Vì sao Trung Quốc điều oanh tạc cơ H-6K với tên lửa chống hạm Mach 3+ tập trận quanh Đài Loan?

Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông Bộ của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) hôm 29/12 đã khởi động cuộc diễn tập quân sự liên hợp quy mô lớn mang tên “Sứ mệnh Công lý 2025” xung quanh Đài Loan (Trung Quốc).

Cuộc tập trận này huy động đồng thời lực lượng lục quân, hải quân, không quân và tên lửa, thể hiện rõ một màn phô trương sức mạnh quân sự lớn tại và quanh khu vực eo biển Đài Loan đang tranh chấp.

Các khoa mục diễn tập tập trung vào việc chuẩn bị cho triển khai lực lượng tầm xa, tác chiến tiến công hiệp đồng và các đòn đánh chính xác liên hợp, bao gồm cả việc kiểm tra năng lực tác chiến vượt ra ngoài “chuỗi đảo thứ nhất”.

Trong khuôn khổ các hoạt động quanh Đài Loan, không quân Trung Quốc đã phô diễn các máy bay ném bom tầm xa H-6 mang theo tên lửa hành trình phóng từ trên không. Mỗi chiếc H-6 được quan sát đều trang bị hai tên lửa đối hạm YJ-12. Các biên đội oanh tạc cơ cũng tiến hành huấn luyện tiến công mục tiêu trên biển ở cự ly xa, như một phần của cuộc diễn tập tổng thể.

Máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc bay theo đội hình. Ảnh: MW.

H-6 hiện là dòng máy bay ném bom được biên chế nhiều nhất trên thế giới, với khoảng 270 chiếc được ước tính đang phục vụ. Tên lửa YJ-12 được phát triển trong thập niên 2010, thiết kế nhằm xuyên phá các hệ thống phòng không hải quân tốc độ cao, kết hợp tầm bắn khoảng 400 km, đầu đạn nặng 200 kg và tốc độ vượt Mach 3.

Theo một báo cáo của Học viện Chiến tranh Hải quân Mỹ, YJ-12 không chỉ có tầm bắn vượt trội so với các loại tên lửa phương Tây cùng loại, mà còn có thể được phóng từ ngoài vùng tác chiến của các hệ thống phòng không trên tàu chiến. Tuy vậy, trong PLA hiện nay, YJ-12 không còn được xem là công nghệ tiên tiến nhất, khi đã được kế nhiệm bởi hai thế hệ tên lửa đối hạm chủ lực mới hơn, bao gồm YJ-18 và gần đây nhất là YJ-21 cùng phiên bản phóng từ tàu chiến là YJ-20.

Máy bay ném bom H-6K của Trung Quốc trang bị tên lửa đạn đạo chống hạm YJ-21. Ảnh: MW.

Tên lửa YJ-21 lần đầu được công bố tại Triển lãm Hàng không Chu Hải năm 2018, với tầm bắn ước tính khoảng 2.000 km và tốc độ Mach 8–10. Trong khi đó, YJ-20 có tốc độ hành trình vượt Mach 6, tốc độ giai đoạn cuối lên tới Mach 10, tầm bắn khoảng 1.500 km và được đánh giá là loại tên lửa đối hạm phóng từ tàu chiến có năng lực mạnh nhất thế giới hiện nay. Sự xuất hiện của các loại tên lửa này đã làm thay đổi đáng kể vai trò và sức mạnh của oanh tạc cơ H-6 trong các nhiệm vụ chống hạm tầm xa.

Máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Trung Quốc. Ảnh: MW.

Việc Trung Quốc tăng cường mạnh mẽ năng lực tên lửa đối hạm gần đây cũng được nhấn mạnh trong một đợt tập trận chiến tranh của Lầu Năm Góc, mô phỏng kịch bản PLA sử dụng đồng thời các năng lực tên lửa, chống không gian và tác chiến mạng để tấn công và tiêu diệt những nhóm tác chiến tàu sân bay hiện đại nhất của Hải quân Mỹ.

Trong kịch bản đó, sự kết hợp giữa các tên lửa siêu thanh như YJ-12, tên lửa siêu vượt âm như YJ-21 và nhiều loại tên lửa cận âm khác có thể đảm nhiệm những vai trò bổ trợ lẫn nhau.

Quá trình hiện đại hóa năng lực chống hạm của PLA mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng tại eo biển Đài Loan, trong đó yếu tố then chốt trong các kịch bản tiềm năng chính là khả năng răn đe, và nếu cần thiết, ngăn chặn sự can thiệp quân sự từ các bên thứ ba như Nhật Bản và Mỹ, bằng đường không hay đường biển.

Oanh tạc cơ H-6 chỉ là một trong những loại khí tài tương đối đơn giản trong số rất nhiều phương tiện và lực lượng đang tham gia cuộc diễn tập Sứ mệnh Công lý 2025. Cuộc tập trận này đã chứng kiến tàu chiến cùng nhiều loại máy bay tiếp cận đảo Đài Loan từ nhiều hướng khác nhau trong cự ly gần, đồng thời lực lượng từ nhiều quân binh chủng tiến hành kiểm tra năng lực tác chiến hiệp đồng trong các kịch bản tiến công liên hợp mô phỏng.

Theo MW