đoàn Masan.

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s Ratings (Moody’s) vừa công bố nâng xếp hạng tiền gửi dài hạn và xếp hạng nhà phát hành của Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB; HoSE: MBB) từ Ba3 lên Ba2, tương đương mức trần xếp hạng quốc gia của Việt Nam. Triển vọng được duy trì ở mức “Ổn định”.

Thị trường bất động sản đang bước vào một giai đoạn tái định hình rõ rệt – nơi quyết định xuống tiền không còn được dẫn dắt bởi những “cơn sóng”, mà bởi mức độ phù hợp với một hành trình sống dài hạn. Trong bối cảnh đó, các chính sách tài chính không chỉ đóng vai trò hỗ trợ, mà đang dần trở thành một phần trong trải nghiệm sở hữu nhà ở.

Sáng 25/4 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank – Mã: VAB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Đại hội đã thông qua toàn bộ các Tờ trình và Nghị quyết quan trọng, nổi bật là kế hoạch tăng hơn 55% vốn điều lệ lên 12.688 tỷ đồng, tái cấu trúc danh mục và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất tiền gửi có xu hướng hạ nhiệt, nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và mua nhà đang dần gia tăng trở lại. Nắm bắt diễn biến này, MB đã triển khai nhiều gói tín dụng với mức lãi suất cạnh tranh

Gần 3.000 cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội không chỉ tạo nên một kỷ lục đáng chú ý trong mùa đại hội ngân hàng năm nay, mà còn phản chiếu khá rõ một thực tế lớn hơn: SHB đang sở hữu sức hút thị trường vượt ra ngoài khuôn khổ của một kỳ họp cổ đông thông thường.

Trong kỷ nguyên mà sự kiệt sức trở thành "căn bệnh" của giới thành đạt, thước đo cao nhất của sự xa xỉ không còn là những vật phẩm hữu hình, mà là một tâm trí tĩnh tại và một cơ thể tráng kiện. Tại Regal Complex, Regal Group đã kiến tạo một hệ sinh thái Wellness độc bản – biến không gian sống thành một "trạm sạc" năng lượng vĩnh cửu với 4 liệu pháp phục hồi chuyên sâu.

Ngày 18/4, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 tại Nghệ An với sự tham dự của các cổ đông chiếm tỷ lệ 96,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cùng đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và đại diện CBNV BAC A BANK.

Từ công trường ‘3 không’ đến dòng điện vượt biên giới: Cách Bầu Hiển làm nên kỳ tích Savan 1 trong 16 tháng

Ngày 26/12/2025, Nhà máy điện gió Savan 1 chính thức đạt vận hành thương mại (COD). Từ cao nguyên gió Savannakhet, dòng điện được phát ra, đi theo tuyến truyền tải 220 kV riêng, vượt biên giới và hòa vào hệ thống điện Việt Nam tại Lao Bảo. Tính tới nay, nhà máy đã vận hàng ổn định, đưa 0,9 tỷ kWh mỗi năm về hệ thống lưới điện quốc gia – một kết quả đạt được trong thời gian được xem là kỷ lục với một dự án điện gió xuyên biên giới.