Petrovietnam tăng cường hợp tác chiến lược với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Kuwait

Sáng 16/11, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Kuwait, đoàn công tác Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) do Tổng Giám đốc Lê Ngọc Sơn dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ban Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Kuwait.

Cùng dự có Phó Tổng Giám đốc Lê Xuân Huyên và đại diện các ban chuyên môn, đơn vị thành viên của Tập đoàn.

Tiếp và làm việc với đoàn Petrovietnam có ông Sheikh Nawaf Al-Sabah, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành KPC, cùng lãnh đạo cấp cao Tập đoàn. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Petrovietnam và KPC đã trao đổi, cập nhật tình hình hợp tác thời gian qua, đồng thời thảo luận các định hướng, cơ hội tăng cường hợp tác trong giai đoạn tới.

Đoàn công tác làm việc tại KPC

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Petrovietnam và KPC nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn do Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) quản lý vận hành. Dự án là nơi Kuwait (thông qua Kuwait Petroleum International) và Petrovietnam cùng các đối tác Nhật Bản tham gia góp vốn, với vai trò là một trong những dự án lọc hóa dầu trọng điểm, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, đặc biệt là nguồn cung sản phẩm xăng dầu cho thị trường Việt Nam.

Lãnh đạo Petrovietnam và KPC tại buổi làm việc

Hai bên bày tỏ mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ để nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu hoạt động chế biến dầu khí tại NSRP, qua đó phát huy tốt hơn vai trò của dự án trong chuỗi giá trị năng lượng của mỗi nước, đồng thời củng cố nền tảng cho các bước hợp tác tiếp theo.

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực lọc hóa dầu, Petrovietnam và KPC cũng trao đổi, bước đầu định hình các hướng hợp tác mới phù hợp với nhu cầu và thế mạnh của mỗi bên, trong đó tập trung vào: thăm dò, khai thác dầu khí (E&P) tại Việt Nam, Kuwait và các thị trường tiềm năng khác; cung cấp dịch vụ kỹ thuật dầu khí chất lượng cao, tận dụng kinh nghiệm, công nghệ và hệ sinh thái dịch vụ của mỗi bên; hợp tác phát triển hạ tầng phục vụ ngành công nghiệp năng lượng, gắn với xu thế chuyển dịch năng lượng và phát triển bền vững trong dài hạn.

Lãnh đạo hai Tập đoàn thống nhất giao các bộ phận chuyên môn tiếp tục trao đổi, cụ thể hóa các định hướng đã thảo luận tại buổi làm việc thành chương trình hợp tác, sáng kiến, dự án cụ thể, bảo đảm khả thi, hiệu quả, phù hợp chiến lược phát triển của mỗi bên.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn làm việc với các bên góp vốn tại NSRP

Trước đó, ngày 15/11, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Kuwait, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn và Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Xuân Huyên đã tham dự cuộc họp cấp cao các bên tham gia góp vốn dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP).

Tại cuộc họp, các bên đã trao đổi về tình hình vận hành, tài chính, cấu trúc sở hữu, định hướng phát triển dự án trong bối cảnh thị trường năng lượng khu vực và thế giới tiếp tục biến động, đồng thời thảo luận một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của NSRP trong thời gian tới.

Chuyến công tác của đoàn lãnh đạo Petrovietnam tại Kuwait, với chuỗi hoạt động làm việc, trao đổi cấp cao với các đối tác chủ chốt, tiếp tục khẳng định chủ trương mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường liên kết với các tập đoàn dầu khí, năng lượng hàng đầu thế giới, đồng thời cụ thể hóa chiến lược phát triển Petrovietnam trở thành Tập đoàn công nghiệp – năng lượng hàng đầu khu vực, đóng góp thiết thực vào bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển kinh tế – xã hội đất nước.

Lễ ký kết MOU giữa PVFCCo - Phú Mỹ với NSRP

Cũng nhân dịp này, lãnh đạo Petrovietnam, các bên góp vốn tại NSRP đã chứng kiến lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác (MOU) giữa Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - Phú Mỹ) và NSRP, đánh dấu bước hợp tác chiến lược trong phát triển các dự án Hóa dầu và Hóa chất.

Theo nội dung MOU, Phú Mỹ và NSRP sẽ phối hợp nghiên cứu các cơ hội hợp tác đầu tư theo mô hình hợp đồng hợp tác kinh doanh trong một số dự án tiềm năng (Axit Sunfuric, Ammonia, Carbon Black…). Hai bên cũng thống nhất chia sẻ dữ liệu thị trường, cập nhật nghiên cứu khả thi và nghiên cứu phát triển hạ tầng phục vụ hoạt động sản xuất - kinh doanh, đồng thời tăng cường phối hợp về vận hành, bảo trì nhằm nâng cao hiệu quả và độ an toàn nhà máy.