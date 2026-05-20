SeABank chốt ngày hưởng quyền trả cổ tức 20,5%, nâng vốn lên 34.688 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) chuẩn bị phát hành hơn 583,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20,5%. Đồng thời, Ngân hàng cũng lên kế hoạch phát hành tối đa 40 triệu cổ phiếu ESOP trong năm 2026. Sau khi hoàn tất hai đợt phát hành, vốn điều lệ của SeABank dự kiến tăng từ 28.450 tỷ đồng lên 34.688 tỷ đồng.

Việc chi trả cổ tức và tăng vốn điều lệ lên 34.688 tỷ đồng là một phần trong chiến lược tăng cường năng lực tài chính và bổ sung nguồn vốn trung dài hạn của SeABank trong bối cảnh các ngân hàng đang đẩy mạnh yêu cầu về an toàn vốn và mở rộng đầu tư cho chuyển đổi số. Kế hoạch này đã được cổ đông của Ngân hàng thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và vừa được Ngân hàng Nhà nước cùng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 20,5 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu là 29/05/2026. Nguồn vốn phát hành đến từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2025, với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt 5.838 tỷ đồng.

Bên cạnh kế hoạch trả cổ tức, trong năm 2026, SeABank dự kiến phát hành tối đa 40 triệu cổ phiếu ESOP với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu dành cho cán bộ quản lý đáp ứng các tiêu chí về hiệu quả công việc, năng lực chuyên môn cũng như mức độ gắn bó. Chương trình nhằm ghi nhận đóng góp của nhân sự chủ chốt, đồng thời tăng gắn kết và tạo động lực phát triển dài hạn cho Ngân hàng.

Sau khi hoàn tất hai đợt phát hành cổ phiếu trên, vốn điều lệ của SeABank dự kiến tăng thêm 6.238 tỷ đồng, từ 28.450 tỷ đồng lên mức 34.688 tỷ đồng. Đây tiếp tục là một trong những bước đi nằm trong lộ trình nâng cao năng lực tài chính của Ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng hoạt động kinh doanh, đầu tư công nghệ và yêu cầu quản trị rủi ro theo chuẩn quốc tế.

Trong những năm gần đây, SeABank liên tục đẩy mạnh tăng vốn điều lệ nhằm củng cố nền tảng tài chính, cải thiện hệ số an toàn vốn (CAR) và mở rộng dư địa tăng trưởng tín dụng. Việc tăng vốn cũng tạo điều kiện để Ngân hàng đầu tư mạnh hơn cho hạ tầng công nghệ, số hóa dịch vụ và nâng cao trải nghiệm khách hàng trong chiến lược phát triển ngân hàng bán lẻ.

Theo đại diện SeABank, nguồn vốn bổ sung sau các đợt phát hành sẽ được sử dụng để nâng cao năng lực tài chính, cải thiện các chỉ số an toàn hoạt động, mở rộng quy mô kinh doanh và tăng cường đầu tư cho hạ tầng công nghệ. Ngân hàng cũng định hướng tiếp tục phát triển theo hướng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng giá trị cho cổ đông trong dài hạn.