MB Economic Insights 2025: 11 năm đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa khép lại Diễn đàn Kinh tế thường niên lần thứ 11 – MB Economic Insights 2025 với chủ đề “Chủ động thích ứng – Tạo đà bứt phá”, diễn ra tại Khách sạn Meliá Hà Nội.

Sự kiện thu hút gần 400 doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng đầu, cùng các chuyên gia kinh tế trong nước và quốc tế, khẳng định vị thế của MB là đơn vị tiên phong kết nối tri thức và giải pháp tài chính cho doanh nghiệp Việt Nam.

MB Economic Insights cung cấp bức tranh toàn cảnh kinh tế quốc tế và chia sẻ những giải pháp thiết thực giúp doanh nghiệp vững vàng vượt qua thách thức

K hông gian đối thoại kinh tế vĩ mô sâu sắc, thực tiễn

Phát biểu khai mạc sự kiện, đại diện Ban lãnh đạo MB nhấn mạnh, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và trong nước tiếp tục biến động, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam cần duy trì tư duy chủ động thích ứng và quản trị rủi ro linh hoạt để tạo đà cho giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mới. Diễn đàn MB Economic Insights 2025 được tổ chức nhằm cung cấp bức tranh toàn cảnh kinh tế quốc tế, đồng thời chia sẻ những giải pháp thiết thực giúp doanh nghiệp vững vàng vượt qua thách thức.

Tại diễn đàn, ông Sacha Dray – Chuyên gia kinh tế Ngân hàng Thế giới (World Bank) tại Việt Nam trình bày chuyên đề về chu kỳ kinh tế toàn cầu và Việt Nam, cùng triển vọng tăng trưởng, lạm phát và việc làm tại các khu vực trọng điểm như Mỹ, châu Âu và Đông Nam Á trong năm 2026. Ông nhấn mạnh: “Việt Nam vẫn duy trì tiềm năng tăng trưởng tích cực nhờ nền tảng vĩ mô ổn định, song cần tiếp tục nâng cao năng suất và khả năng thích ứng của khu vực tư nhân.”

Tiếp nối chương trình, TS. Nguyễn Xuân Thành, giảng viên Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, mang đến phân tích chuyên sâu về xu hướng chính sách tiền tệ toàn cầu, đồng thời cập nhật diễn biến thương mại quốc tế trong giai đoạn 2025–2026. Ông đánh giá Việt Nam đang ở thời điểm cần “tận dụng dư địa chính sách để kích thích tăng trưởng mà vẫn kiểm soát được rủi ro lạm phát và nợ công.”

Diễn đàn MB Economic Insights 2025 quy tụ các chuyên gia kinh tế trong nước và quốc tế

Hai phiên thảo luận chuyên sâu – từ chính sách đến hành động

Phần trọng tâm của MB Economic Insights 2025 là hai phiên thảo luận chuyên đề quy tụ các chuyên gia trong nước và quốc tế, cùng đại diện lãnh đạo MB và cộng đồng doanh nghiệp.

Phiên thảo luận 1 với chủ đề “Tác động của Thuế quan thương mại và Đầu tư công đến hoạt động của doanh nghiệp” có sự góp mặt của Bà Trịnh Thị Thu Hiền - Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công thương, TS. Nguyễn Tú Anh – Giám đốc nghiên cứu - Đại học VinUni, TS. Nguyễn Xuân Thành, chuyên gia kinh tế World Bank và Ban lãnh đạo MB. Các chuyên gia đã thảo luận sâu về các kịch bản thay đổi thuế quan, tác động đến từng ngành xuất nhập khẩu trọng điểm; đồng thời phân tích vai trò của đầu tư công như một động lực tăng trưởng và đề xuất cải cách thể chế nhằm thúc đẩy khu vực tư nhân.

Phiên thảo luận 2 tập trung vào “Thị trường tiền tệ, ngoại hối và các giải pháp đề xuất cho doanh nghiệp”, với sự tham gia của các chuyên gia kinh tế, học giả và đại diện MB.

Phiên này xoáy sâu vào dự báo kinh tế vĩ mô năm 2026, các kịch bản tăng trưởng GDP và diễn biến CPI, đồng thời phân tích tác động của tỷ giá, lãi suất và chính sách tài khóa tới hoạt động sản xuất – xuất nhập khẩu. Các diễn giả cùng đưa ra khuyến nghị giúp doanh nghiệp chủ động phòng vệ rủi ro tỷ giá và lãi suất, đồng thời tận dụng chính sách hỗ trợ tài chính để phục hồi bền vững.

Từ góc nhìn của ngân hàng, đại diện ban lãnh đạo MB cũng chia sẻ những dự báo về thị trường tài chính trong năm 2026 đối với tỷ giá và lãi suất từ trong nước tới quốc tế. Theo đó, MB đã chủ động tối ưu chi phí, duy trì lãi suất cho vay ổn định và hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn bằng các gói tín dụng ưu đãi, sản phẩm phòng ngừa rủi ro tỷ giá và tư vấn mở rộng thị trường xuất nhập khẩu. Trên tinh thần “Chủ động thích ứng – Tạo đà bứt phá”, MB tập trung dự báo xu hướng ngành nghề, xây dựng chính sách phù hợp và phát triển mạnh mẽ nền tảng số BIZ MBBank, giúp doanh nghiệp dễ dàng thực hiện giao dịch, vay vốn và thanh toán quốc tế trực tuyến. Chiến lược này giúp MB duy trì tăng trưởng tín dụng ổn định, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng cơ hội trong năm 2026.

Khẳng định vị thế diễn đàn kinh tế uy tín hàng đầu

Với vị thế dẫn đầu thị phần ngoại tệ tại Việt Nam, MB liên tiếp được The Asian Banker vinh danh là Ngân hàng Ngoại hối Xuất sắc nhất Việt Nam trong hai năm 2024–2025. Thông qua nền tảng BIZ MBBank, ngân hàng đang phục vụ hơn 350.000 doanh nghiệp, cung cấp trọn gói dịch vụ thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại, mua bán ngoại tệ và quản trị rủi ro tỷ giá – lãi suất.

Diễn đàn thường niên MB Economic Insights bước sang năm thứ 11

Các đại biểu doanh nghiệp tham dự cũng đánh giá cao giá trị thực tiễn của sự kiện. Ông Đào Tiến Thịnh – Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhựa gỗ Châu Âu chia sẻ: “MB Economic Insights luôn là nơi giúp doanh nghiệp chúng tôi cập nhật xu hướng thị trường, hiểu rõ rủi ro và có cơ sở xây dựng chiến lược phát triển dài hạn. Năm nay, các nội dung bàn luận về tỷ giá và chính sách tài khóa đặc biệt hữu ích cho ngành xuất nhập khẩu.” Tương tự, Bà Phan Hồng Huê – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex cũng nhận xét: “Những dự báo và khuyến nghị từ diễn đàn đã hỗ trợ chúng tôi hoạch định chiến lược tài chính và sử dụng hiệu quả các công cụ phòng vệ phái sinh mà MB cung cấp.”

Sau hơn một thập kỷ tổ chức, MB Economic Insights đã trở thành sự kiện kinh tế thường niên uy tín của cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam. Năm 2025, với chủ đề “Chủ động thích ứng – Tạo đà bứt phá”, diễn đàn không chỉ cung cấp những phân tích chuyên sâu và dự báo kinh tế cập nhật mà còn mang đến giải pháp hành động cụ thể, góp phần giúp doanh nghiệp Việt Nam vững vàng trước biến động và hướng tới phát triển bền vững.