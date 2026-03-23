Vì sao Chủ tịch MBS Lê Viết Hải xin từ nhiệm trước thềm đại hội cổ đông?

Trong đơn từ nhiệm gửi HĐQT Chứng khoán MB (MBS) trước thềm ĐHĐCĐ thường niên, ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT đã nêu lý do rời vị trí.

Ngày 20/3, ông Lê Viết Hải đã có đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT Chứng khoán MB (Mã: MBS) kể từ ngày 26/3. Ông từ nhiệm “do yêu cầu công tác và được phân công đảm nhiệm nhiệm vụ mới”.

Ông Hải sinh năm 1975, tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính Tín dụng và bảo vệ Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học California Miramar (Mỹ).

Chủ tịch MBS có nhiều năm gắn bó với Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - Mã: MBB) và từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng ở nhà băng này như Giám đốc MB Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Khối SME, Giám đốc Khối Kiểm tra Kiểm soát Nội bộ, Chánh Văn phòng HĐQT.

Ông Hải được bầu vào HĐQT MBS và giữ vị trí Chủ tịch từ tháng 6/2020. Ngoài ra, Chủ tịch MBS hiện là thành viên HĐQT Ngân hàng MB.

Ông Lê Viết Hải - Chủ tịch Chứng khoán MB (MBS).

Đơn từ nhiệm của Chủ tịch Lê Viết Hải sẽ được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra ngày 26/3. Tại đại hội, cổ đông sẽ bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

Bên cạnh đó, cổ đông MBS sẽ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu dự kiến 4.675 tỷ đồng tăng 28%, lãi trước thuế đạt 1.850 tỷ đồng tăng 31% so với cùng kỳ. ROE tối thiểu 15%.

Công ty xác định trọng tâm là mở rộng thị phần môi giới, với mục tiêu tối thiểu 6% và phấn đấu đạt 6,5%. Đồng thời, thị phần kinh doanh đặt mục tiêu trên 2%, hướng tới 2,5%.

Trong diễn biến liên quan, MBS thông báo ngày 3/4 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán ra công chúng.

Cụ thể, doanh nghiệp sẽ chào bán hơn 333,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện 2:1, tức cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới. Cổ phiếu chào bán cho cổ đông được tự do chuyển nhượng. Cổ đông được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu 1 lần.

Với mức giá chào bán dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu. Doanh nghiệp dự kiến thu về hơn 3.336 tỷ đồng. Trong đó, 1.000 tỷ đồng sẽ được phân bổ cho hoạt động tự doanh, 2.336 tỷ đồng dành cho hoạt động cho vay ký quỹ. Toàn bộ số vốn sẽ được giải ngân ngay trong năm nay.

Sau phát hành, vốn điều lệ MBS dự kiến tăng từ 6.673 tỷ đồng lên mức 10.000 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 23/3, cổ phiếu MBS dừng tại mức 22.100 đồng, tương ứng với giá trị vốn hoá hơn 14.700 đồng.