Cú điện thoại từ ông Trump và chiến dịch hậu trường khiến FIFA hủy thẻ đỏ ở World Cup

Nguồn tin cho biết Tổng thống Donald Trump đã trực tiếp gọi Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sau khi Folarin Balogun nhận thẻ đỏ. FIFA sau đó bất ngờ hủy án treo giò, làm bùng nổ tranh cãi trên toàn thế giới.

Quyết định bất ngờ của FIFA hủy án treo giò một trận đối với tiền đạo Folarin Balogun của tuyển Mỹ được cho là diễn ra sau phản ứng quyết liệt từ Nhà Trắng và một cuộc điện đàm trực tiếp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, theo các nguồn thạo tin.

Chỉ vài giờ sau khi tuyển Mỹ giành chiến thắng đầu tiên ở vòng knock-out World Cup sau hơn hai thập kỷ vào thứ Tư tuần trước, ngày 1/7, bầu không khí tại Nhà Trắng lại hoàn toàn trái ngược với niềm vui chiến thắng.

Trận đấu diễn ra tại thành phố Santa Clara (bang California) bị phủ bóng bởi chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi dành cho tiền đạo Folarin Balogun – chân sút ghi nhiều bàn nhất của tuyển Mỹ tại giải đấu năm nay. Theo quy định, án phạt đồng nghĩa anh sẽ tự động bị treo giò ở trận tiếp theo.

Theo các nguồn tin am hiểu sự việc, ngay trong đêm đó, các quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Donald Trump đã lên kế hoạch cho một động thái được đánh giá là chưa từng có trong gần một thế kỷ lịch sử World Cup.

Dù FIFA từ lâu luôn bảo vệ tuyệt đối quyền quyết định các vấn đề chuyên môn trên sân cỏ và thường áp dụng các biện pháp xử phạt rất nghiêm khắc đối với mọi hành vi can thiệp chính trị, Nhà Trắng vẫn quyết định biến một quyết định của trọng tài thành vấn đề cấp quốc gia nhằm đảo ngược án phạt.

Các quan chức Mỹ tin rằng họ có thể trông cậy vào Chủ tịch FIFA Gianni Infantino – người từng được ông Trump gọi là "ông vua của bóng đá".

Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick cùng ông Andrew Giuliani, Giám đốc điều hành Lực lượng đặc nhiệm World Cup của Nhà Trắng và cũng là con trai cựu Thị trưởng New York Rudy Giuliani, cho rằng chiếc thẻ đỏ dành cho Balogun là một sự bất công cần phải được Tổng thống trực tiếp can thiệp.

Ngay từ tối hôm đó, ông Lutnick và ông Giuliani đã sắp xếp nhiều cuộc điện đàm với Tổng thống Trump.

Theo những người nắm được nội dung trao đổi, họ lập luận rằng án treo giò không chỉ là quyết định sai lầm mà còn có nguy cơ làm suy giảm đáng kể cơ hội của tuyển Mỹ trong cuộc đối đầu với tuyển Bỉ tại Seattle vào thứ Hai để tranh vé vào tứ kết.

Balogun đã phạm lỗi với Tarik Muharemovic trong tình huống dẫn đến việc trọng tài xem xét lại bằng VAR. Ảnh: Getty.

Là người đóng vai trò quan trọng trong việc đưa World Cup đến Mỹ và xem thành công của giải đấu là niềm tự hào cá nhân, ông Trump không muốn chiếc thẻ đỏ phủ bóng lên hành trình của đội tuyển nước nhà.

Vì vậy, Tổng thống Mỹ đã chỉ đạo các cộng sự tìm mọi cách để hủy bỏ án treo giò.

Ông Lutnick, ông Giuliani cùng nhiều quan chức khác nhanh chóng huy động một nhóm luật sư thân cận với ông Trump nhằm xây dựng phương án pháp lý thách thức quyết định của FIFA.

Một trong những hướng được thảo luận là phản đối việc FIFA sử dụng công nghệ quay chậm để xác định tình huống Balogun giẫm lên mắt cá chân đối phương có đủ cơ sở rút thẻ đỏ hay không.

Theo các nguồn tin, kế hoạch này cũng nhanh chóng được thông báo tới Liên đoàn Bóng đá Mỹ.

