Video robot hình người "nổi loạn" gây sốt mạng, sự thật phía sau khiến nhiều người bất ngờ

Video robot hình người có vẻ mất kiểm soát tại Indonesia thu hút hàng triệu lượt xem, nhưng sự thật chỉ là màn dàn dựng.

Một đoạn video được dàn dựng tại Indonesia ghi lại cảnh một robot hình người có biểu hiện như "mất kiểm soát" đã thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. Không ít người ban đầu tin rằng họ đang chứng kiến một sự cố thực sự của robot.

Trong đoạn clip, robot thực hiện hàng loạt động tác cường điệu và hỗn loạn, liên tục giơ tay vào tư thế võ thuật trước khi bất ngờ lao về phía những người xung quanh. Robot còn giả vờ tung những cú "đá" vào đồng nghiệp và cấp trên, khiến những người có mặt vừa bất ngờ vừa bật cười.

Dù toàn bộ màn trình diễn được dàn dựng nhằm mục đích giải trí, các chuyển động chân thực cùng phản ứng tự nhiên của những người tham gia đã làm dấy lên cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng về việc robot hình người ngày nay đã trở nên giống con người đến mức nào.

Màn dàn dựng nhằm phô diễn khả năng vận động

Mặc dù khiến nhiều người giật mình khi mới xem, đoạn video lan truyền mạnh không ghi lại cảnh robot hình người bị lỗi phần mềm hay tự hành động ngoài tầm kiểm soát.

Thay vào đó, đây là màn trình diễn được những người vận hành robot đăng tải trên TikTok nhằm giới thiệu khả năng vận động và điều khiển tiên tiến của cỗ máy.

Những tư thế võ thuật, các cú lao người nhanh và những cú đá mang tính trêu đùa đều đã được lập trình sẵn như một phần của kịch bản nhằm phô diễn sự linh hoạt, khả năng giữ thăng bằng và phản ứng của robot.

Thay vì phản ánh một sự cố an toàn AI ngoài đời thực, màn trình diễn cho thấy robot hình người hiện đại đã có thể thực hiện các động tác ngày càng giống con người, khiến những tiết mục được dàn dựng trở nên đủ chân thực để làm mờ ranh giới giữa giải trí và thực tế trên mạng xã hội.

Đoạn video cũng cho thấy sự phát triển nhanh chóng của công nghệ robot có thể vô tình tiếp tay cho thông tin sai lệch khi các video bị chia sẻ mà không có ngữ cảnh. Những màn trình diễn thực tế dễ bị hiểu nhầm là sự cố thật hoặc bằng chứng cho thấy robot đã có khả năng tự chủ, từ đó làm dấy lên những lo ngại không cần thiết về năng lực và mức độ an toàn của các hệ thống AI trên robot hình người hiện nay.

Sự cố thật với robot Unitree G1 làm dấy lên tranh luận về an toàn

Màn trình diễn trên TikTok tại Indonesia không phải là video robot hình người duy nhất gây sốt mạng xã hội trong thời gian gần đây.

Tháng trước, một sự cố trong buổi trình diễn công khai đã làm bùng lên cuộc tranh luận mới về an toàn robot sau khi đoạn video ghi lại cảnh robot Unitree G1 vô tình đá trúng một em nhỏ.

Trong buổi trình diễn, robot đội tóc giả màu xanh và thực hiện cú đá vòng cầu đã được lập trình sẵn. Khi em nhỏ bước vào khu vực hoạt động của robot, cú đá đã trúng vào em khiến em phải gập người vì đau trước khi những người lớn xung quanh nhanh chóng can thiệp.

Không giống đoạn video được dàn dựng ở Indonesia, vụ việc này xảy ra trong một buổi trình diễn thực tế và cho thấy tầm quan trọng của việc duy trì khoảng cách an toàn cũng như kiểm soát đám đông hiệu quả khi robot hình người thực hiện các động tác nhanh và mạnh ở nơi công cộng.

Những lo ngại về robot tích hợp AI cũng không chỉ dừng lại ở các buổi trình diễn.

Năm ngoái, một thí nghiệm tại Mỹ từng thu hút sự chú ý sau khi robot hình người mang tên Max bắn súng BB về phía chính người chủ trong một tình huống nhập vai có kiểm soát.

Ban đầu, robot từ chối yêu cầu bắn trực tiếp. Tuy nhiên, sau khi mệnh lệnh được diễn đạt lại dưới dạng một nhân vật hư cấu trong trò chơi nhập vai, robot đã thực hiện hành động này, cho thấy cách xây dựng câu lệnh (prompt engineering) có thể ảnh hưởng đáng kể đến hành vi của hệ thống AI.

Mặc dù thí nghiệm diễn ra trong điều kiện được kiểm soát, nó vẫn làm dấy lên cuộc tranh luận rộng hơn giữa giới nghiên cứu và công chúng về các cơ chế bảo vệ an toàn của AI, vai trò giám sát của con người cũng như những thách thức trong việc ngăn chặn các hành vi ngoài dự kiến khi robot hình người ngày càng trở nên thông minh và phổ biến.

Theo IE