Nhân viên ngân hàng tiếp tay đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng và hàng chục triệu USD

Đường dây rửa tiền với quy mô giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD có sự tiếp tay của nhiều nhân viên ngân hàng.

Ngày 5/7, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường vừa triệt phá đường dây rửa tiền với quy mô giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD.

Cơ quan điều tra xác định có hàng loạt nhân viên tại các ngân hàng đã tiếp nhận hồ sơ, mở tài khoản thanh toán không đúng quy định, tạo điều kiện cho tài khoản ngân hàng doanh nghiệp ma, tài khoản ngân hàng cá nhân không chính chủ thực hiện các giao dịch lừa đảo, rửa tiền.

Trong đó, các nhân viên L.T.S (sinh năm 1994; Trú: Hưng Yên) và N.A.T (ainh năm 1989; Trú: Hà Nội) đã lợi dụng vị trí công tác, cấu kết với nhiều đối tượng khác trong đường dây phạm tội mở tài khoản thanh toán trái quy định, hỗ trợ, chuyển dịch dòng tiền bất hợp pháp, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy vết của các cơ quan chức năng.

Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 2 nhân viên một ngân hàng này để điều tra về tội "Rửa tiền", trong đó bắt tạm giam 1 đối tượng, 1 đối tượng bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cũng theo cơ quan công an, qua trình phá án, cơ quan điều tra đã khởi tố 97 đối tượng về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, Sử dụng con dấu, tài liệu liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Hiện nay, cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khác liên quan.