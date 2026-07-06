Vì sao trận đấu giữa tuyển Anh và Mexico phải lùi giờ?

Theo thông báo của ban tổ chức, trận đấu giữa tuyển Anh và Mexico tại vòng 16 đội bị lùi 1 tiếng theo yêu cầu của FIFA là do thời tiết cực đoan, không phải do an ninh hay sự cố sân bãi.

Theo đó, trận đấu trên sân vận động Azteca ban đầu dự kiến bắt đầu lúc 18h00 giờ địa phương (tức 7 giờ sáng 6/7 theo giờ Việt Nam). Tuy nhiên, trước giờ bóng lăn, khu vực quanh sân đã xuất hiện mưa lớn, giông và sấm sét.

FIFA đã ban hành lệnh yêu cầu mọi người trú ẩn tại chỗ (shelter-in-place) để bảo đảm an toàn cho cầu thủ, khán giả và các nhân viên công tác.

Sau khi thời tiết cải thiện và không còn nguy cơ sét đánh, trận đấu mới được phép khởi tranh vào lúc 19h00, tức muộn hơn 1 giờ.

Vì sao FIFA phải nghiêm ngặt như vậy?

Ở khu vực Bắc Mỹ, các sự kiện thể thao ngoài trời áp dụng quy định rất chặt về phòng sét: Nếu phát hiện sét trong phạm vi khoảng 8 dặm (gần 13 km) quanh sân, trận đấu không được bắt đầu hoặc phải tạm dừng. Chỉ sau khi 30 phút liên tiếp không còn tia sét nào, trận đấu mới được phép tiếp tục. Nếu trong thời gian chờ đợi lại xuất hiện thêm một tia sét, đồng hồ 30 phút sẽ được tính lại từ đầu.

Đây không phải lần đầu quy định này được thực thi ở World Cup 2026. Thực tế, ngay trận Đội tuyển bóng đá quốc gia Mexico gặp Đội tuyển bóng đá quốc gia Ecuador ở vòng 1/16 trên cùng sân Azteca cũng từng bị hoãn 1 giờ vì giông sét. Ngoài ra, trận giữa Đội tuyển Pháp và Đội tuyển Iraq tại Philadelphia cũng phải tạm dừng hơn 2 giờ do bão.

Điều thú vị là hai ngày trước trận, FIFA từng cân nhắc đưa giờ thi đấu lên sớm 6 tiếng (từ 18h lên 12h giờ địa phương) để tránh cơn mưa giông dự báo xuất hiện vào buổi tối. Tuy nhiên, sau khi tham khảo ý kiến hai liên đoàn bóng đá và cân nhắc các vấn đề về truyền hình, hậu cần, quyền lợi khán giả, FIFA quyết định giữ nguyên lịch, chấp nhận khả năng phải lùi giờ nếu thời tiết diễn biến xấu. Và đúng như dự báo, giông sét đã khiến trận đấu phải bắt đầu muộn 1 giờ.

Một số nguồn tin cũng cho biết giới chức địa phương thực tế ủng hộ phương án đá sớm hơn, sau khi lễ ăn mừng chiến thắng của Mexico trước Ecuador đã kéo dài suốt đêm và khiến bốn người thiệt mạng.

Theo TheGuardian.