Vì sao Mỹ bằng mọi giá phải cứu viên phi công F-15 trên lãnh thổ Iran?

Chiến dịch quy mô lớn giải cứu phi công F-15 nhảy dù xuống lãnh thổ Iran không chỉ là nhiệm vụ quân sự, mà còn phản ánh chiến lược, uy tín và quyết tâm bảo vệ tài sản chiến lược của Mỹ.

Chiến dịch tìm kiếm, giải cứu phi công quy mô chưa từng có

Ngày 6/4 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức họp báo, thông tin về chiến dịch giải cứu phi công.

Ông Trump cho biết, một máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle của Mỹ đã rơi sâu trong lãnh thổ Iran trong lúc thực hiện nhiệm vụ quân sự. Hai phi công đã nhảy dù xuống lãnh thổ Iran. Ngay sau đó, ông được yêu cầu đưa ra quyết định và đã ra lệnh cho quân đội Mỹ sử dụng mọi biện pháp cần thiết để đưa các phi công trở về.

Chỉ trong vài giờ, quân đội Mỹ đã điều động 21 máy bay quân sự tiến sâu vào không phận Iran. Ở đợt cứu hộ thứ hai, tổng cộng 155 máy bay các loại đã được huy động, bao gồm: 4 máy bay ném bom, 64 máy bay chiến đấu, 48 máy bay tiếp dầu trên không,13 trực thăng cứu hộ, cùng nhiều loại máy bay hỗ trợ khác. Ngoài ra, Mỹ cũng đã phá hủy hai máy bay vận tải bị sa lầy trên sa mạc.

Ông Trump cho biết Mỹ đồng thời triển khai các biện pháp nghi binh nhằm buộc Iran phân tán lực lượng truy tìm sang nhiều khu vực khác nhau.

Cuối cùng, lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã giao chiến với phía Iran, giải cứu thành công người bị nạn và rút khỏi lãnh thổ Iran một cách an toàn, không chịu bất kỳ thương vong nào.

Ông Trump tổ chức họp báo tại Nhà Trắng hôm 6/4, tuyên bố kết thúc chiến dịch giải cứu. Ảnh: NetEase.

Việc một chiếc F-15E bị bắn hạ trong không phận Iran và chiến dịch cứu hộ quy mô lớn ngay sau đó không đơn thuần là một tình huống quân sự. Đằng sau quyết định “cứu bằng mọi giá” là cả một hệ thống logic chiến lược của Mỹ, với sinh mạng của một viên phi công gắn chặt với uy tín quốc gia, học thuyết quân sự và cấu trúc quyền lực.

Trong chiến tranh hiện đại, một phi công không chỉ là một con người – mà là một “tài sản chiến lược di động”. Vì thế, việc cứu họ không còn là lựa chọn, mà gần như là mệnh lệnh bắt buộc.

Phi công – tài sản chiến lược có giá trị đặc biệt của Mỹ

Để đào tạo một phi công chiến đấu trên F-15E, Mỹ phải đầu tư nhiều năm huấn luyện với chi phí lên tới hàng triệu USD. Nhưng giá trị thực sự không nằm ở chi phí đào tạo, mà ở kinh nghiệm tác chiến thực địa, hiểu biết về hệ thống vũ khí hiện đại, khả năng phối hợp trong môi trường chiến tranh phức hợp…

Hình ảnh máy bay Mỹ bay trên bầu trời Iran tìm kiếm viên phi công mất tích. Ảnh: NetEase.

Đặc biệt, sĩ quan điều khiển vũ khí (WSO) còn nắm giữ những thông tin nhạy cảm như: quy trình sử dụng vũ khí chính xác, cách phối hợp dữ liệu giữa máy bay và hệ thống chỉ huy, phản ứng chiến thuật trong tình huống bị đối phương khóa mục tiêu…

Nếu một người như vậy rơi vào tay người Iran, hậu quả không chỉ là mất người, mà là mở ra nguy cơ rò rỉ tri thức quân sự có giá trị cao.

