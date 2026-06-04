Đà Nẵng yêu cầu 350 dự án hưởng cơ chế đặc thù phải báo cáo tiến độ

UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu các nhà đầu tư của 350 dự án được áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 170/2024/QH15 và Nghị quyết 29/2026/QH16 khẩn trương báo cáo tình hình thực hiện dự án trước ngày 10/6/2026.
Theo văn bản, các nhà đầu tư phải báo cáo chi tiết về thủ tục đầu tư, quy hoạch, bồi thường giải phóng mặt bằng, ký quỹ, giao đất, tiến độ thi công, năng lực thực hiện và kế hoạch thời gian tới. Đồng thời nêu rõ khó khăn, vướng mắc và kiến nghị cụ thể gửi về các Sở, ban, ngành và UBND xã, phường nơi có dự án.
UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh, trường hợp nhà đầu tư không gửi báo cáo đúng hạn hoặc không thể hiện cam kết thực hiện, thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu xử lý theo quy định, kể cả thu hồi dự án.
Trước đó, ngày 21/5, UBND TP Đà Nẵng đã công bố danh mục 350 dự án, đất đai trên địa bàn thành phố được áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo các Nghị quyết số 170/2024/QH15 và 29/2026/QH16 của Quốc hội trên phạm vi địa bàn thành phố Đà Nẵng (đợt 1), nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn.
Việc yêu cầu báo cáo được xem là bước đi quyết liệt của thành phố trong việc đẩy nhanh tiến độ, tăng hiệu quả sử dụng đất và thu hút đầu tư.
Danh mục 350 dự án, đất đai trên địa bàn TP Đà Nẵng được áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo các Nghị quyết số 170/2024/QH15 và 29/2026/QH16 của Quốc hội trên phạm vi địa bàn (đợt 1) có 206 dự án, đất đai áp dụng theo Điều 3, 2 dự án áp dụng theo Điều 4 và Điều 5, 8 dự án áp dụng theo Điều 7 của Nghị quyết số 170/2024/QH15; 11 dự án áp dụng theo Điều 11 và 123 dự án áp dụng theo Điều 12 Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội.
Trong số đó có 204 lô đất (sổ đỏ) của Công ty cổ phần Sơn Trà tại phường Sơn Trà (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp với mục đích sử dụng đất cơ sở sản xuất, kinh doanh; thời hạn sử dụng đất lâu dài, vi phạm thời hạn sử dụng đất cần điều chỉnh thành 50 năm);
Khu đất tại đường 2-9, phường Hòa Cường (Đà Nẵng) của Tổng công ty 319 (Bộ Quốc phòng); khu du lịch ven biển của Công ty CP Đầu tư du lịch Hà Nội Non Nước tại phường Ngũ Hành Sơn; khu du lịch 5 sao Olalani Resort của Công ty CP Mỹ Phát; dự án quần thể đô thị du lịch và quốc tế Ariyana; khu du lịch và giải trí Silver Shore; khu du lịch sinh thái ven biển tại khu đất có diện tích 45.000m2 và khu đất 8.000m2 của Công ty TNHH đầu tư và phát triển Đệ Nhất; khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp ven biển Đà Nẵng của Công ty CP phát triển đô thị du lịch Sóng Việt... cùng loạt dự án tại khu đô thị Điện Nam - Điện Ngọc cũ nay là xã Điện Bàn Đông, phường Hội An Đông.
Nghị quyết số 170/2024/QH15 của Quốc hội ban hành về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại TP HCM, Đà Nẵng và Khánh Hòa.
Còn nghị quyết 29/2026/QH16 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.