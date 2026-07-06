Ông Trump gây sốc khi tung video "khắc" thêm chân dung mình lên Núi Tổng thống

Hôm 3/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại khiến dư luận xôn xao khi chia sẻ một đoạn video trên mạng xã hội. Điểm nhấn của đoạn clip là mô hình Núi Tổng thống (Mount Rushmore) dát vàng, với gương mặt của ông được tạc ngay cạnh 4 vị tổng thống vĩ đại nhất lịch sử nước Mỹ, đi kèm lời thuyết minh đầy tự tin: "Tôi sẽ là vị tổng thống vĩ đại nhất trong rất nhiều, rất nhiều năm tới".

Giấc mơ "sát cánh" cùng các bậc tiền nhân

Đoạn video được ông Trump đăng tải trên nền tảng Truth Social có tựa đề "Art of the Vision" (Nghệ thuật của Tầm nhìn). Tác phẩm này do Iain Alexander – một nghệ sĩ chân dung hoàng gia Anh, nhà điêu khắc kiêm cựu vận động viên bơi lội Olympic- thực hiện.

Mở đầu video là dòng chữ tiêu đề nổi bật trên nền cờ Mỹ, kế đến là giọng đọc đầy ngạo nghễ của chính ông Trump: "Trong rất nhiều, rất nhiều năm tới, tôi sẽ trở thành vị Tổng thống vĩ đại nhất". Ngay sau đó, khung hình chuyển sang một mô hình Mount Rushmore bằng vàng rực rỡ. Ở phía bên phải ngoài cùng – ngay cạnh vách đá của 4 vị cựu Tổng thống Mỹ huyền thoại George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt và Abraham Lincoln – chính là chân dung của Donald Trump.

Một phác thảo cụm tượng huyền thoại trên Mount Rushmore được bổ sung thêm ông Trump.

Thực tế, tham vọng "lên núi Rushmore" của ông Trump không phải là chuyện mới. Cựu Thống đốc bang Nam Dakota, bà Kristi Noem, từng tiết lộ rằng ngay từ năm 2018, trong một cuộc gặp tại Phòng Bầu dục, ông Trump đã thẳng thắn chia sẻ việc được tạc tượng lên Mount Rushmore là "giấc mơ" của ông. Đến năm 2020, chính bà Noem đã tặng ông một mô hình Mount Rushmore mini có đính thêm mặt của ông. Gần đây nhất vào tháng 5/2026, ông Trump cũng từng hào hứng chia sẻ một bức ảnh do AI tạo ra về ý tưởng này.

Từ ý tưởng đến dự luật gây tranh cãi tại Quốc hội

Kế hoạch này thậm chí đã được thể chế hóa thành một văn bản pháp lý. Tháng 1/2025, nữ Nghị sĩ Đảng Cộng hòa bang Florida, Anna Paulina Luna, đã đệ trình dự luật mang mã số H.R.792, yêu cầu Bộ Nội vụ Mỹ chính thức bổ sung chân dung ông Trump lên Núi Tổng thống. Dù nhận được cái gật đầu ủng hộ từ người phát ngôn Nhà Trắng Taylor Rogers, dự luật này hiện vẫn đang bị "đắp chiếu" tại ủy ban Quốc hội và chưa trải qua bất kỳ cuộc điều trần hay bỏ phiếu nào.

Hơn nữa, giới chuyên gia và Cục Công viên Quốc gia Mỹ (NPS) cũng dội một gáo nước lạnh vào ý tưởng này khi chỉ ra hàng loạt rào cản thực tế: cấu trúc địa chất của ngọn núi không còn đủ khoảng trống an toàn để đục đẽo, những tranh chấp pháp lý dai dẳng về quyền sở hữu đất đai với người bản địa, và trên hết, bất kỳ sự thay đổi nào đối với di tích quốc gia này cũng phải được Quốc hội thông qua kèm theo một khoản ngân sách khổng lồ.

Giấc mộng "lên Mount Rushmore" của ông Trump gặp nhiều trở ngại lớn, khó trở thành hiện thực. Ảnh: Foxnews.

Bài phát biểu nảy lửa nhằm vào đảng Dân chủ

Ngay sau khi tung đoạn video gây sốc, tối cùng ngày 3/7 theo giờ Mỹ, ông Trump đã đáp chuyên cơ xuống Nam Dakota để đọc bài diễn văn lịch sử ngay dưới chân Mount Rushmore, chính thức phát súng mở màn cho chuỗi đại lễ kỷ niệm 250 năm ngày thành lập nước Mỹ.

Tại đây, ông ca ngợi Mỹ là "quốc gia thành công, thành tựu và xuất sắc nhất trong lịch sử nhân loại". Tuy nhiên, đi kèm với niềm tự hào là một lời cảnh báo đầy sức nặng về những làn sóng ngầm trong lòng nước Mỹ. Ông Trump tuyên bố xứ sở cờ hoa đang phải đối mặt với thời khắc sinh tử để bảo vệ các giá trị lập quốc trước "hiểm họa".

Giới quan sát nhận định, tuyên bố nảy lửa của người đứng đầu Nhà Trắng được đưa ra trong bối cảnh các chính trị gia thuộc cánh tả xã hội của Đảng Dân chủ vừa liên tiếp giành chiến thắng vang dội trong các cuộc bầu cử sơ bộ chuẩn bị cho kỳ Bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026.

Theo Creaders