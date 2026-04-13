Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Thủ tướng Slovakia, chứng kiến ký 6 văn kiện hợp tác

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Ngày 13/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12-14/4.

Vui mừng đón vị khách quốc tế đầu tiên trên cương vị Thủ tướng và trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt Việt Nam và Slovakia phát triển tích cực, Thủ tướng Lê Minh Hưng ra tận cửa xe đón Thủ tướng Slovakia Robert Fico.

Đây là lần thứ ba, Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico thăm chính thức Việt Nam (sau các chuyến thăm năm 2008 và 2016). Ông cũng là nhà Lãnh đạo cấp cao EU đầu tiên thăm Việt Nam sau khi Việt Nam - EU nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico. Ảnh: VGP.

Sau lễ đón, hai Thủ tướng di chuyển tới Trụ sở Chính phủ để tiến hành hội đàm và chứng kiến lễ ký kết, trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam – Slovakia.

Các cơ quan của hai bên đã trao đổi 6 văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng như chính trị-ngoại giao, quốc phòng, văn hóa, năng lượng nguyên tử, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, hợp tác địa phương.

Các văn kiện hợp tác này gồm: Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Slovakia về hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao và các vấn đề châu Âu Slovakia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Robert Fico chứng kiến trao Biên bản ghi nhớ giữa Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và Viện Nghiên cứu Nhà máy điện hạt nhân Slovakia. Ảnh: VGP.

Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực văn hóa giai đoạn 2026-2030 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Slovakia.

Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và chính quyền thành phố Vysoké Tatry trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại - khoa học - kỹ thuật và văn hóa giai đoạn 2026-2031.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Robert Fico chứng kiến trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao và các vấn đề châu Âu của Slovakia. Ảnh: VGP.

Biên bản ghi nhớ giữa Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quốc gia (STAMEQ) và Văn phòng Tiêu chuẩn, Đo lường và Thử nghiệm Slovakia (UNMS) về hợp tác trong các lĩnh vực tiêu chuẩn hóa, đo lường, quy chuẩn kỹ thuật và đánh giá sự phù hợp, công nhận và quản lý chất lượng.

Biên bản ghi nhớ giữa Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và Viện Nghiên cứu Nhà máy điện hạt nhân Slovakia.

Trước khi hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Robert Fico cùng tham quan trưng bày ảnh về đất nước, con người và quan hệ tốt đẹp Việt Nam – Slovakia. Sau 76 năm thiết lập, quan hệ giữa Việt Nam và Slovakia phát triển tốt đẹp, hai bên đều coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống đã được xây dựng từ trước đây. Hai bên duy trì thường xuyên các chuyến thăm, gặp gỡ trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp. Hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước duy trì đà tăng trưởng ổn định. Năm 2024, kim ngạch thương mại song phương đạt 1,73 tỷ USD, năm 2025 đạt 1,78 tỷ USD. Slovakia là nước đã phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) vào tháng 2/2023. Tính đến tháng 12/2025, Slovakia có 16 dự án đầu tư trực tiếp còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt hơn 140 triệu USD. Việt Nam hiện có 1 dự án đầu tư tại Slovakia với tổng vốn 447.000 USD. Các lĩnh vực như an ninh-quốc phòng, khoa học-công nghệ, văn hóa-du lịch và lao động, hai nước cũng duy trì hợp tác ổn định, từng bước mở rộng. Công dân Slovakia được miễn thị thực khi nhập cảnh Việt Nam trong thời hạn từ ngày 15/8/2025 đến ngày 14/8/2028. Cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia với khoảng 10.000 người được công nhận là dân tộc thiểu số thứ 14 của Slovakia, đóng vai trò là cầu nối quan trọng trong quan hệ hữu nghị song phương. ​