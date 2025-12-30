Phản ứng của ông Trump về cuộc tập trận của Trung Quốc gây bất ngờ

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định các cuộc tập trận quy mô lớn của Trung Quốc quanh đảo Đài Loan chỉ là hoạt động thường lệ, không gây lo ngại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm đầu tuần mô tả các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn của Trung Quốc xung quanh Đài Loan (Trung Quốc) là những hoạt động “thường lệ” đã diễn ra suốt “20–25 năm”, đồng thời cho biết ông không lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng và nhấn mạnh mối quan hệ cá nhân tốt đẹp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

“Tôi có mối quan hệ rất tốt với Chủ tịch Tập, và ông ấy chưa nói gì với tôi về chuyện này”, ông Trump phát biểu trước báo giới trong buổi họp báo chung với Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida.

Khi được hỏi liệu các động thái quân sự này có phải là dấu hiệu cho thấy xung đột sắp xảy ra hay không, ông Trump tiếp tục bác bỏ mối lo ngại.

“Tôi dĩ nhiên đã thấy những gì đang diễn ra, nhưng ông ấy không nói gì với tôi về việc đó, và tôi không tin là ông ấy sẽ làm như vậy”, ông Trump nói.

“Kỳ thực không có gì khiến tôi lo lắng cả. Họ đã làm những việc như thế này suốt 20–25 năm qua”, Tổng thống Mỹ nói thêm khi được hỏi liệu các cuộc tập trận có khiến ông quan ngại hay không.

Chỉ vài giờ trước đó, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) bất ngờ triển khai các cuộc tập trận mang mật danh “Sứ mệnh Công lý 2025”, bao gồm diễn tập bắn đạn thật trên biển và trên không tại eo biển Đài Loan cũng như các khu vực phía bắc, tây nam, đông nam và phía đông đảo chính Đài Loan.

Bắc Kinh mô tả các cuộc tập trận này là một “cảnh báo nghiêm khắc” nhằm vào “các lực lượng ly khai đòi độc lập cho Đài Loan” cũng như “sự can thiệp từ bên ngoài”.

Theo SCMP