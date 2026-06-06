Đồ ăn quen thuộc của người Việt đang âm thầm “nuôi” bệnh tim và đột quỵ

Thói quen ăn mặn, dùng nhiều thực phẩm siêu chế biến đang khiến tăng huyết áp, tim mạch và đái tháo đường gia tăng nhanh tại Việt Nam.

Bà L.T.H (56 tuổi, Hải Phòng) nhập viện trong tình trạng phù chân, huyết áp tăng cao và suy tim tiến triển sau nhiều năm duy trì thói quen ăn mặn. Mỗi bữa ăn của bà luôn có dưa cà muối, cá khô và các món chế biến sẵn để ít phải nấu nướng.

Các bác sĩ cho biết lượng muối tích lũy quá cao trong thời gian dài là yếu tố khiến bệnh tăng huyết áp và tim mạch của bà diễn tiến nặng hơn.

Thói quen ăn mặn của nhiều người Việt đang âm thầm “nuôi” bệnh tim mạch

Còn bé P.A (12 tuổi, TP.HCM) được đưa vào Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM vì tăng cân nhanh, men gan cao và có dấu hiệu rối loạn chuyển hóa dù còn nhỏ tuổi.

Mẹ bé cho biết bé có “niềm đam mê” đồ ăn nhanh nên dường như ngày nào cũng ăn gà rán, xúc xích, khoai tây chiên, mì ăn liền, nước ngọt và các loại snack đóng gói.

Mẹ bé giật mình khi các bác sĩ cho biết những thực phẩm này thường chứa hàm lượng muối, đường và chất béo không lành mạnh rất cao, nếu dùng thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ béo phì, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2 và bệnh tim mạch từ sớm.

Hai câu chuyện ở hai độ tuổi khác nhau nhưng cùng phản ánh một thực tế đáng lo ngại: Thực phẩm không an toàn hôm nay không chỉ là thực phẩm ôi thiu hay nhiễm hóa chất, mà còn là những món ăn quen thuộc chứa quá nhiều muối, đường và chất béo xấu đang âm thầm bào mòn sức khỏe mỗi ngày.

Người Việt đang ăn quá mặn

Theo khuyến cáo của WHO, mỗi người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ dưới 5g muối/ngày. Tuy nhiên, người Việt hiện đang dùng khoảng 8,1g muối/ngày, gần gấp đôi mức khuyến nghị.

Đây là một trong những nguyên nhân khiến tăng huyết áp, đột quỵ, bệnh tim mạch và suy thận ngày càng gia tăng. Đáng lo ngại hơn, nhiều bệnh không lây nhiễm hiện xuất hiện ở độ tuổi trẻ hơn trước.

Hiện, Việt Nam có tới 25% ở người trưởng thành bị tăng huyết áp. Bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam với khoảng 200.000 người/năm (chiếm gần 40% tổng số ca tử vong). Theo Bộ Y tế, có tới hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn tính, trong đó 90% được chẩn đoán bệnh khi đã ở giai đoạn nặng.

Một vấn đề khác đang nổi lên mạnh mẽ là sự phổ biến của thực phẩm siêu chế biến. Đây là các sản phẩm được sản xuất công nghiệp với nhiều phụ gia, chất tạo màu, tạo vị, bảo quản và thường chứa hàm lượng muối, đường, chất béo không lành mạnh cao.

Từ xúc xích, mì ăn liền, khoai tây chiên, nước ngọt có gas cho tới trà sữa, bánh snack, đồ ăn nhanh… các loại thực phẩm này ngày càng xuất hiện dày đặc trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt, đặc biệt là giới trẻ.

Nhiều nghiên cứu quốc tế cho thấy việc tiêu thụ thường xuyên thực phẩm siêu chế biến làm tăng nguy cơ béo phì, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, bệnh tim mạch và thậm chí một số loại ung thư.

Ăn nhiều muối không tốt cho sức khoẻ.

“Bẫy” quảng cáo và những chiếc nhãn khó hiểu

Hiện nay, nhiều sản phẩm thực phẩm được quảng cáo bằng những cụm từ hấp dẫn như “ít béo”, “giàu năng lượng”, “bổ sung vi chất”, “ăn kiêng”, “tốt cho sức khỏe”… khiến người tiêu dùng dễ nhầm tưởng đó là lựa chọn lành mạnh.

Trong khi đó, bảng thành phần dinh dưỡng trên bao bì lại thường quá nhỏ, khó đọc hoặc dùng thuật ngữ chuyên môn khiến nhiều người bỏ qua.

Các chuyên gia cho rằng người tiêu dùng cần hình thành thói quen đọc nhãn dinh dưỡng trước khi mua sản phẩm. Việc kiểm tra hàm lượng muối, đường, chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa hay lượng calo có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ tiêu thụ thực phẩm không lành mạnh.

Đặc biệt, trẻ em đang trở thành đối tượng bị tác động mạnh bởi quảng cáo thực phẩm không lành mạnh trên mạng xã hội, nền tảng video và các ứng dụng trực tuyến. Hình ảnh bắt mắt, nhân vật hoạt hình, quà tặng đi kèm khiến nhiều trẻ hình thành thói quen ăn uống thiếu lành mạnh từ sớm.

Theo các chuyên gia, để xây dựng môi trường thực phẩm an toàn và lành mạnh, cần sự phối hợp từ nhiều phía: Cơ quan quản lý, doanh nghiệp, trường học, gia đình và chính người tiêu dùng.

Ngoài việc kiểm soát thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, cần thúc đẩy các chính sách giúp người dân dễ dàng lựa chọn thực phẩm tốt cho sức khỏe hơn, như ghi nhãn dinh dưỡng rõ ràng ở mặt trước bao bì, hạn chế quảng cáo đồ ăn không lành mạnh cho trẻ em và giảm hàm lượng muối, đường trong thực phẩm chế biến.

Về phía người dân, cần tạo thành thói quen ăn nhiều rau xanh hơn, giảm nước ngọt, hạn chế đồ ăn nhanh, bớt mặn, bớt ngọt và ưu tiên thực phẩm tươi sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho sức khỏe.