Thủ tướng yêu cầu tái cấu trúc hạ tầng nghiên cứu và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, trong đó quyết liệt thực hiện tái cấu trúc 16 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia...

Tăng quyền tự chủ cho các đơn vị khoa học công nghệ

Ngày 22/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ về thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, Kết luận số 18 của Trung ương và các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo của Chính phủ.

Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng nhấn mạnh Nghị quyết 57 là định hướng chiến lược đặc biệt quan trọng, việc triển khai phải quyết liệt, thực chất, hiệu quả, theo chỉ đạo của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Thủ tướng đánh giá thời gian qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã nỗ lực tham mưu, hoàn thiện cơ bản thể chế, cơ chế chính sách; thúc đẩy phát triển hạ tầng, công nghệ; triển khai mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực.

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng chậm, muộn trong thực hiện nhiệm vụ; một số cơ chế, chính sách còn bất cập; việc ban hành văn bản hướng dẫn luật còn chậm. Cơ chế huy động nguồn lực xã hội, hợp tác công tư, đặt hàng, giao nhiệm vụ, khoán chi vẫn còn vướng mắc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Ưu tiên nguồn lực, tăng tỉ trọng chi phát triển công nghệ chiến lược, công nghệ cao, công nghệ lõi. Ảnh: VGP.

Liên kết giữa nghiên cứu, ứng dụng, đào tạo và thị trường còn yếu; thương mại hóa kết quả nghiên cứu, phát triển doanh nghiệp công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo chưa đạt yêu cầu. Hạ tầng số, dữ liệu số, công nghệ chiến lược và nhân lực chất lượng cao còn nhiều điểm nghẽn; việc chia sẻ, khai thác dữ liệu chưa đồng bộ.

Thủ tướng yêu cầu thời gian tới phải ưu tiên nguồn lực, tăng tỷ trọng chi cho công nghệ chiến lược, công nghệ cao, công nghệ lõi; bảo đảm bố trí ít nhất 3% tổng chi ngân sách cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.



Đồng thời, đổi mới tư duy quản lý, chuyển từ hỗ trợ đầu vào sang hỗ trợ theo kết quả đầu ra; tháo gỡ rào cản, chấp nhận rủi ro có kiểm soát; tăng quyền tự chủ cho các đơn vị khoa học công nghệ.

Mục tiêu đặt ra là làm chủ công nghệ lõi, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số với tỷ trọng khoảng 30% GDP; trên 40% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo; thương mại điện tử tăng trưởng 23–25% mỗi năm; 100% dịch vụ công đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình. Đồng thời, đào tạo, phát triển nhân lực chất lượng cao cho KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Ban hành cơ chế đột phá cho sàn giao dịch khoa học công nghệ

Nhấn mạnh yêu cầu đột phá, Thủ tướng dẫn lại chỉ đạo của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm năm 2026 phải có hành động đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, lấy kết quả thực chất làm thước đo.

Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ quá hạn; trình ban hành các nghị định, quyết định hướng dẫn Luật Chuyển đổi số và Luật Trí tuệ nhân tạo ngay trong tháng 4/2026.

Cùng với đó, rà soát, hoàn thiện danh mục công nghệ chiến lược; lựa chọn một số nhiệm vụ trọng tâm gắn với các bài toán lớn của quốc gia; thành lập cơ chế điều phối liên ngành để triển khai hiệu quả.

Trong quý II/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ phải phối hợp xây dựng Nghị quyết về mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan rà soát, đánh giá, đề xuất cập nhật và điều chỉnh Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông, cũng như các khung kiến trúc cấp quốc gia phục vụ chuyển đổi số, hoàn thành trong tháng 5/2026.

Đồng thời, rà soát quy hoạch hạ tầng số, cập nhật các nền tảng số quốc gia, loại bỏ các nền tảng chồng lấn, kém hiệu quả; trình ban hành chiến lược chuyển đổi số quốc gia đến năm 2035, chương trình quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo và cơ chế Quỹ phát triển trí tuệ nhân tạo quốc gia.

Thủ tướng cũng yêu cầu tái cấu trúc hạ tầng nghiên cứu và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo: Quyết liệt thực hiện tái cấu trúc 16 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia; ban hành cơ chế đột phá cho sàn giao dịch KHCN: Hỗ trợ chi phí định giá tài sản trí tuệ, chi phí đăng ký sở hữu trí tuệ; lập các tổ công tác hỗ trợ trực tiếp một vài sáng kiến đột phá để tạo niềm tin lan tỏa cho xã hội; khẩn trương ban hành tiêu chí công nhận trung tâm đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, hoàn thành trong tháng 5/2026.

Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng, trình ban hành Chiến lược Chuyển đổi trí tuệ nhân tạo quốc gia; xây dựng và triển khai Nền tảng Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ công vụ ở phạm vi quốc gia, hoàn thành trong tháng 6/2026.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung thực hiện các Đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, các nhiệm vụ trong Chương trình công tác năm 2026 và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.