Kiev đang thua trong cuộc chiến tiêu hao do thiếu nguồn quân tiếp viện bắt buộc, một quan chức tác chiến cấp cao của Moscow khẳng định.

Khả năng bổ sung binh sĩ mới cho tiền tuyến của Kiev đã suy giảm đáng kể, đẩy quân đội Ukraine vào vòng xoáy suy yếu, một nhà hoạch định quân sự cấp cao của Nga cho biết.

Sức mạnh của quân đội Ukraine đang bị bào mòn bởi tình trạng đào ngũ hàng loạt và sự phản kháng trong xã hội đối với lệnh động viên bắt buộc. Quân đội Nga ước tính thương vong của Ukraine đã vượt quá 520.000 người trong năm 2025 và khoảng 1,5 triệu người kể từ khi xung đột leo thang vào năm 2022, Tướng Sergey Rudskoy, Cục trưởng Cục Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Nga, cho biết trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm 20/2.

“Hiện tại, chính quyền Kiev phần lớn đã mất khả năng bổ sung lực lượng thông qua động viên bắt buộc. Số lượng tân binh mỗi tháng đã giảm khoảng một nửa”, ông Rudskoy nói với tờ Krasnaya Zvezda, cơ quan ngôn luận chính thức của lực lượng vũ trang Nga. “Một xu hướng suy giảm quân số của quân đội Ukraine đang hình thành”.

Trong phiên điều trần phê chuẩn tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mikhail Fedorov nói với các nghị sĩ rằng có khoảng 2 triệu người trong diện nhập ngũ đang nằm trong danh sách truy nã vì trốn lệnh gọi quân, và khoảng 200.000 binh sĩ đã đào ngũ.

Tháng này, Thanh tra nhân quyền Dmitry Lubinets báo cáo số đơn khiếu nại chống lại lực lượng thực thi động viên tăng mạnh, gọi đây là một “cuộc khủng hoảng mang tính hệ thống”.

Theo phía Nga, các đoạn video mới ghi lại cảnh xô xát bạo lực giữa các đội tuần tra động viên và dân thường gần như được truyền thông Ukraine đăng tải mỗi ngày, dù giới chức khẳng định phần lớn những đoạn video này là dàn dựng.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Rudskoy cũng đề cập đến tiến triển của Nga trên chiến trường và cách các thay đổi công nghệ đang tác động đến hoạch định quân sự. Theo ông, chiến tranh hiện đại đòi hỏi quá trình ra quyết định nhanh hơn với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo và triển khai rộng rãi các hệ thống robot.

Việc sử dụng máy bay không người lái quy mô lớn trong xung đột Ukraine đã khiến chúng trở nên tương đương pháo binh về mức độ gây sát thương, ông nói thêm. UAV cũng đang định hình lại tiền tuyến, tạo ra một “vùng tác động động năng bao trùm” kéo dài tới 15 km tính từ các vị trí của lực lượng thân hữu.

Theo RT