Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị chuyên gia Google hỗ trợ Việt Nam phát triển AI

Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị ông Eric Schmidt và đoàn chuyên gia tiếp tục hỗ trợ Việt Nam xây dựng tầm nhìn, chính sách và hệ sinh thái phát triển AI.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Eric Schmidt, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Google, cùng Đoàn chuyên gia trí tuệ nhân tạo (AI) đang thăm và làm việc tại Việt Nam ngày 5/6.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp của ông Eric Schmidt đối với sự phát triển của công nghệ và AI toàn cầu, đồng thời ghi nhận các chương trình hợp tác mà ông và các đoàn chuyên gia đã triển khai với Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo.

Nhấn mạnh Việt Nam đang đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực phát triển, Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho biết mục tiêu của Việt Nam là nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển nhanh và bền vững, hướng tới trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Trên tinh thần đó, Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị ông Eric Schmidt và đoàn chuyên gia tiếp tục hỗ trợ Việt Nam xây dựng tầm nhìn, chính sách và hệ sinh thái phát triển AI; kết nối các nguồn lực quốc tế, doanh nghiệp công nghệ, quỹ đầu tư, viện nghiên cứu và chuyên gia hàng đầu thế giới nhằm hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, doanh nghiệp công nghệ và năng lực đổi mới sáng tạo.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Eric Schmidt, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Google, dẫn đầu Đoàn chuyên gia trí tuệ nhân tạo thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: TTXVN.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị các thành viên đoàn, trong đó có ông Christopher Nguyễn, Tổng Giám đốc Aitomatic, tiếp tục kết nối, vận động đội ngũ chuyên gia, trí thức và doanh nhân công nghệ người Việt Nam ở nước ngoài tham gia đóng góp tri thức, kinh nghiệm và nguồn lực cho sự phát triển của đất nước.

Ông Eric Schmidt bày tỏ vinh dự được Tổng bí thư, Chủ tịch nước tiếp, đồng thời đánh giá cao những thành tựu phát triển cũng như quyết tâm đổi mới của Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo ông, Việt Nam có nhiều lợi thế để phát triển AI nhờ nguồn nhân lực trẻ, năng động, khả năng thích ứng nhanh và môi trường đổi mới sáng tạo ngày càng thuận lợi. Ông tin tưởng AI sẽ đóng góp ngày càng lớn vào tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Eric Schmidt cho biết đang phối hợp với các đối tác Việt Nam triển khai một số sáng kiến về AI như Dự án mô hình đa nền tảng quốc gia Tapestry, Dự án dữ liệu và sản xuất vật lý Data OS, cùng các chương trình ứng dụng AI trong giáo dục phổ thông.

Ông Eric Schmidt khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp thiết thực cho sự phát triển khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo của Việt Nam. Ảnh: TTXVN.

Ông khẳng định sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm và mạng lưới hợp tác quốc tế của mình để kết nối Việt Nam với các đối tác phù hợp, hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển AI và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo.



Nguyên Chủ tịch Google cũng bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác với các cơ quan, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và chuyên gia Việt Nam trong các lĩnh vực đào tạo nhân lực, nghiên cứu - phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ và ứng dụng AI vào phát triển kinh tế - xã hội.

Cho rằng dư địa hợp tác giữa Việt Nam với Hoa Kỳ và các đối tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ còn rất lớn, ông Eric Schmidt khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp thiết thực cho sự phát triển khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo của Việt Nam.