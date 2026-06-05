Đà Nẵng đề xuất điều chỉnh vị trí ga đường sắt tốc độ cao

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã có văn bản báo cáo UBND TP xin chủ trương điều chỉnh vị trí Ga hành khách đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trên địa bàn.

Theo báo cáo, vị trí ga hiện tại dự kiến tại phường Hòa Khánh (khoảng Km701) đang bộc lộ một số hạn chế lớn sau khi sáp nhập Đà Nẵng - Quảng Nam. Cụ thể, khu vực này chủ yếu là đồi núi, địa hình gấp khúc, quỹ đất hạn chế, khó hình thành khu đô thị hỗn hợp (TOD) và khó khăn trong kết nối giao thông đa phương thức.

Chính vì vậy, Sở Xây dựng đề xuất nghiên cứu dịch chuyển ga về vị trí mới tại khu vực nút giao Quốc lộ 14B và cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (khoảng Km706+300), cách vị trí cũ khoảng 5 km về phía Đông Nam (thuộc xã Bà Nà, phường Cẩm Lệ).

Theo Sở Xây dựng, vị trí ga mới thuận lợi trong kết nối giao thông vượt trội, tạo trung tâm kết nối đa phương thức (hud) với cao tốc, quốc lộ, đường ven sông Thăng Long và gần sân bay. Bên cạnh đó, tại đây địa hình bằng phẳng, thuận lợi thi công, tiết kiệm chi phí. Đặc biệt, quỹ đất lớn, phù hợp phát triển đô thị TOD, logistics và các chức năng dịch vụ; có tiềm năng tạo cực tăng trưởng mới phía Tây - Tây Nam thành phố.

Với những thuận lợi trên, Sở Xây dựng đề nghị UBND TP xem xét, thống nhất chủ trương, báo cáo Bộ Xây dựng và tổ chức nghiên cứu tích hợp vào các quy hoạch liên quan.

Việc điều chỉnh vị trí ga đường sắt tốc độ cao được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả đầu tư, khai thác tốt hơn vai trò động lực của ga đối với phát triển đô thị và kinh tế - xã hội của Đà Nẵng sau sáp nhập.