Cuộc chạy đua sinh tử về thời gian

Trong học thuyết “Combat Search and Rescue, CSAR” (học thuyết và hệ thống tác chiến nhằm tìm kiếm và giải cứu binh sĩ - đặc biệt là phi công - bị cô lập trong khu vực có chiến sự hoặc do đối phương kiểm soát), thời gian là yếu tố quyết định tất cả. Càng để lâu, khả năng sống sót của phi công càng giảm, đồng thời nguy cơ bị đối phương bắt giữ càng tăng.

Lực lượng Iran đang trong một chiến dịch. Ảnh: Toutiao.

Tình huống này tạo ra một cuộc chạy đua ba chiều: Mỹ chạy đua để cứu, Iran chạy đua để bắt và thời gian bào mòn cơ hội của cả hai bên.

Các phân tích của giới quân sự từ truyền thông Trung Quốc nhấn mạnh khái niệm “tranh thủ từng giây từng phút” – điều phản ánh chính xác bản chất của loại hình tác chiến này.

Chính vì vậy, Mỹ sẵn sàng điều động hàng chục máy bay, triển khai lực lượng đặc nhiệm hàng trăm người, tiến hành nghi binh và tác chiến điện tử. Tất cả nhằm đạt một mục tiêu duy nhất: tiếp cận viên phi công trước khi đối phương làm được điều đó.

“Không bỏ lại ai phía sau” – nền tảng tinh thần của quân đội Mỹ

Một trong những nguyên tắc cốt lõi của quân đội Mỹ luôn được họ nhấn mạnh là “No man left behind”: không bỏ lại bất kỳ ai.

Đây không phải khẩu hiệu tuyên truyền, mà là một cơ chế duy trì sức chiến đấu. Khi các binh sĩ tin rằng họ sẽ được cứu nếu gặp nạn, họ sẽ sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao hơn trong chiến đấu.

Tiếp dầu trên không cho trực thăng cứu hộ. Ảnh: Toutiao.

Ngược lại, nếu niềm tin này sụp đổ, tinh thần toàn quân sẽ bị ảnh hưởng, sự gắn kết giữa binh sĩ và hệ thống chỉ huy suy giảm. Do đó, cứu một phi công thực chất là cứu niềm tin của hàng chục nghìn binh sĩ khác.

Áp lực chính trị và uy tín quốc gia

Trong bối cảnh truyền thông toàn cầu hiện nay, mọi sự kiện quân sự đều mang tính chính trị. Nếu một phi công Mỹ bị bắt hoặc mất tích, tác động sẽ lan rộng vượt xa phạm vi chiến trường.

Đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đây là tình huống không thể chấp nhận vì đối phương có thể khai thác hình ảnh phi công để tuyên truyền, dư luận trong nước sẽ đặt câu hỏi về năng lực lãnh đạo và Quốc hội có thể gây áp lực điều tra hoặc chỉ trích.

Trong bối cảnh đó, việc ông Trump triển khai một chiến dịch cứu hộ quy mô lớn là cách để chứng minh năng lực kiểm soát tình hình, bảo vệ hình ảnh “siêu cường không bỏ rơi người của mình”.

Tên lửa phòng không của Iran đã trở thành ác mộng đối với máy bay Mỹ. Ảnh: Sina.

Kịch bản MIA – ác mộng chiến lược của Washington

Một trong những điều mà ông Trump và Lầu Năm Góc muốn tránh nhất là phi công bị xếp vào diện MIA (Missing in Action – mất tích trong chiến đấu).

Khi một phi công trở thành MIA, chính phủ Mỹ không chỉ “tìm kiếm một người mất tích”, mà phải duy trì chiến dịch tình báo và quân sự kéo dài, chịu áp lực chính trị và xã hội lớn, gánh trách nhiệm với gia đình trong nhiều năm, đối mặt nguy cơ khủng hoảng nếu người đó bị bắt

Vì vậy, trong thực tế ngăn chặn MIA ngay từ đầu (bằng cách cứu bằng mọi giá) luôn là lựa chọn tối ưu.

Nếu viên phi công trở thành MIA, chính phủ Mỹ phải đối mặt với hàng loạt hệ lụy nghiêm trọng:

Đầu tiên là khủng hoảng kéo dài về chính trị. MIA không phải là một kết thúc rõ ràng. Nó mở ra các chiến dịch tìm kiếm kéo dài nhiều năm, áp lực từ gia đình binh sĩ và xã hội, tranh cãi chính trị nội bộ.

