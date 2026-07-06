Tàu khu trục của Triều Tiên lập kỷ lục thế giới khi phóng 12 tên lửa hành trình trong cuộc tập trận

Khu trục hạm Kang Kon lớp Choe Hyon của Triều Tiên lần đầu phóng liên tiếp 12 tên lửa hành trình trong cuộc thử nghiệm quy mô lớn, cho thấy tham vọng mở rộng sức mạnh hải quân và năng lực tấn công tầm xa.

Đoạn video do Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố cho thấy khu trục hạm lớp Choe Hyon mới mang tên Kang Kon đã thực hiện loạt phóng liên tiếp 12 tên lửa hành trình từ hệ thống phóng thẳng đứng (VLS), tạo nên màn khai hỏa tên lửa hành trình lớn nhất từng được ghi nhận trong một cuộc diễn tập thời bình của Hải quân Quân đội Nhân dân Triều Tiên.

Đây là một phần trong đợt thử nghiệm vũ khí hải quân được đánh giá là toàn diện nhất từ trước đến nay đối với lực lượng tàu mặt nước của Bình Nhưỡng, nhằm kiểm tra toàn bộ hệ thống tác chiến của chiến hạm.

Tàu khu trục Kang Kon sử dụng hệ thống vũ khí tầm gần trong cuộc tập trận bắn đạn thật. Ảnh: MW.

Ngoài loạt phóng tên lửa, cuộc thử nghiệm còn bao gồm bắn đạn thật pháo hạm cỡ lớn, các pháo tự động cùng hệ thống tác chiến điện tử tích hợp trên tàu.

Kang Kon là khu trục hạm thứ hai thuộc lớp Choe Hyon, được hạ thủy vào tháng 6/2025, chỉ hai tháng sau khi chiếc đầu tiên cùng lớp mang tên Choe Hyon được đưa xuống nước.

Những màn phóng tên lửa hành trình từ Kang Kon tiếp tục củng cố nhận định rằng Hải quân Triều Tiên đang định hướng các khu trục hạm mới trở thành nền tảng tấn công chính xác tầm xa, bên cạnh các nhiệm vụ phòng không, chống ngầm và tác chiến chống hạm.

Vụ phóng tên lửa hành trình Hwasal-1/2 của Triều Tiên. Ảnh: MW.

Trong vài năm qua, Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã liên tục mở rộng dòng tên lửa hành trình chiến lược, phát triển nhiều loại có khả năng mang cả đầu đạn thông thường lẫn đầu đạn hạt nhân, triển khai từ các bệ phóng mặt đất, tàu chiến và tàu ngầm.

Năng lực này bổ sung cho thế mạnh vốn có của Bình Nhưỡng trong lĩnh vực tên lửa đạn đạo. Một số báo cáo chưa được xác nhận còn cho rằng Triều Tiên đã đưa tên lửa hành trình phóng từ trên không vào trang bị cho các máy bay ném bom H-5 đã cũ.

Trong khi một đợt phóng 12 tên lửa hành trình chính xác tầm xa của Hải quân Mỹ có thể tiêu tốn gần 40 triệu USD, lợi thế chi phí sản xuất của ngành công nghiệp quốc phòng Triều Tiên khiến loạt bắn tương tự từ Kang Kon được ước tính chỉ vào khoảng 10 triệu USD, thậm chí có đánh giá còn thấp hơn đáng kể.

Chương trình đóng khu trục hạm của Bình Nhưỡng được dự báo sẽ thúc đẩy mạnh năng lực sản xuất tên lửa hành trình. Hai tàu đầu tiên thuộc lớp Choe Hyon được trang bị tổng cộng 74 ống phóng thẳng đứng, gần một nửa trong số đó nhiều khả năng dành cho tên lửa hành trình. Các tàu tiếp theo của lớp này được cho là sẽ tăng lên gần 90 ống phóng.

Tàu khu trục Kang Kon của Triều Tiên trong lần thử nghiệm trên biển đầu tiên. Ảnh: MW.

Dù các tàu lớp Choe Hyon có lượng giãn nước khoảng 5.000 tấn, Triều Tiên đã tiết lộ vào tháng 3/2026 rằng họ đang phát triển lớp khu trục hạm mới 8.000 tấn. Đến đầu tháng 6, Bình Nhưỡng tiếp tục công bố kế hoạch phát triển lớp khu trục hạm 10.000 tấn với kho vũ khí lớn hơn đáng kể.

Theo các dự báo, Triều Tiên sẽ duy trì tốc độ đóng khu trục hạm cao thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc, và có thể vượt Nga, Pháp, Anh, thậm chí cả Ấn Độ về quy mô hạm đội khu trục vào năm 2032.

Trong khi đó, các nhà máy đóng tàu phục vụ Hải quân Mỹ chỉ đạt sản lượng trung bình khoảng 1,6 khu trục hạm mỗi năm.

Sự kết hợp giữa trình độ công nghệ và quy mô sản xuất lớn của chương trình khu trục hạm Triều Tiên được cho là có thể làm thay đổi đáng kể cán cân sức mạnh trên biển tại khu vực Thái Bình Dương. Những chiến hạm này sẽ bổ sung cho lực lượng tên lửa mặt đất, tạo thêm khả năng tiến hành các đòn tấn công bằng tên lửa hành trình chính xác nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ trên khắp Thái Bình Dương, thậm chí mở ra khả năng đe dọa một số mục tiêu trên lãnh thổ Mỹ.

Ngoài ra, các khu trục hạm mới còn được cho là sở hữu hệ thống phòng không nhiều lớp hiện đại cùng năng lực chống hạm bằng tên lửa siêu vượt âm, những tính năng đã nhiều lần được Bình Nhưỡng trình diễn trong các cuộc diễn tập trước đây.

Các nhân viên trên tàu khu trục Kang Kon của Triều Tiên trong chuyến thử nghiệm trên biển đầu tiên. Ảnh: MW.

Mặc dù màn phô diễn hỏa lực của Kang Kon gây nhiều chú ý, con tàu hiện vẫn chưa chính thức được biên chế.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un, người trực tiếp theo dõi các cuộc thử nghiệm, đã yêu cầu hoàn tất toàn bộ các bài kiểm tra nghiệm thu còn lại trước khi chiến hạm đi vào hoạt động trong vòng hai tháng tới.

Triều Tiên xác nhận Kang Kon bắt đầu chuyến chạy thử trên biển đầu tiên từ ngày 6/6. Sau đó, đến ngày 23/6, Hải quân nước này đã chính thức đưa tàu chị em Choe Hyon vào biên chế.

Chương trình đóng khu trục hạm mới được đánh giá cho thấy Triều Tiên đã đạt trình độ đáng kể trong các lĩnh vực thiết kế tàu chiến, hệ thống động lực, tích hợp điện tử, quản lý vũ khí và công nghệ radar.

Theo các đánh giá được bài viết dẫn lại, năng lực của lớp Choe Hyon được cho là vượt trội so với nhiều lớp khu trục hạm của Nga và châu Âu, đồng thời ở nhiều khía cạnh tiệm cận trình độ của các khu trục hạm hiện đại do Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản vận hành.

Theo MW