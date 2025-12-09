Loạt đại gia địa ốc, thép, cao su lên "dây cót" cho năm 2026

Taseco, Nam Long, Nhà Khang Điền, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Phân bón Dầu khí Cà Mau, Điện lực Dầu khí Việt Nam... là những cái tên đầu tiên công bố về mục tiêu 2026.

Chưa hết năm 2025 nhưng nhiều doanh nghiệp trên sàn chứng khoán thuộc các lĩnh vực bất động sản, dầu khí, phân bón, bao bì và cao su đã đưa ra kế hoạch năm 2026 với những kỳ vọng tăng trưởng khác nhau.

Năm tới, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (Mã: GVR) – “anh cả” của ngành cao su lên mục tiêu doanh thu hợp nhất 33.467 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến khoảng 7.275 tỷ đồng, cùng tăng gần 5% so với ước thực hiện năm 2025.

Theo công bố mới nhất, năm vừa rồi, GVR ước tính doanh thu hợp nhất khoảng 32.007 tỷ đồng, vượt 3% kế hoạch năm và tăng 11,4% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 6.929 tỷ đồng, vượt 19% kế hoạch và tăng gần 24% so với năm 2024. Đây cũng là kết quả lợi nhuận cao kỷ lục của tập đoàn cao su này.

Nguồn: Báo cáo tài chính GVR.

Tập đoàn cho biết năm qua, điều kiện thời tiết cực đoan khiến nhiều vùng sản xuất nông nghiệp giảm năng suất. Tuy nhiên, các công ty cao su thành viên của tập đoàn vẫn vượt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận nhờ quản lý chi phí hiệu quả và giá bán mủ tăng.

Năm 2025, GVR đã khai thác hơn 456.000 tấn mủ, năng suất vườn cây đạt 1,56 tấn/ha, đây là mức tăng tích cực so với năm trước. Hoạt động chế biến cũng đạt hơn 527.000 tấn sản phẩm.

Song song với lĩnh vực cốt lõi, hai ngành khu công nghiệp và năng lượng tái tạo tiếp tục tạo động lực tăng trưởng mới cho Tập đoàn. Năm 2025, doanh thu từ khu công nghiệp đạt 2.770 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 1.250 tỷ đồng; diện tích cho thuê mới đạt 128 ha, tăng 67% so với năm trước. Tỷ lệ lấp đầy trung bình toàn hệ thống đạt trên 86%, cho thấy sức hút của mô hình khu công nghiệp gắn với hệ sinh thái cao su.

Ở lĩnh vực năng lượng tái tạo, GVR cho biết đã vận hành ổn định các dự án điện mặt trời và thủy điện, đóng góp hơn 526 triệu kWh điện thương phẩm, đồng thời giúp giảm phát thải hơn 10.600 tấn CO₂.

Ngược lại, các lĩnh vực như gỗ và sản phẩm công nghiệp cao su chịu áp lực lớn do biến động chính sách thương mại quốc tế, chi phí đầu vào tăng và thị trường thiếu đơn hàng, buộc một số doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô sản xuất.

Cùng trong nhóm doanh nghiệp công bố sớm kế hoạch năm 2026, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau – Mã: DCM) đã thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm mới theo nghị quyết HĐQT ngày 05/12/2025.

Năm tới, Đạm Cà Mau đề ra mục tiêu sản lượng kinh doanh urê khoảng 771.000 tấn, phân NPK ở mức 350.000 tấn, đạm chức năng là 120.000 tấn, phân bón tự doanh 395.000 tấn.

Theo đó, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2026 là 17.615 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 1.182 tỷ đồng. Riêng công ty mẹ dự kiến đạt doanh thu 16.117 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.173 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến ở mức 10%. Ngoài ra, công ty phân bón này cũng lên kế hoạch chi 734 tỷ đồng cho đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản, trang thiết bị.

Trước đó, Đạm Cà Mau đã điều chỉnh tăng mạnh kế hoạch kinh doanh năm 2025, với doanh thu hợp nhất nâng từ 13.983 tỷ đồng lên 15.863 tỷ đồng, tương ứng tăng hơn 13% so với mức cũ. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt được điều chỉnh lên 1.614 tỷ đồng và 1.448 tỷ đồng, đều tăng 87% so với kế hoạch ban đầu.

Những năm gần đây, Đạm Cà Mau thường xuyên đề ra các chỉ tiêu kinh doanh thận trọng tại ĐHĐCĐ thường niên và đến gần cuối năm sẽ điều chỉnh tăng/giảm kế hoạch theo ước tính kết quả. Điều này sẽ giúp cho tổng công ty "đảm bảo" luôn hoàn thành kế hoạch cả năm mà Đại hội đồng cổ đông đưa ra.

