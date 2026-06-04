Đà Nẵng yêu cầu 350 dự án hưởng cơ chế đặc thù phải báo cáo tiến độ

Trường hợp nhà đầu tư không gửi báo cáo đúng hạn hoặc không thể hiện cam kết thực hiện, thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu xử lý theo quy định, kể cả thu hồi dự án.

UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu các nhà đầu tư của 350 dự án được áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 170/2024/QH15 và Nghị quyết 29/2026/QH16 khẩn trương báo cáo tình hình thực hiện dự án trước ngày 10/6/2026.

Theo văn bản, các nhà đầu tư phải báo cáo chi tiết về thủ tục đầu tư, quy hoạch, bồi thường giải phóng mặt bằng, ký quỹ, giao đất, tiến độ thi công, năng lực thực hiện và kế hoạch thời gian tới. Đồng thời nêu rõ khó khăn, vướng mắc và kiến nghị cụ thể gửi về các Sở, ban, ngành và UBND xã, phường nơi có dự án.

UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh, trường hợp nhà đầu tư không gửi báo cáo đúng hạn hoặc không thể hiện cam kết thực hiện, thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu xử lý theo quy định, kể cả thu hồi dự án.

Trước đó, ngày 21/5, UBND TP Đà Nẵng đã công bố danh mục 350 dự án, đất đai trên địa bàn thành phố được áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo các Nghị quyết số 170/2024/QH15 và 29/2026/QH16 của Quốc hội trên phạm vi địa bàn thành phố Đà Nẵng (đợt 1), nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn.

Việc yêu cầu báo cáo được xem là bước đi quyết liệt của thành phố trong việc đẩy nhanh tiến độ, tăng hiệu quả sử dụng đất và thu hút đầu tư.