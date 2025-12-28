Lộ ảnh tàu hàng Trung Quốc mang “vũ khí trong container”: Tại sao giới quan sát đặc biệt lo ngại?

Những hình ảnh và video lan truyền gần đây trên mạng đã làm dấy lên các cuộc thảo luận mới về cách Trung Quốc có thể tận dụng đội tàu thương mại khổng lồ của mình trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự.

Những hình ảnh này, dường như cho thấy một tàu chở hàng lớn của Trung Quốc được trang bị các mô-đun phần cứng quân sự, đã thu hút sự chú ý của giới phân tích vì chúng gợi mở một chiến lược làm mờ ranh giới truyền thống giữa tàu dân sự và tàu hải quân.

Các hình ảnh đang được chia sẻ rộng rãi dường như ghi lại một tàu container thương mại tiêu chuẩn đang neo đậu tại một xưởng đóng tàu lớn ở Thượng Hải. Điểm bất thường của con tàu là sự xuất hiện của các mô-đun có hình dạng giống container được đặt trên boong, nhưng lại mang dáng dấp của các hệ thống quân sự chứ không phải hàng hóa thông thường. Trong số đó có những cấu trúc phù hợp với bệ phóng tên lửa, mảng radar và các thiết bị phòng thủ vốn thường chỉ thấy trên tàu chiến.

Các hệ thống dường như được thiết kế dạng mô-đun, có thể tháo lắp

Thay vì được tích hợp cố định vào thân tàu, các hệ thống này dường như được thiết kế dưới dạng mô-đun container có thể tháo lắp. Cách tiếp cận mô-đun này cho thấy con tàu có thể nhanh chóng được chuyển đổi từ vai trò vận tải dân sự sang vai trò tác chiến hoặc hỗ trợ quân sự khi cần, và thậm chí có thể quay trở lại hoạt động dân sự sau đó.

Giới phân tích quân sự từ lâu đã bàn luận về khái niệm “hệ thống vũ khí container hóa”, trong đó tên lửa, cảm biến và thiết bị chỉ huy được đóng gói bên trong các container vận chuyển tiêu chuẩn. Những container này có thể được vận chuyển và lắp đặt với rất ít thay đổi đối với tàu thuyền hoặc hạ tầng cảng hiện có. Các hình ảnh liên quan đến tàu hàng của Trung Quốc dường như phù hợp chặt chẽ với khái niệm này.

Nếu các hệ thống như vậy thực sự đã sẵn sàng hoạt động, chúng sẽ cho phép một quốc gia nhanh chóng mở rộng hỏa lực hải quân mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào các tàu chiến truyền thống – vốn tốn kém và mất nhiều thời gian để chế tạo. Đối với một quốc gia sở hữu một trong những đội tàu thương mại lớn nhất thế giới, cách tiếp cận này có thể mang lại sự linh hoạt chiến lược đáng kể.

Hình ảnh cho thấy hệ thống phóng thẳng đứng và radar mảng pha quay

Theo các hình ảnh được lan truyền, tàu hàng này được trang bị các hệ thống phóng thẳng đứng, radar mảng pha quay, radar vượt đường chân trời, hệ thống phòng thủ tầm gần và bệ phóng mồi bẫy, tất cả đều được lắp đặt trên các container đặt trên boong. Cấu hình này dường như mang tính tạm thời, có vẻ nhằm biến tàu thương mại thành một tàu chiến mặt nước được vũ trang hạng nặng, theo SCMP.

Từ góc độ chiến lược, việc chuyển đổi các tàu thương mại thành nền tảng quân sự phụ trợ mang lại nhiều lợi thế tiềm năng.

Thứ nhất, nó cho phép huy động lực lượng nhanh chóng trong thời điểm khủng hoảng. Thứ hai, nó có thể làm phức tạp quá trình lập kế hoạch của đối phương, bởi các tàu dân sự có thể mang theo năng lực quân sự không dễ nhận biết ngay lập tức. Thứ ba, phương án này có thể giúp giảm chi phí so với việc duy trì một hạm đội thường trực lớn hơn.

Trung Quốc vốn đã có tiền lệ trong việc tích hợp các tài sản dân sự vào kế hoạch quốc phòng quốc gia, một khái niệm thường được gọi là “quân – dân dung hợp”. Việc chuẩn bị các tàu chở hàng cho vai trò thời chiến dường như phù hợp với khuôn khổ rộng lớn này, trong đó hạ tầng, công nghệ và công nghiệp dân sự được thiết kế để hỗ trợ nhu cầu quân sự khi cần thiết.

Xưởng đóng tàu Hudong-Zhonghua

Mặc dù thời điểm chụp các bức ảnh chưa được xác nhận, địa điểm được xác định là xưởng đóng tàu Hudong-Zhonghua (Hỗ Đông–Trung Hoa) tại Thượng Hải – nơi đang đóng tàu đổ bộ tấn công Type 076 Tứ Xuyên. Theo SCMP, con tàu này nhiều khả năng đã hoàn thành đợt chạy thử trên biển lần thứ hai trong tháng này.

Nếu Trung Quốc thực sự đang chuẩn bị sử dụng các tàu thương mại như những nền tảng quân sự tiềm năng, hệ quả của điều này không chỉ giới hạn trong chiến lược hải quân. Cách tiếp cận này có thể thách thức các chuẩn mực quốc tế hiện hành về sự phân biệt giữa tàu dân sự và tàu quân sự trong xung đột vũ trang. Nó cũng có thể ảnh hưởng đến cách các quốc gia khác suy nghĩ về việc bảo vệ tuyến hàng hải và xác định đâu là mục tiêu quân sự hợp pháp.

Đồng thời, những ý tưởng tương tự cũng đã được một số quốc gia khác nghiên cứu, cho thấy Trung Quốc không phải là bên duy nhất cân nhắc các giải pháp lai ghép như vậy. Tuy nhiên, điều khiến trường hợp của Trung Quốc trở nên đặc biệt là quy mô khổng lồ của đội tàu thương mại cũng như năng lực đóng tàu của nước này.

Theo IE