Tại buổi họp bất thường đầu tháng 11, ban lãnh đạo tái khẳng định triển vọng tích cực đối với giá urê quốc tế giai đoạn 2026 - 2027, dao động trong khoảng từ 395 - 475 USD/tấn.

Đạm Cà Mau cho biết tiếp tục theo đuổi chiến lược mở rộng theo chiều dọc dựa trên ba trụ cột chính (phân bón - hoá chất và khí công nghiệp - công nghệ sinh học và chế biến sau thu hoạch), hướng đến mục tiêu tăng gấp đôi doanh thu lên mức 30.000 tỷ đồng vào năm 2030 (CAGR 17% trong giai đoạn 2024 - 2030).

Đạm Cà Mau kỳ vọng tích cực về giá phân bón trong năm 2026. Ảnh minh họa: Đạm Cà Mau.

CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam (Mã: PBP) - công ty thành viên của Đạm Cà Mau cũng vừa công bố kế hoạch năm 2026 với doanh thu hơn 411 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 9 tỷ đồng.

Năm 2025, PBP đặt kế hoạch doanh thu hơn 307 tỷ đồng, lãi sau thuế gần 7,5 tỷ đồng. So với kế hoạch này, mục tiêu 2026 tăng 34% về doanh thu và 20% về lợi nhuận.

Trong khi đó, một doanh nghiệp khác thuộc nhóm dầu khí là Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power - Mã: POW) lại đánh giá thận trọng cho năm 2026. Cụ thể, PV Power đặt mục tiêu năm với sản lượng điện thương phẩm tăng nhưng lợi nhuận giảm so với cùng kỳ.

Sản lượng tăng so với cùng kỳ đến từ sự đóng góp của dự án tỷ đô Nhơn Trạch 3 và 4. Vietcap cho rằng kế hoạch lợi nhuận giảm so với cùng kỳ của PV Power là do chi phí khấu hao và lãi vay lớn của dự án Nhơn Trạch 3 và 4 trong năm đầu hoạt động.

Năm nay, lợi nhuận sau thuế sơ bộ của PV Power ước đạt 2.500 tỷ đồng, gấp 2,1 lần cùng kỳ (không bao gồm Nhơn Trạch 3&4), doanh thu đạt 35.000 - 36.000 tỷ đồng, tăng khoảng 15 - 19% so với năm ngoái với sản lượng điện thương phẩm đạt 18,6 tỷ kWh (tăng 16%).

Trong khi đó, nhóm doanh nghiệp địa ốc đang cho thấy sự sẵn sàng trong năm mới với cái nhìn tích cực hơn.

CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land - Mã: TAL) ước doanh thu năm 2025 đạt 3.824 tỷ đồng, tăng 2,3 lần so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 615 tỷ đồng, giảm nhẹ nhưng vẫn vượt 15% kế hoạch năm.

Kết quả này theo ban lãnh đạo là nhờ sự chuyển dịch cơ cấu doanh thu sang mảng bất động sản khu công nghiệp, trong đó riêng dự án Taseco Đồng Văn 3 đã đóng góp tới 53% tổng doanh thu và 60% lợi nhuận toàn công ty.

Các dự án khu đô thị tại Thanh Hóa và Thái Nguyên cũng tiếp tục duy trì dòng tiền ổn định, giúp biên lợi nhuận cải thiện bất chấp chi phí đầu tư mở rộng quy mô tăng cao.

Trên đà tăng trưởng này, Taseco Land công bố kế hoạch năm 2026 đầy tham vọng với mục tiêu doanh thu 12.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.000 tỷ đồng, gấp gần 5 lần mức thực hiện năm 2025.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, các dự án đã bán hàng từ trước năm 2025 như Central Riverside (Thanh Hóa), Nghi Sơn Central Park (Thanh Hóa), Central Square (Thái Nguyên) và các dự án mở bán mới năm 2025 như Khu công nghiệp Taseco Đồng Văn 3, sẽ tiếp tục đóng góp đáng kể vào mục tiêu tăng trưởng của doanh nghiệp.

Phối cảnh dự án Khu Công nghiệp Taseco Đồng Văn 3. Ảnh: Taseco Land.

Năm 2026, Taseco Land cũng dự kiến mở bán dự án Phố đi bộ Thái Nguyên, dự án Duy Tiên (Hà Nam), dự án Trung Văn....

Đi kèm với kế hoạch lợi nhuận khủng, công ty dự kiến mức chia cổ tức năm 2026 lên tới 60% (50% bằng cổ phiếu, 10% tiền mặt) nhằm tăng vốn điều lệ, đảm bảo nguồn lực đối ứng cho các hoạt động đấu thầu và M&A quỹ đất quy mô lớn.

