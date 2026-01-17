Dư nợ MB vượt 1 triệu tỷ đồng

Thông tin trên được ông Lưu Trung Thái – Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - Mã: MBB) - cho biết tại Hội nghị Quân chính năm 2025 và lễ Đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba.

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản MB đạt 1,6 triệu tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế toàn đạt trên 34.200 tỷ đồng, tăng 18,7% so với năm ngoái. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức dưới 1,3%.

Dư nợ tín dụng vượt mức 1 triệu tỷ đồng, tăng 35%. Lãnh đạo MB nói dư nợ tín dụng tăng thể hiện vai trò của MB trong việc đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế, đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân và các dự án trọng điểm, đóng góp chung vào sự vận hành thông suốt của thị trường tài chính – ngân hàng.

Ông Lưu Trung Thái - Chủ tịch HĐQT MB. Ảnh: MB.

Năm ngoái, lợi nhuận các công ty thành viên của MB tăng trưởng tích cực. Trong đó MBCapital tăng 67% tài sản quản lý, Mcredit đạt top 3 thị phần tín dụng, Bancas của MB và MBLife lần lượt đạt top 1 và top 2, MBS đạt top 7 thị phần môi giới, MIC nằm trong top 4 thị phần bảo hiểm phi nhân thọ.

MB cũng là ngân hàng chuyển đổi số mạnh mẽ, hoàn thành toàn diện các mục tiêu về khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Thuộc nhóm Big 5 tại Việt Nam, song MB đã đạt nhiều thành tựu khẳng định vị thế số 1 thị trường trong lĩnh vực chuyển đổi số như: MB đang vận hành hai nền tảng số lớn BIZ MBBank phục vụ hơn 258.000 doanh nghiệp và App MBBank phục vụ số lượng người dùng lớn nhất Việt Nam, đạt 35 triệu người (tăng 13 lần trong vòng 5 năm).

MB là một trong những ngân hàng có quy mô giao dịch số lớn nhất thị trường, trên 99% giao dịch được thực hiện qua kênh số, với hơn 12,4 tỷ giao dịch mỗi năm, phản ánh năng lực vận hành ổn định, thông suốt và hiệu quả của hệ thống ngân hàng số MB. Doanh thu từ kênh số chiếm 50% tổng doanh thu toàn hệ thống.

Chia sẻ về định hướng năm 2026, ông Lưu Trung Thái chia sẻ: “Năm 2026, MB đặt mục tiêu tăng 22% tổng tài sản và 25% tín dụng. Bên cạnh đó, MB sẽ tập trung huy động nguồn vốn giá rẻ và bền vững, duy trì tốt các chỉ số hiệu quả và an toàn, đảm bảo tỷ lệ bao phủ nợ xấu trên 100%”.

MBđược tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Chúc mừng và ghi nhận những thành tựu quan trọng mà tập thể cán bộ nhân viên MB đạt được, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chia sẻ: “MB đã thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng theo đúng định hướng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, không những duy trì hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn, bền vững mà còn giữ gìn, phát huy hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; đồng thời khẳng định được vị thế, uy tín cao, đứng vững trong cơ chế thị trường và có những bước phát triển mạnh mẽ, vững chắc, trở thành một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu của ngành ngân hàng trong cả nước”.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng tin tưởng rằng với nội lực, nền tảng sẵn có qua hơn 30 năm phấn đấu, trưởng thành, MB sẽ tiếp tục phát triển bền vững, lập nhiều thành tích hơn nữa, xứng đáng là đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu tại sự kiện.

Ghi nhận thành tích xuất sắc của MB trong phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã có quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho MB.

Thiếu tướng Lưu Trung Thái - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT MB - được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu xây dựng lực lượng Quân đội Nhân dân, củng cố Quốc phòng, góp phần vào xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.