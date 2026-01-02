Venezuela bất ngờ "chìa cành ô liu" với Mỹ, đề xuất đàm phán nghiêm túc

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã bất ngờ phát đi tín hiệu hòa dịu với Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi đề xuất tiến hành các cuộc đàm phán nghiêm túc về chống buôn bán ma túy, đồng thời tuyên bố sẵn sàng mở cửa cho các công ty Mỹ tiếp cận nguồn dầu mỏ khổng lồ của Venezuela.

Ông Maduro khẳng định Venezuela là một “quốc gia anh em” của Mỹ và là một chính phủ thân thiện. Ông cho biết trong lần trò chuyện gần nhất với ông Trump hồi tháng 11, Tổng thống Mỹ đã gián tiếp thừa nhận thẩm quyền của ông khi xưng hô là “Ngài Tổng thống”.

Nhà lãnh đạo Venezuela, người đã cầm quyền nhiều năm, đưa ra những phát biểu này trong một cuộc phỏng vấn được ghi hình vào đêm Giao thừa và phát sóng trên truyền hình nhà nước Venezuela vào tối ngày đầu năm mới.

Trong chương trình, ông Maduro cùng người phỏng vấn đi bộ qua một khu vực được quân sự hóa tại thủ đô Caracas. Sau đó, ông trực tiếp cầm lái ô tô, với nhà báo ngồi ghế phụ và phu nhân của ông, bà Cilia Flores, ngồi phía sau.

Nhiều nhà bình luận cho rằng đây là một động thái nhằm phô diễn sự tự tin, trong bối cảnh xuất hiện lo ngại về khả năng Mỹ tiến hành một cuộc tấn công quân sự, đặc biệt khi ông Maduro đã hạn chế đáng kể các hoạt động xuất hiện công khai trong những tuần gần đây.

Những phát biểu này cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong giọng điệu của ông Maduro đối với Mỹ, sau khi Washington triển khai một cuộc tăng cường hiện diện quân sự quy mô lớn tại khu vực phía nam vùng biển Caribe. Tổng thống Donald Trump trước đó đã cáo buộc ông Maduro là lãnh đạo của một “nhà nước ma túy” không hợp pháp và công khai đe dọa sẽ loại bỏ ông khỏi quyền lực.

Ông Maduro đã kịch liệt bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến tội phạm, đồng thời cho rằng Mỹ đang tìm cách lật đổ ông nhằm giành quyền kiểm soát trữ lượng dầu mỏ khổng lồ cũng như các mỏ khoáng sản đất hiếm của Venezuela.

Tại một sự kiện diễn ra không lâu trước Giáng sinh, ông Maduro từng kêu gọi ông Trump nên tập trung vào các vấn đề nội bộ của nước Mỹ, nhấn mạnh: “Thành thật mà nói, nếu tôi nói chuyện lại với ông ấy, tôi sẽ nói rằng mỗi người nên lo cho công việc trong nước của mình”.

Tuy nhiên, trong những phát biểu mới nhất, ông Maduro đã thể hiện lập trường mềm mỏng hơn. Ông nói với người phỏng vấn: “Với người dân Mỹ, tôi xin nói điều mà tôi vẫn luôn nói: Venezuela là một quốc gia anh em… là một chính phủ thân thiện”.

“Chúng ta cần bắt đầu nói chuyện một cách nghiêm túc, dựa trên những sự thật cụ thể. Chính phủ Mỹ biết điều đó, bởi chúng tôi đã nhiều lần nói với các đối tác của họ rằng nếu họ muốn thảo luận nghiêm túc về một thỏa thuận chống buôn bán ma túy, chúng tôi sẵn sàng làm điều đó. Nếu họ muốn dầu mỏ của Venezuela, thì Venezuela sẵn sàng tiếp nhận các khoản đầu tư của Mỹ như của Chevron, vào bất kỳ thời điểm nào, ở đâu và theo cách nào mà họ mong muốn”, ông nói thêm.

Theo Reuters