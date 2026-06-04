Đà Nẵng tổ chức giải Pickleball học sinh, sinh viên 2026

Giải Pickleball học sinh sinh viên TP Đà Nẵng năm 2026 - Tranh cúp FPT City sẽ diễn ra từ ngày 19-21/6, tại cụm sân Pickleball FPT City và sân Pickleball Tuyên Sơn, Làng thể thao Tuyên Sơn, TP Đà Nẵng.

Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng vừa cho biết nhằm đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong học sinh, sinh viên; góp phần xây dựng lối sống năng động, khỏe mạnh và tạo môi trường giao lưu, kết nối giữa các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP, Liên đoàn Pickleball TP Đà Nẵng phối hợp cùng Sở GD&ĐT, Thành Đoàn Đà Nẵng và Hội Sinh viên TP Đà Nẵng tổ chức Giải Pickleball Học sinh Sinh viên thành phố Đà Nẵng năm 2026 – Tranh cúp FPT City.

Giải đấu được tổ chức với mục tiêu khuyến khích và phát triển phong trào tập luyện pickleball trong học sinh, sinh viên, tăng cường giao lưu giữa các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, cao đẳng và đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Thông qua giải đấu, Ban Tổ chức kỳ vọng tạo nguồn vận động viên trẻ có chất lượng, góp phần phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tiềm năng tham gia các giải đấu cấp thành phố, quốc gia và quốc tế trong tương lai.

Đối tượng tham gia giải là học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, cao đẳng và đại học trên địa bàn TP Đà Nẵng. Các đơn vị tham gia thành lập đoàn vận động viên theo quy định của Điều lệ giải, bảo đảm đầy đủ điều kiện về hồ sơ, nhân sự và sức khỏe thi đấu.

Các nội dung thi đấu bao gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ dành cho các nhóm đối tượng học sinh trung học cơ sở, học sinh trung học phổ thông và sinh viên. Tùy theo số lượng vận động viên đăng ký ở từng nội dung, Ban Tổ chức sẽ quyết định thể thức thi đấu phù hợp nhằm bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng và chất lượng chuyên môn của giải.

Để tham gia giải, các cơ sở giáo dục gửi hồ sơ đăng ký bản giấy và bản mềm đến Ban tổ chức trước 16h ngày 12/6/2026.

“Với sự tham gia của các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố, Giải Pickleball Học sinh Sinh viên thành phố Đà Nẵng năm 2026 - Tranh cúp FPT City được kỳ vọng sẽ trở thành sân chơi thể thao học đường quy mô lớn của thành phố Đà Nẵng, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống tinh thần và phát triển phong trào pickleball học đường trong giai đoạn mới”, Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cho hay.