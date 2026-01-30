Phát hiện ghim kim loại sắc nhọn trong họng bé 12 tháng tuổi

Sau khi sốt nhẹ, quấy khóc và nôn ói, bé trai 12 tháng tuổi được phát hiện có ghim kim loại hai đầu nhọn găm sâu trong họng.

Các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa xử trí thành công một ca hóc dị vật kim loại sắc nhọn cực kỳ nguy hiểm ở trẻ nhỏ. Bệnh nhi là bé trai A.Q, 12 tháng tuổi, trú tại Hà Nội.

Theo lời kể của mẹ bé, chiều ngày trước khi nhập viện, trẻ có biểu hiện sốt nhẹ, ăn kém, quấy khóc và nôn ọe khi ăn bột. Gia đình nghĩ đây là những biểu hiện thường gặp do trẻ đang sốt và trong giai đoạn mọc răng nên không quá lo lắng.

Tuy nhiên, đến sáng hôm sau, khi vệ sinh miệng cho con, người mẹ bất ngờ phát hiện một vật lạ mắc ở vùng họng miệng và lập tức đưa trẻ đến bệnh viện.

Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện một đầu dị vật găm vào niêm mạc trong má phải, mắc lại ở vùng họng miệng. Ê kíp nhanh chóng tiến hành gắp dị vật và xác định đó là một chiếc ghim tất bằng kim loại có hai đầu nhọn.

Bé trai 12 tháng tuổi bị hóc ghim kim loại sắc nhọn.

Rất may, dị vật chưa trôi sâu xuống hạ họng hay thực quản nên mức độ tổn thương còn hạn chế. Vùng niêm mạc trong má phải chỉ bị xây xước nhẹ, chưa có dấu hiệu nhiễm trùng hay tổn thương sâu do được phát hiện sớm.

BSCKI Trịnh Thùy Liên, người trực tiếp xử trí ca bệnh, cho biết những dị vật nhỏ, sắc nhọn như ghim, kim băng, kẹp tóc rất dễ gây tổn thương niêm mạc họng và đường tiêu hóa trên.

Đáng lo ngại là các dị vật này có thể “ẩn mình” trong khoang miệng hoặc họng nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày mà không gây triệu chứng rầm rộ. Trường hợp của bé A.Q được xem là may mắn vì dị vật mắc lại ngay vùng họng miệng, chưa di chuyển sâu hơn.

Theo bác sĩ Liên, trẻ nhỏ nếu nuốt phải các dị vật như ghim, hạt nhựa, mảnh đồ chơi hay khuy áo có nguy cơ hóc, bít tắc đường thở hoặc làm rách, loét niêm mạc họng và thực quản. Do trẻ chưa biết diễn đạt cảm giác bất thường, biểu hiện thường chỉ là quấy khóc, nôn ọe, bỏ ăn, rất dễ bị nhầm lẫn với các rối loạn thông thường.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không để trẻ chơi một mình với các vật dụng nhỏ, sắc nhọn hoặc đồ chơi có chi tiết li ti. Khi trẻ có biểu hiện bất thường, quấy khóc không rõ nguyên nhân, cần kiểm tra kỹ khoang miệng và đưa trẻ đi khám sớm. Không nên tự ý dùng tay hoặc dụng cụ để lấy dị vật tại nhà vì có thể đẩy dị vật đi sâu hơn, làm tăng nguy cơ tổn thương và tai biến nguy hiểm.

Hóc dị vật là tai nạn sinh hoạt thường gặp ở trẻ nhỏ. Sự quan tâm, quan sát tỉ mỉ và xử trí kịp thời của người lớn có vai trò quyết định trong việc phát hiện sớm và phòng tránh những nguy cơ đe dọa tính mạng trẻ. Việc giữ môi trường sống an toàn, lựa chọn đồ chơi phù hợp lứa tuổi và giám sát trẻ trong sinh hoạt hằng ngày là “lá chắn” quan trọng nhất để ngăn ngừa những tai nạn đáng tiếc.