Đối với thị trường trọng điểm Hà Nội, động lực doanh thu giai đoạn 2026-2027 sẽ đến từ việc mở bán mới dự án Khu đô thị Trung Văn và tổ hợp cao tầng Lakeview Tower (1283 Giải Phóng). Song song đó, dự án Khu đô thị Mê Linh cũng đang được đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để khởi công hơn 1.000 căn nhà ở xã hội trong quý I/2026.

Về dài hạn, doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện pháp lý cho các dự án mới tại Bắc Ninh và tìm kiếm cơ hội mở rộng vào thị trường phía Nam.

Một công ty bất động sản khác cũng rất kỳ vọng vào triển vọng tương lai phía trước là CTCP Đầu tư Nam Long (Mã: NLG).

Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư vào ngày 5/12, Chứng khoán Vietcap cho hay lãnh đạo Nam Long kỳ vọng doanh số bán bất động sản năm 2025 sẽ đạt khoảng 11.000 - 13.000 tỷ đồng (so với mức mục tiêu 14.600 tỷ đồng được công bố tại ĐHĐCĐ năm 2025 của công ty), với đóng góp cuối năm chủ yếu đến từ các dự án Mizuki Park, Izumi City và có khả năng gồm Paragon.

Năm tới, ban lãnh đạo đặt kế hoạch đạt mức doanh số bán vượt 20.000 tỷ đồng trong năm 2026. Công ty đặt mục tiêu sẽ triển khai hoạt động bán hàng mạnh mẽ hơn trong giai đoạn 2025–2027 so với giai đoạn 2022–2024, gồm tiếp tục triển khai bán hàng các giai đoạn tiếp theo của những dự án hiện hữu (như Southgate, Mizuki Park, Akari City, Cần Thơ, Izumi City, và An Zen Residences) và mở bán các dự án mới bao gồm Paragon, VSIP Hải Phòng, và Waterpoint Giai đoạn 2.

Mục tiêu về lợi nhuận ròng năm 2026 đang trong quá trình xây dựng. Về triển vọng bàn giao năm 2026, đóng góp sẽ đến từ tiếp tục bàn giao tại các dự án Cần Thơ và Southgate, cũng như việc bắt đầu bàn giao tại Mizuki Park – Trellia Cove (phân khu thấp tầng) và Izumi City – Canaria từ nửa cuối năm 2025.

Cùng góc nhìn lạc quan, tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư giữa tháng 11, Vietcap thông tin ban lãnh đạo CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (Mã: KDH) duy trì quan điểm tự tin rằng sẽ đạt kế hoạch lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2025 ở mức 1.000 tỷ đồng (tăng 23% so với cùng kỳ) và cho biết lợi nhuận năm 2026 có thể tăng gấp đôi, chủ yếu được thúc đẩy bởi doanh số bán và lượng bàn giao từ các căn thấp tầng của dự án Gladia (đã hoàn tất xây dựng).

Khang Điền dự kiến sẽ ghi nhận khoảng 80% doanh thu từ các căn thấp tầng của dự án Gladia từ nay đến hết quý II/2026, khoảng 20% còn lại sẽ được ghi nhận trong nửa cuối năm 2026.

Nhà Khang Điền kỳ vọng lợi nhuận ròng năm sau sẽ gấp đôi ước tính năm nay. Nguồn: Báo cáo tài chính.

Đối với ngành thép, doanh nghiệp đầu tiên đánh giá về triển vọng 2026 là CTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSteel (Mã: HMC). Tại buổi họp ĐHĐCĐ bất thường cuối tháng 11, Chủ tịch HĐQT Phạm Công Thảo kỳ vọng: Nhu cầu thép của Việt Nam trong năm 2026 sẽ tăng ở mức hai con số, tức là cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP.

Người đứng đầu HMC nhìn nhận khi xu hướng bảo hộ thương mại tại nhiều nước gia tăng, hoạt động xuất khẩu nhiều khả năng sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng trong năm 2026. Khi xuất khẩu gặp khó khăn, sản lượng thép sẽ quay lại tiêu thụ trong thị trường nội địa.

Áp lực từ thép nhập khẩu cũng là yếu tố cần xem xét dù Chính phủ đã áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại để hạn chế thép nhập khẩu. Năm nay, thép nhập khẩu có giảm nhưng mức độ giảm thấp hơn nhiều so với mức suy giảm của xuất khẩu, nên áp lực cạnh tranh trên thị trường trong nước trong năm tới vẫn sẽ rất cao.

Ban lãnh đạo HMC vẫn kỳ vọng về một sự thúc đẩy tăng trưởng của Chính phủ, cùng các giải pháp đồng bộ, ngành thép vẫn có cơ sở để tin rằng năm 2026 sẽ là một năm tích cực, dù đi kèm với rất nhiều thử thách.

Trong bối cảnh đó, HMC đang xây dựng kế hoạch cho năm 2026 với mục tiêu tăng trưởng (chưa công bố con số cụ thể).