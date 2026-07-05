Ông Trump điện đàm 85 phút với ông Putin vào ngày Quốc khánh Mỹ

Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin có cuộc điện đàm kéo dài 85 phút, thảo luận về chiến sự Ukraine, tình hình Iran, triển vọng khôi phục quan hệ Nga - Mỹ và kế hoạch tiếp tục đối thoại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm kéo dài gần 1 giờ 30 phút với Tổng thống Nga Vladimir Putin để trao đổi về xung đột Ukraine, tình hình Iran cũng như triển vọng khôi phục quan hệ song phương, theo thông tin từ Điện Kremlin.

Cuộc điện đàm diễn ra trong hôm 4/7, đúng dịp nước Mỹ kỷ niệm 250 năm Tuyên ngôn Độc lập. Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết ông Putin đã trực tiếp gửi lời chúc mừng tới ông Trump và người dân Mỹ nhân dịp này, sau khi trước đó một ngày đã gửi điện mừng chính thức tới Nhà Trắng.

Theo ông Ushakov, cuộc trao đổi kéo dài 1 giờ 25 phút và diễn ra trong bầu không khí "thẳng thắn, thực chất và mang tính xây dựng cao".

Xung đột Ukraine

Theo ông Ushakov, Tổng thống Putin đã cập nhật cho người đồng cấp Mỹ về những gì Moscow gọi là tình hình thực tế trên chiến trường Ukraine, khẳng định quân đội Nga đang tiến công trên toàn bộ chiến tuyến và liên tiếp kiểm soát thêm các khu dân cư.

Nhà lãnh đạo Nga đặc biệt nhấn mạnh việc giành quyền kiểm soát Konstantinovka – một trong những cứ điểm quan trọng của Ukraine – là bước tiến có ý nghĩa then chốt nhằm tiến tới kiểm soát toàn bộ lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng. Điện Kremlin cho biết Moscow tin rằng các khu vực phòng thủ còn lại của Ukraine trong khu vực cũng sẽ sớm bị đánh chiếm.

Ông Putin tái khẳng định Nga vẫn ưu tiên giải pháp chính trị và ngoại giao, với điều kiện các lợi ích cốt lõi của Moscow phải được tính đến.

Đồng thời, ông cáo buộc Kiev cùng các đồng minh châu Âu đang tìm cách kéo dài và leo thang xung đột, trong đó có việc tiến hành các hành động mà Nga gọi là "khủng bố nhằm vào dân thường".

Về phần mình, theo Điện Kremlin, ông Trump một lần nữa khẳng định sẵn sàng hỗ trợ chấm dứt chiến sự và thúc đẩy một giải pháp hòa bình.

Ông Trump cũng cho rằng nếu cuộc xung đột tại Ukraine sớm kết thúc, điều đó sẽ mở ra "những triển vọng to lớn" cho quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa Nga và Mỹ.

Ông Ushakov cho biết các đặc phái viên của Tổng thống Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ tiếp tục các nỗ lực trung gian hòa giải và sẵn sàng tới Moscow vào thời điểm phù hợp.

Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về tình hình Iran, trong bối cảnh nước này đang tổ chức lễ quốc tang dành cho cố Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei.

Theo ông Ushakov, Tổng thống Putin bày tỏ hy vọng tiến trình đàm phán giữa Washington và Tehran, dựa trên bản ghi nhớ đã đạt được trước đó, sẽ tạo ra giải pháp lâu dài và được cả hai bên chấp nhận đối với các vấn đề còn tồn tại.

Nhà lãnh đạo Nga cũng tái khẳng định Moscow sẵn sàng hỗ trợ thực tế cho các nỗ lực nhằm hạ nhiệt căng thẳng và ổn định tình hình khu vực.

Theo Điện Kremlin, ông Trump đã cảm ơn Nga vì điều ông gọi là lập trường cân bằng cũng như các đề xuất mang tính xây dựng.

Quan hệ song phương

Khi chuyển sang chủ đề quan hệ Nga - Mỹ, hai tổng thống đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các kênh đối thoại, bao gồm cả những vấn đề quân sự - chính trị và hợp tác kinh tế.

Hai nhà lãnh đạo cũng đề cập tới kế hoạch phóng một phi hành đoàn hỗn hợp Nga - Mỹ lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) từ sân bay vũ trụ Baikonur trong thời gian tới, coi đây là biểu tượng cho khả năng hợp tác giữa hai cường quốc.

Theo ông Ushakov, cả ông Putin và ông Trump đều nhấn mạnh cần gìn giữ những dấu mốc lịch sử chung giữa hai nước.

Ông Putin nhắc lại vai trò của Nga trong quá trình hình thành nước Mỹ, trong khi cả hai cùng đề cập tới mối quan hệ đồng minh giữa Moscow và Washington trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

Ông Trump cũng chia sẻ rằng bản thân rất ngưỡng mộ Bảo tàng Hermitage ở thành phố St. Petersburg.

Đáp lại, ông Putin gửi lời chúc Mỹ tổ chức thành công FIFA World Cup đang diễn ra, đồng thời nhắc lại kinh nghiệm Nga từng đăng cai giải đấu này vào năm 2018.

Điều gì sẽ diễn ra tiếp theo?

Theo ông Ushakov, cuộc điện đàm trước đó giữa hai nhà lãnh đạo được phía Nga chủ động đề xuất vào ngày 14/6 – đúng dịp sinh nhật lần thứ 80 của ông Trump.

Trong khi đó, cuộc trao đổi lần này được phía Mỹ chủ động đề nghị, đúng ngày kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ.

Điện Kremlin cho biết hai Tổng thống nhất trí sẽ tiếp tục duy trì liên lạc và sẽ sớm có thêm một cuộc điện đàm trong thời gian tới.

Ông Putin cũng nhắc lại lời mời thường trực dành cho ông Trump tới thăm Moscow.

Theo RT