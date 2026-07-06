Nga dội tên lửa đạn đạo xuống Kiev trước thềm hội nghị NATO

Kiev hứng đợt tập kích bằng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và UAV của Nga ngay trước hội nghị thượng đỉnh NATO. Nhiều người bị thương, lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt.

Thủ đô Kiev của Ukraine rạng sáng 6/7 hứng chịu một đợt tập kích quy mô lớn bằng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV) của Nga, chỉ một ngày trước khi hội nghị thượng đỉnh NATO khai mạc tại Thổ Nhĩ Kỳ, có khả năng có sự tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nhiều tiếng nổ lớn vang lên khắp trung tâm Kiev trong những giờ đầu ngày khi lực lượng Nga đồng loạt sử dụng tên lửa và UAV tấn công thành phố, theo Không quân Ukraine.

Thị trưởng Kiev Vitaliy Klitschko cho biết ít nhất 3 người bị thương. Hai quận của thủ đô ghi nhận các vụ hỏa hoạn hoặc thiệt hại do mảnh vỡ tên lửa và UAV rơi xuống.

Ông Klitschko cho biết thêm vẫn còn nhiều người mắc kẹt bên trong một tòa chung cư nhiều tầng bị hư hại nghiêm trọng tại quận Podilskyi, trong khi lực lượng cứu hộ đang khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm.

Ngay trước khi các vụ nổ xảy ra, còi báo động phòng không đã đồng loạt vang lên trên khắp Kiev.

Đợt tập kích diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng tình báo nước này đã phát hiện dấu hiệu cho thấy Nga đang "chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn mới".

Trước đó hôm 3/7, Nga đã tiến hành một trong những cuộc không kích dữ dội nhất nhằm vào Kiev kể từ khi xung đột bùng phát. Đây được xem là cuộc tấn công gây thương vong lớn thứ ba nhằm vào thủ đô Ukraine kể từ năm 2022.

Cuộc xung đột Nga - Ukraine tiếp tục là chủ đề trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh NATO, dự kiến khai mạc vào ngày 7/7 tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong thời gian gần đây, quân đội Nga đã gia tăng sức ép nhằm kiểm soát thêm các khu vực thuộc tỉnh Donetsk ở miền Đông Ukraine – mục tiêu chiến lược hàng đầu của Điện Kremlin. Trong khi đó, các thành phố của Ukraine gần như phải hứng chịu các đợt tập kích bằng tên lửa và UAV mỗi đêm.

Ở chiều ngược lại, Ukraine cũng tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV nhằm vào các mục tiêu chiến lược nằm sâu trong lãnh thổ Nga, bao gồm nhà máy lọc dầu, cảng biển và các cơ sở công nghiệp quốc phòng.

Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm kéo dài gần 90 phút với Tổng thống Mỹ Donald Trump nhân dịp Quốc khánh Mỹ 4/7.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, trong cuộc trao đổi này, ông Trump một lần nữa đề nghị hỗ trợ thúc đẩy các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.

Theo CNN