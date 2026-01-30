Em gái hiến gan cứu sống anh trai bị ung thư

Anh trai mắc ung thư được em gái hiến tặng gan. Ca mổ vừa được các bác sĩ thực hiện thành công, mở ra cơ hội sống cho bệnh nhân.

Bệnh viện Đà Nẵng vừa phối hợp thực hiện thành công ca ghép gan cho bệnh nhân Phan Anh V (31 tuổi), nhận gan do em gái ruột là Phan Thị Thủy T (21 tuổi, cùng trú xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng) hiến tặng.

Theo BSCKII Nguyễn Hoàng, Trưởng Khoa Ngoại tiêu hóa Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh nhân V mắc viêm gan B nhiều năm nhưng chưa điều trị kháng virus. Nhập viện, bệnh nhân được chẩn đoán ung thư gan ở cả thùy phải và thùy trái.

Do tổn thương lan rộng, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật triệt căn. Do đó, ghép gan được xác định là phương pháp duy nhất nhằm kéo dài sự sống.

Trước diễn biến bệnh, người thân bệnh nhân đồng ý hiến tạng cứu anh V. Tuy nhiên người dương tính với viêm gan B, không đủ điều kiện hiến tạng. May mắn, em gái út là Phan Thị Thủy T, người duy nhất không mắc bệnh đã tự nguyện hiến một phần lá gan của mình để cứu anh trai.

“Anh là người đã chịu nhiều vất vả để nuôi em ăn học, nên giờ đây em sẵn sàng hiến gan để cứu anh”, T chia sẻ.

"Qua thăm khám, đo đạc thể tích gan, các bác sĩ xác định phần gan hiến phù hợp với người nhận, đồng thời phần gan còn lại vẫn đảm bảo an toàn cho người hiến", BSCKII Nguyễn Hoàng cho hay.

Sau 5 giờ phẫu thuật ghép gan với sự hỗ trợ của các chuyên gia đầu ngành của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và PGS.TS Lê Văn Thành, nguyên Chủ nhiệm Khoa Gan - Mật - Tụy Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, ca mổ đã thành công, người hiến tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định.

Đối với người nhận, sau khi cắt bỏ toàn bộ phần gan ung thư, mảnh gan ghép được đưa vào ổ bụng, nối mạch máu và đường mật. Bệnh nhân tỉnh ngay trong phòng mổ, rút ống nội khí quản và chuyển về phòng hồi sức.

Sau một tuần theo dõi, người hiến gan hồi phục tốt. Bệnh nhân ghép gan ổn định, chức năng mảnh ghép hoạt động tốt, đã có thể tự đi lại và ăn uống bình thường.

“Đây là cặp ghép gan đặc biệt khi cả người hiến và người nhận đều còn rất trẻ, là anh em ruột trong gia đình khó khăn”, BSCKII Nguyễn Hoàng cho biết thêm.