Trong vòng 24 giờ sau trận đấu, khi Liên đoàn Bóng đá Mỹ công khai thừa nhận họ gần như không có cơ chế kháng cáo và cũng không có người đủ khả năng thay thế Balogun, ông Trump đã trực tiếp gọi điện cho người mà ông tin là có quyền thay đổi quyết định cuối cùng.

Ông Gianni Infantino đã lãnh đạo FIFA từ năm 2016 và duy trì mối quan hệ gần gũi với ông Trump trong nhiều năm.

Ông nhiều lần xuất hiện tại Nhà Trắng cũng như đồng hành cùng Tổng thống Mỹ tại nhiều sự kiện, từ các trận đấu UFC ở Miami cho đến hội nghị hòa bình về Gaza tại Ai Cập.

Trong cuộc điện đàm, ông Trump đề nghị Chủ tịch FIFA xem xét lại chiếc thẻ đỏ dành cho Balogun. Theo một nguồn tin, ông Infantino đồng ý xem xét nhưng chưa cam kết sẽ hủy án.

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, khi hai người tiếp tục trao đổi, Chủ tịch FIFA thông báo rằng án treo giò sẽ được hủy bỏ.

Theo các nguồn tin, FIFA đã viện dẫn Điều 27 trong quy định kỷ luật – một điều khoản ít được sử dụng, cho phép Ủy ban Kỷ luật của tổ chức này có quyền xem xét lại và điều chỉnh các án phạt theo quyết định riêng.

Ngay sau đó, ông Trump đăng trên mạng xã hội: "Cảm ơn FIFA vì đã làm điều đúng đắn và sửa chữa một bất công lớn!"

Trọng tài Raphael Claus đã rút thẻ đỏ cho Balogun sau khi xem xét VAR. Ảnh: Zuma.

Quyết định gây tranh cãi, nhiều nước phản ứng dữ dội

Không phải ai cũng chia sẻ quan điểm với Tổng thống Mỹ.

Nhiều người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới cho rằng đây là ví dụ rõ ràng về việc nguyên thủ một quốc gia can thiệp vào quyết định chuyên môn của FIFA, làm tổn hại nghiêm trọng đến tính công bằng và uy tín của World Cup.

FIFA từ chối bình luận về ảnh hưởng của Nhà Trắng, đồng thời khẳng định Ủy ban Kỷ luật hoạt động hoàn toàn độc lập.

Trong khi đó, Nhà Trắng cũng không phản hồi yêu cầu bình luận.

Liên đoàn Bóng đá Bỉ cho biết họ "vô cùng sửng sốt" trước quyết định đảo ngược án phạt và đang xem xét các biện pháp tiếp theo.

Huấn luyện viên tuyển Bỉ Rudi Garcia thậm chí đặt câu hỏi liệu đây có phải một trò đùa Cá tháng Tư... nhưng diễn ra vào tháng 7 hay không.

Huấn luyện viên tuyển Na Uy Stale Solbakken cũng chỉ trích gay gắt: "Đây là một quyết định tồi tệ, rất tồi tệ và sẽ làm tổn hại đến World Cup."

Ông nói thêm: "Tôi cũng thấy tiếc cho tuyển Mỹ, bởi nếu họ vô địch thì chiến thắng đó sẽ mãi bị đặt dấu hỏi."

Ngay cả HLV trưởng tuyển Mỹ Mauricio Pochettino cũng rơi vào tình thế khó xử.

Sau trận đấu với Bosnia & Herzegovina, nơi Balogun bị truất quyền thi đấu ở phút 64 trong chiến thắng 2-0, ông từng khẳng định: "Đó chưa bao giờ là một chiếc thẻ đỏ."

Theo ông, việc tuyển Mỹ phải thi đấu thiếu người trong phần còn lại của trận đấu đã là hình phạt đủ nặng.

Tuy nhiên, khi được hỏi liệu Tổng thống Mỹ có nên can thiệp vào quyết định của FIFA hay không, ông Pochettino từ chối đưa ra bình luận trực tiếp.

"Kết cuộc, chúng tôi không phải là nạn nhân", nhà cầm quân người Argentina nói bằng tiếng Tây Ban Nha. "Nhưng chúng tôi cũng không phải những kẻ xấu."

Theo WSJ