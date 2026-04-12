Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khởi công đường sắt tốc độ cao 5,6 tỷ USD

Lệ Chi
Sáng 12/4, tại Quảng Ninh, Thủ tướng Lê Minh Hưng và nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu dự lễ khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.

Lễ khởi công dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh có sự hiện diện của ông Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; ông Phạm Minh Chính - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; ông Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ; ông Nguyễn Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ;
Ông Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo các địa phương.
Thủ tướng Lê Minh Hưng tại lễ khởi công dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.
Ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup
Ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại lễ khởi công dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.
Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt Cao tốc VinSpeed (Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng, tương đương hơn 5,6 tỷ USD (chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng).
Điểm đầu của tuyến đặt tại ga Cổ Loa (Trung tâm triển lãm Việt Nam, Khu đô thị Vinhomes Global Gate Hà Nội),
Điểm cuối tại ga Hạ Long (Khu công viên rừng Globe Hạ Long, Vinhomes Global Gate Hạ Long, Quảng Ninh).
Dự án đi qua 4 địa phương: Hà Nội - Bắc Ninh - Hải Phòng - Quảng Ninh với chiều dài 120,2 km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ ray 1.435mm, điện khí hóa toàn tuyến, tốc độ tối đa lên tới 350km/h, riêng đoạn qua Hà Nội có tốc độ tối đa 120km/h. Dự án dự kiến sẽ sử dụng thế hệ tàu cao tốc mới nhất, hiện đại nhất cùng hệ thống thông tin, tín hiệu, trang thiết bị cao cấp hàng đầu thế giới do Siemens Mobility (Đức) cung cấp và sẽ từng bước chuyển giao công nghệ cho VinSpeed trong quá trình vận hành.
Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành và chính thức đi vào vận hành, khai thác thương mại trong năm 2028, rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội tới Quảng Ninh xuống 5-7 lần, từ hơn 2 tiếng chỉ còn khoảng 23 phút.

Tin liên quan

Phát thanh phải giữ vững “trận địa thông tin”

Tạp chí điện tử VietTimes trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận trung ương, Trịnh Văn Quyết tại Lễ khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh năm 2016 vào tối 11/4.