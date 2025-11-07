MB đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng cao nhất nhóm ngân hàng thương mại

MB đang hướng mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2025 là 30%, cao nhất trong nhóm ngân hàng thương mại, nhờ chiến lược dịch chuyển mạnh sang khách hàng bán lẻ và doanh nghiệp vừa – nhỏ.

Dồn “room” cho bán lẻ và SME

Ngày 7/11, bên lề Diễn đàn Kinh tế thường niên MB Economic Insights 2025, ông Phạm Như Ánh, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), cho biết tăng trưởng tín dụng năm 2025 của MB dự kiến đạt 25–30%, tùy thuộc vào sức hấp thụ vốn của nền kinh tế trong 2 tháng cuối năm.

Tính đến hết tháng 9/2025, MB ghi nhận mức tăng trưởng tín dụng khoảng 19%, thuộc nhóm cao nhất trong hệ thống. “Chúng tôi đặt mục tiêu đầy thách thức nhưng khả thi, khi các động lực từ mảng bán lẻ và SME đang phát huy hiệu quả rõ rệt”, ông Ánh nói.

Ông Phạm Như Ánh, Tổng giám đốc MB.

Theo ông Phạm Như Ánh, 50–60% dư địa tăng trưởng tín dụng của MB trong năm tới sẽ được phân bổ cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa – nhỏ. Đây là 2 mảng có biên lợi nhuận cao và độ phân tán rủi ro tốt hơn so với khách hàng doanh nghiệp lớn.

Phần còn lại sẽ tập trung vào các doanh nghiệp có nền tảng sản xuất – xuất nhập khẩu, lĩnh vực đang phục hồi sau giai đoạn khó khăn. MB cũng triển khai hệ thống công nghệ giúp doanh nghiệp xuất – nhập khẩu giao dịch ngoại hối, mở LC, giải ngân… mà không cần đến ngân hàng, tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí.

"Lãi suất tăng chưa ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế"

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2025, MB ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 23.139 tỷ đồng, tăng gần 12% so với cùng kỳ. Tổng tài sản đạt 1,33 triệu tỷ đồng, tăng 17,7%, tiếp tục nằm trong nhóm ngân hàng có quy mô và tốc độ tăng cao nhất hệ thống.

Dư nợ tín dụng và đầu tư trái phiếu doanh nghiệp đạt 962.000 tỷ đồng, tăng 18,6% , trong đó cho vay khách hàng tăng gần 20%.

Tỷ lệ nợ xấu chỉ còn 1,87%, giảm so với cùng kỳ năm 2024 – một con số an toàn trong bối cảnh nhiều ngân hàng chịu áp lực nợ tái cơ cấu.

Các chuyên gia, khách mời tham gia MB Economic Insights 2025.

Về huy động vốn, tiền gửi khách hàng đạt 788.000 tỷ đồng, tăng 10,3%; CASA (tiền gửi không kỳ hạn) tăng 27% lên 292.000 tỷ đồng, giúp MB duy trì lợi thế chi phí vốn thấp và biên lãi ròng (NIM) ổn định.

Trước câu hỏi về diễn biến lãi suất, ông Phạm Như Ánh nhận định, việc lãi suất nhích lên chủ yếu do áp lực tỷ giá, nhưng mặt bằng vẫn thấp hơn nhiều so với giai đoạn 2022–2023.

“Tôi cho rằng lãi suất hiện nay chưa ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động tín dụng và tăng trưởng kinh tế”, Tổng giám đốc MB nói.