10 Ủy viên Bộ Chính trị được phân công tham gia Ban Bí thư khóa XIV

Quỳnh An
Tổng bí thư Tô Lâm đã ký ban hành quyết định phân công 10 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV tham gia Ban Bí thư khóa XIV.

Ngày 30/1, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng bí thư Tô Lâm ký ban hành quyết định phân công Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV tham gia Ban Bí thư khóa XIV.

anh-1.jpg
Hội nghị Trung ương lần thứ nhất khóa XIV. Ảnh: TTXVN.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định phân công 10 Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư khoá XIV, gồm:

1- Tổng bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương

2- Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú

3- Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng

4- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài

5- Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

6- Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết

7- Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí

8- Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc

9- Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh

10- Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị.

Trước đó, ngày 23/1, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã biểu quyết thông qua số lượng Ban Bí thư khóa XIV gồm 13 Ủy viên.

Ngoài 10 Ủy viên Bộ Chính trị được phân công tham gia Ban Bí thư theo cơ cấu, có 3 nhân sự được bầu vào Ban Bí thư tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất, gồm: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng.

