Dự kiến nâng ngưỡng chịu thuế với hộ kinh doanh lên 1 tỷ đồng

“Vừa tháo gỡ khó khăn cho cá nhân, hộ kinh doanh, đồng thời doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng phải được hỗ trợ để bảo đảm công bằng trong áp dụng chính sách thuế, khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp”, Thủ tướng Lê Minh Hưng nói.

Đó là phát biểu của Thủ tướng tại phiên thảo luận tổ chiều 21/4 của Quốc hội về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế, gồm thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế tiêu thụ đặc biệt.

Đồng ý với ý kiến của các đại biểu, Thủ tướng cho rằng có những nội dung phải xử lý trong thời gian rất nhanh, ví dụ như vấn đề thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, đây cũng là những vấn đề mới phát sinh.

Theo Thủ tướng, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Thuế giá trị gia tăng mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 12/2025, nhưng trong bối cảnh giá xăng dầu biến động và tình hình khu vực diễn biến phức tạp, nhiều đối tượng chịu tác động trực tiếp, đặc biệt là hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Vì vậy, Chính phủ đã khẩn trương chỉ đạo nghiên cứu phương án điều chỉnh chính sách thuế để báo cáo Quốc hội ngay trong kỳ họp này.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết sẽ nâng ngưỡng chịu thuế với hộ kinh doanh, dự kiến 1 tỷ đồng mỗi năm. Ảnh: VGP.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, dự kiến ngưỡng doanh thu đối với hộ gia đình, hộ kinh doanh sẽ nâng lên mức 1 tỷ đồng/năm, tức là dưới mức đó sẽ không phải chịu các loại thuế như thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

"Vừa tháo gỡ khó khăn cho cá nhân, hộ kinh doanh, nhưng đồng thời doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng phải được hỗ trợ để bảo đảm công bằng trong áp dụng chính sách thuế. Có như vậy mới khuyến khích được các hộ cá nhân chuyển đổi lên doanh nghiệp vừa và nhỏ", Thủ tướng lưu ý.

Thủ tướng tin rằng các biện pháp chính sách được áp dụng khẩn trương, kịp thời sẽ rất hữu ích và hiệu quả cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; đồng thời vẫn bảo đảm được chủ trương là khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp.

Thủ tướng cũng nêu rõ khi thiết kế, Luật đã giao cho Chính phủ quy định mức thuế cụ thể thì chắc chắn sẽ báo cáo Quốc hội để có các tiêu chí, nguyên tắc, quy định thật chặt chẽ, tránh kẽ hở gây thất thu thuế.

"Chúng ta cũng đang trong quá trình hiện đại hóa hệ thống quản lý thuế, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong thu thuế. Do đó, tất cả các mục tiêu này sẽ phải được cụ thể hóa bằng những quy định rõ ràng trong Nghị định của Chính phủ", Thủ tướng nói.

Thủ tướng cho biết do thời gian rất gấp nên các cơ quan chức năng của Bộ Tài chính hiện đang hoàn thiện dự thảo Nghị định hướng dẫn; khi Quốc hội cho chủ trương thông qua thì sẽ trình ngay Chính phủ ban hành để kịp hiệu lực của luật.

Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng hiện nay bắt buộc phải sửa quy chế làm việc của Chính phủ. Theo đó, trong quy chế làm việc mới, khi trình các văn bản luật, pháp lệnh, nghị quyết sang Quốc hội thì phải có đầy đủ các văn bản hướng dẫn kèm theo (nếu có).

"Nếu có nghị định thì phải trình dự thảo nghị định; nếu có thông tư thì phải trình luôn dự thảo thông tư. Khi đã thiết kế chính sách và báo cáo vào luật, pháp lệnh, nghị quyết thì bắt buộc phải có quy định hướng dẫn cụ thể để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất", Thủ tướng nêu.

Thủ tướng cho biết trên thực tế hiện nay vẫn có một số luật đã có hiệu lực nhưng chưa ban hành đầy đủ các nghị định hướng dẫn. Chính phủ nghiêm túc rút kinh nghiệm và trong quy chế làm việc mới sẽ quy định rất rõ việc này.