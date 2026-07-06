Màn ăn mừng "chèo thuyền Viking" gây sốt của đội tuyển Na Uy bắt nguồn từ đâu?

Màn ăn mừng tập thể Viking Row của tuyển Na Uy, lấy cảm hứng từ chiến thuyền Viking, trở thành biểu tượng mới của bóng đá Na Uy tại World Cup.

Sau trận thắng lịch sử 2-1, tiễn đội Brasil ra về và tiến thẳng vào vòng tứ kết sáng nay (7/6), tất cả ban huấn luyện và các cầu thủ đội tuyển Na Uy tiến ra sân, ngồi xuống, làm động tác chèo thuyền dưới sự điều hành theo nhịp trống của “thuyền trưởng” Haarland lần đầu tiên được trao dùi. Một màn ăn mừng độc đáo đã được viral khắp thế giới qua màn ảnh truyền hình.

Cổ động viên Na Uy trên khán đài cùng thực hiện màn ăn mừng Viking Row với đội tuyển dưới sân. Ảnh chụp màn hình tivi.

Điệu ăn mừng có tên "Chèo thuyền Viking" (Viking Row) này của tuyển Na Uy là một trong những hiện tượng thú vị nhất của World Cup 2026. Mặc dù trông rất cổ xưa, nhưng thực ra đây là một truyền thống hoàn toàn mới, chỉ mới xuất hiện từ năm 2025.

Ông Ole Froystad, tác giả của màn ăn mừng Viking Row. Ảnh: Getty.

Nguồn gốc từ đâu?

Ý tưởng của động tác ăn mừng tập thể này được Ole Froystad, một giáo viên đồng thời là thành viên tích cực của hội CĐV đội tuyển Na Uy nghĩ ra. Ông muốn tạo cho Na Uy một màn cổ vũ mang bản sắc riêng, giống như: Iceland có màn vỗ hay và hô “Huh” theo nhịp gọi là "Thunder Clap" nổi tiếng ở Euro 2016; New Zealand có điệu nhảy “Haka” trong bóng bầu dục.

Froystad giới thiệu "Viking Row" lần đầu trong một trận giao hữu của đội tuyển Na Uy năm 2025 và nó nhanh chóng được người hâm mộ đón nhận.

CĐV Na Uy thực hiện Viking Row cổ vũ các cầu thủ thi đấu. Ảnh: Reuters.

Vì sao lại là chèo thuyền? Điệu này lấy cảm hứng từ hình ảnh chiếc chiến thuyền dài (longship) của người Viking.

Theo cách lý giải của ông Froystad: Trước khi cập bờ để giao chiến, người Viking sẽ thu buồm lại và cùng nhau chèo thật nhịp nhàng. Điều đó tượng trưng cho sự đoàn kết của cả thủy thủ đoàn.

Ông Ole Froystad (phải) cùng các CĐV Na Uy biểu diễn Viking Row tại Times Square, New York. Ảnh: Getty.

Trong màn ăn mừng (cổ vũ) tập thể này, mọi người ngồi sát nhau như đang trên một con thuyền dài; hai tay làm động tác chèo; cùng hô "Ro! Ro!" (trong tiếng Na Uy nghĩa là "Chèo!", “Chèo!”); nhịp chèo được giữ bằng tiếng trống, đến cuối thì cả đám đông đồng loạt đứng dậy hò reo.

Đội trưởng Martin Odegaard đánh trống dẫn nhịp, còn Erling Haaland tập hợp toàn đội ngồi thành hàng và cùng "chèo" với CĐV trên khán đài sau khi thắng Senegal. Ảnh: Reuters.

"Viking Row" thực ra không phải là truyền thống có từ thời đại Viking (“Viking Age” - giai đoạn lịch sử kéo dài khoảng từ năm 793 đến năm 1066, tức gần 270 năm) tức là thời kỳ người Bắc Âu, chủ yếu từ các vùng nay là Na Uy, Thụy Điển và Đan Mạch nổi tiếng với những chuyến hải hành, buôn bán, khám phá và đôi khi cướp phá khắp châu Âu. Đây là điểm nhiều người hiểu nhầm. Nó không phải một nghi lễ truyền thống được lưu truyền từ thời Viking, mà chỉ là một sáng tạo hiện đại lấy cảm hứng từ biểu tượng Viking nổi tiếng của Na Uy.

Các CĐV Na Uy thực hiện Viking Row trên đường phố. Ảnh: Getty.

Ban đầu chỉ có các cổ động viên thực hiện trên khán đài. Nhưng sau khi Na Uy thắng trận quyết định trước Senegal để vượt qua vòng bảng World Cup 2026, đội trưởng Martin Odegaard đã đánh trống dẫn nhịp, còn Erling Haaland tập hợp toàn đội ngồi thành hàng và cùng "chèo" với CĐV trên khán đài.

Từ đó, Viking Row trở thành màn ăn mừng chính thức của đội tuyển sau mỗi chiến thắng, và đặc biệt viral sau trận thắng lịch sử trước tuyển Brasil sáng nay, 6/7.

Cảnh tượng hoành tráng: Các CĐV trên khán đài và toàn đội tuyển Na Uy thực hiện Viking Row ăn mừng chiến thắng trước Brasil. Ảnh chụp màn hình tivi.

Vì sao lại nổi tiếng đến vậy?

Trong World Cup 2026, Viking Row nhanh chóng vượt khỏi phạm vi bóng đá: những người hâm mộ thực hiện ở các địa điểm công cộng như quảng trường, ga tàu, tàu điện trong nước Na Uy; xuất hiện tại Quảng trường Times Square ở New York (Mỹ); thậm chí các nghị sĩ Na Uy cũng cùng nhau "chèo thuyền" trong tòa nhà Quốc hội để cổ vũ đội tuyển.

Video cảnh Haaland cầm trịch cho toàn bộ đội tuyển Na Uy và các CĐV thực hiện màn ăn mừng kiểu Viking Row.

Nhiều chuyên gia truyền thông cho rằng đây là "hình ảnh nhận diện" thành công nhất của Na Uy tại World Cup, tương tự như "Thunder Clap" từng gắn liền với Iceland.

Điểm thú vị là dù mang dáng vẻ rất "cổ đại", Viking Row thực chất chỉ mới hơn một năm tuổi, nhưng đã nhanh chóng trở thành biểu tượng của thế hệ vàng bóng đá Na Uy với Haaland và Odegaard.