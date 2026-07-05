Vì sao máy điều hòa di động của Trung Quốc đang "cháy hàng" khắp châu Âu?

Mẫu điều hòa di động Midea PortaSplit của Trung Quốc liên tục cháy hàng tại châu Âu giữa các đợt nắng nóng kỷ lục. Giá bán lại tăng lên hàng nghìn euro, người dân phải đi nhiều thành phố để tìm mua.

Giữa những đợt nắng nóng kéo dài và nhiệt độ nhiều nơi tại châu Âu vượt ngưỡng 40 độ C, một mẫu điều hòa di động của Trung Quốc bất ngờ trở thành sản phẩm "cháy hàng" trên toàn khu vực. Chỉ sau vài tuần mở bán trong mùa hè, mẫu Midea PortaSplit gần như không còn hàng trên nhiều nền tảng thương mại điện tử, trong khi giá bán lại bị đẩy lên cao gấp nhiều lần.

Cơn sốt này phản ánh nhu cầu làm mát ngày càng cấp thiết của người dân châu Âu, đồng thời cho thấy lợi thế của các thiết bị điều hòa không cần lắp đặt cố định trong bối cảnh nhiều thành phố áp dụng các quy định nghiêm ngặt đối với việc cải tạo mặt ngoài công trình.

Midea PortaSplit là dòng điều hòa do tập đoàn gia dụng Trung Quốc Midea phát triển. Khác với điều hòa treo tường truyền thống, thiết bị này không yêu cầu khoan tường hay lắp đặt dàn nóng cố định. Thay vào đó, dàn nóng được treo bên ngoài cửa sổ bằng giá đỡ chuyên dụng, giúp người dùng có thể tự lắp đặt mà không cần can thiệp vào kết cấu tòa nhà.

Thiết kế này đặc biệt phù hợp với nhiều thành phố châu Âu, nơi các quy định bảo tồn kiến trúc lịch sử thường hạn chế việc khoan tường hoặc gắn thiết bị lên mặt ngoài các công trình.

Ông Christopher De Bruyn, sống tại thị trấn Ceret ở miền Nam nước Pháp, cho biết việc lắp điều hòa truyền thống tại đây là một trải nghiệm "vô cùng vất vả".

Năm 2024, ông dự định lắp ba bộ điều hòa cho ngôi nhà của mình. Báo giá ban đầu từ đơn vị lắp đặt địa phương lên tới khoảng 8.000 euro (hơn 9.100 USD), kèm thời gian chờ kéo dài nhiều tháng.

Từng sinh sống tại Tây Ban Nha, ông quay lại thị trường này để tham khảo và nhận thấy cùng mẫu điều hòa chỉ có giá bằng một nửa so với Pháp. Tuy nhiên, các đơn vị lắp đặt tại Pháp từ chối thi công nếu khách hàng mua thiết bị ở nước ngoài, khiến ông không thể tận dụng mức giá rẻ hơn.

Cuối cùng, ông buộc phải mua thiết bị tại Pháp với giá khoảng 4.000 euro. Dù thanh toán từ tháng 5/2024, hệ thống chỉ được lắp đặt vào tháng 9 sau khi phải trải qua quá trình khảo sát bắt buộc và xếp hàng chờ thi công.

"Tôi đã bỏ lỡ cả mùa hè", ông nói.

Ông De Bruyn cũng cho biết nhiều căn hộ tại châu Âu còn phải xin phép ban quản lý hoặc hiệp hội cư dân trước khi được phép lắp điều hòa. Trường hợp của ông thuận lợi hơn vì sở hữu nhà riêng.

Trong bối cảnh đó, PortaSplit trở thành lựa chọn hấp dẫn nhờ khả năng tự lắp đặt mà không cần xin phép cải tạo công trình ở nhiều trường hợp.

Năm ngoái, mẫu điều hòa này có giá khoảng 900 euro. Tuy nhiên, sau khi trở nên nổi tiếng, nhiều sản phẩm đã được bán lại trên thị trường thứ cấp với giá lên tới hàng nghìn euro, trong khi giá bán chính thức cũng tăng lên 1.199 euro.

Trên mạng xã hội, nhiều người chia sẻ hành trình lái xe qua nhiều thành phố chỉ để tìm mua thiết bị còn hàng.

Một số bài đăng mô tả đây là "khoản đầu tư đáng giá nhất cuộc đời", trong khi người khác đùa rằng việc tìm thấy một chiếc PortaSplit nguyên hộp còn khó hơn cả sưu tập thẻ Pokémon hiếm.

Thậm chí đã xuất hiện các trang web chuyên theo dõi lượng hàng tồn theo thời gian thực, trong đó có MideaFinder, giúp người mua xác định cửa hàng nào vẫn còn sản phẩm.

Ngoài những rào cản về thủ tục và chi phí lắp đặt, cấu trúc thị trường nhà ở tại châu Âu cũng góp phần tạo nên sức hút của PortaSplit.

Theo số liệu của Eurostat, gần một phần ba người dân Liên minh châu Âu sống trong nhà thuê. Tại Đức – quốc gia cũng đang trải qua các đợt nắng nóng liên tiếp – tỷ lệ này vượt quá 50%.

Đối với người thuê nhà, điều hòa di động có thể dễ dàng mang theo khi chuyển chỗ ở, trong khi điều hòa cố định thường không làm được điều đó.

Chính thiết kế "cắm là chạy" của PortaSplit đã giúp sản phẩm vượt qua nhiều rào cản về quy định xây dựng cũng như đáp ứng nhu cầu linh hoạt của nhóm khách hàng này.

Không chỉ các nhà sản xuất, chuỗi cung ứng của Trung Quốc cũng nhanh chóng thích nghi trước làn sóng nhu cầu tăng vọt.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều doanh nghiệp logistics bắt đầu quảng bá các tuyến vận chuyển hàng không chuyên biệt dành riêng cho điều hòa, nhằm rút ngắn thời gian giao hàng tới châu Âu.

Một doanh nghiệp logistics tại Thâm Quyến cho biết chỉ sau hai tuần triển khai dịch vụ, lượng đơn hàng từ Pháp, Bỉ và Anh đã tăng mạnh.

"Kho của tôi giờ chất đầy điều hòa", người này cho biết, đồng thời nhận định có vẻ như "du học sinh Trung Quốc ở nước ngoài đang chịu nóng quá mức".

Trong nhiều thập kỷ, khí hậu ôn hòa khiến các công trình tại châu Âu chủ yếu được thiết kế để giữ nhiệt vào mùa đông thay vì làm mát vào mùa hè. Các tòa nhà có tường dày và kín giúp tiết kiệm năng lượng trong mùa lạnh nhưng lại giữ nhiệt rất lâu khi xảy ra các đợt nắng nóng cực đoan.

Theo Ủy ban châu Âu, khoảng 85% các công trình trong Liên minh châu Âu được xây dựng trước năm 2000 và phần lớn đều được thiết kế cho điều kiện khí hậu ưu tiên sưởi ấm, thay vì chống nóng như hiện nay.

Theo SCMP