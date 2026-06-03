15 dự án vào chung kết UDA Startup 2026, nổi bật xu hướng AI

Khởi động từ đầu năm 2026, UDA Startup & Innovation 2026 của Đại học Đông Á thu hút 85 dự án. 15 dự án xuất sắc vào chung kết, trong đó nhiều ý tưởng ứng dụng AI.

Ngày 3/6, vòng chung kết cuộc thi Khởi nghiệp lần thứ 7 Đại học Đông Á, chủ đề UDA Startup Innovation 2026, chứng kiến màn so tài đầy bản lĩnh và gay cấn của 15 nhóm dự thi với các sản phẩm, dự án khởi nghiệp nhiều tiềm năng và sáng tạo.

Được khởi động từ đầu năm 2026, cuộc thi Khởi nghiệp - UDA Startup & Innovation 2026 Đại học Đông Á quy tụ 256 sinh viên tham gia với 85 dự án từ vòng loại. Sau vòng bán kết, 15 dự án xuất sắc nhất của 56 gương mặt tiêu biểu đã ghi tên mình vào vòng chung kết.

Khác với mọi năm, chung kết UDA Startup & Innovation 2026 ghi dấu ấn bởi nhiều dự án tập trung ứng dụng AI và công nghệ như: “Gia sư AI toàn năng” chẩn đoán và phục hồi kiến thức gốc rễ; “SHUOLANGO” ghép đôi học ngoại ngữ thông minh; “Joblink” kết nối sinh viên với doanh nghiệp thực tập...​

Các giám khảo tham quan gian triển lãm các dự án tham gia cuộc thi Khởi nghiệp - UDA Startup & Innovation 2026 Đại học Đông Á.

Bên cạnh đó, các dự án liên quan đến công nghệ cơ khí - ô tô xe máy, tâm lý… cũng được các sinh viên đam mê theo đuổi và cống hiến tại cuộc thi lần này.

Đánh giá cao chất lượng các dự án, bà Trần Thị Thanh Thảo, Trưởng phòng Thông tin và Đổi mới sáng tạo, Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp TP. Đà Nẵng cho biết các ý tưởng không chỉ dừng ở nghiên cứu trên giấy mà sản phẩm có tiềm năng thương mại hóa.

TS Đỗ Trọng Tuấn, Phó Hiệu trưởng thường trực trường Đại học Đông Á phát biểu tại vòng chung kết cuộc thi

Còn TS Đỗ Trọng Tuấn, Phó Hiệu trưởng Thường trực Đại học Đông Á cho biết các dự án năm nay cho thấy sinh viên đã tiếp cận tư duy khởi nghiệp thực tiễn hơn, gắn với công nghệ, tính khả thi và tác động xã hội.

Theo ông Tuấn, tính đến 2025, Đại học Đông Á ghi nhận hơn 200 dự án khởi nghiệp sinh viên, hơn 700 lượt sinh viên tham gia các cuộc thi từ cấp khoa, trường đến quốc gia.

Riêng Cuộc thi “UDA Startup & Innovation”, qua 7 mùa tổ chức, đã trở thành dấu ấn trong phong trào khởi nghiệp của sinh viên, góp phần lan tỏa tinh thần dám nghĩ - dám làm và thúc đẩy nhiều dự án tiếp tục tham gia các sân chơi lớn như SURF, SV Startup, Viet Future Awards, Techfest Vietnam…

​​Đặc biệt, trong số đó, đã có 3 dự án thành lập doanh nghiệp từ ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên; nhiều dự án đạt thành tích tốt tại các cuộc thi đổi mới sáng tạo cấp thành phố và quốc gia - khẳng định hiệu quả và tính thực tiễn trong hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp tại Đại học Đông Á.

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