Trong lịch sử, vấn đề MIA từng trở thành một “vết thương chính trị” kéo dài hàng thập kỷ sau chiến tranh. MIA không được “đóng hồ sơ” nhanh chóng, phải tiếp tục điều tra tìm kiếm, cập nhật thông tin liên tục. Nếu nghi đã chết phải khai quật thu thập, giám định hài cốt, đối chiếu DNA. Đối với trường hợp MIA, chính phủ Mỹ phải duy trì hỗ trợ lâu dài: trợ cấp về tài chính, bảo hiểm, đảm bảo mọi quyền lợi cho thân nhân, duy trì cam kết “không bỏ rơi”…

Có những trường hợp binh sĩ mất tích từ chiến tranh, hàng chục năm sau mới xác định được đã chết. Một người thuộc diện MIA không thể bị tuyên bố chết ngay lập tức.

Quy trình thường phải chờ nhiều năm, thu thập đủ bằng chứng. Sau đó mới chuyển sang trạng thái coi như đã chết (Presumed Dead). Đây là quyết định rất khó khăn vì liên quan đến pháp lý tài sản và ảnh hưởng sâu sắc đến gia đình.

Thứ hai là nguy cơ biến thành khủng hoảng con tin. Nếu phi công thực chất bị bắt nhưng chưa được xác nhận, Iran có thể sử dụng như con bài mặc cả, Mỹ bị đặt vào thế bị động trong đàm phán. Điều này đặc biệt nguy hiểm trong bối cảnh căng thẳng với Iran.

Thứ ba, tổn thất uy tín quốc tế. Khi Mỹ, một siêu cường quân sự nhưng không thể bảo vệ hoặc đưa người của mình về, sẽ bị nghi ngờ về năng lực thực sự. Các đồng minh có thể đặt câu hỏi: liệu Mỹ có đủ khả năng bảo vệ họ trong tình huống tương tự?

Thứ tư, nguy cơ rò rỉ thông tin quân sự. Nếu viên phi công còn sống và bị bắt, nguy cơ Iran khai thác thông tin là rất lớn, đặc biệt trong môi trường thẩm vấn kéo dài. Đây là một rủi ro mà Lầu Năm Góc và ông Trump không thể chấp nhận.

Lực lượng đặc nhiệm Mỹ phá hủy hai chiếc HC-130J do không cất cánh được. Ảnh: NetEase.

Phô diễn sức mạnh và răn đe chiến lược

Một chiến dịch cứu hộ thành công không chỉ giải quyết một tình huống, mà còn gửi đi thông điệp Mỹ có khả năng tác chiến sâu trong lãnh thổ đối phương, có thể phối hợp nhiều lực lượng cùng lúc, và đủ năng lực đưa người ra khỏi vùng nguy hiểm.

Đây là một dạng “phô diễn sức mạnh” mềm, nhưng hiệu quả cao trong răn đe.

Nhìn tổng thể, quyết định tiến hành chiến dịch tìm kiếm cứu hộ phi công không xuất phát từ yếu tố nhân đạo đơn thuần. Nó là kết quả của nhiều lớp tính toán: về quân sự (bảo vệ tài sản chiến lược), học thuyết (duy trì nguyên tắc CSAR), tâm lý (giữ vững tinh thần binh sĩ), chính trị (bảo vệ uy tín chính quyền) và địa chính trị (tránh bị đối phương khai thác). Trong cấu trúc đó, việc “cứu bằng mọi giá” gần như là lựa chọn duy nhất.

Tóm lại, sự kiện tìm cứu viên phi công F-15E cho thấy một thực tế quan trọng của chiến tranh hiện đại: giá trị của một con người có thể mang ý nghĩa vượt xa bản thân họ.

Đối với Mỹ, viên phi công không chỉ là nhân lực, mà là biểu tượng của sức mạnh quân sự, mắt xích trong hệ thống chiến lược và thước đo uy tín quốc gia. Chính vì vậy, việc cứu anh ta không chỉ là nhiệm vụ quân sự, mà là một mệnh lệnh mang tính sống còn đối với cả hệ thống quyền lực.

