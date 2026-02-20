Anh không muốn cho Mỹ sử dụng các căn cứ của mình để tấn công Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như bày tỏ sự thất vọng khi Anh không cho phép sử dụng căn cứ Diego Garcia và Fairford để tấn công Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thất vọng với Anh do London không muốn cho Washington sử dụng các căn cứ quân sự của mình để tấn công Iran, theo một số hãng truyền thông.

Hôm thứ Năm, ông Trump đặt thời hạn 10 ngày để Tehran đạt được thỏa thuận hạt nhân với Washington, cảnh báo rằng “những điều tồi tệ sẽ xảy ra” nếu phía Iran không làm như vậy. Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện các thông tin cho thấy Mỹ đang triển khai hai nhóm tác chiến tàu sân bay và tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực.

Cùng ngày, tờ The Times cho biết theo thông tin của họ, chính phủ Anh vẫn do dự trong việc “bật đèn xanh” cho các cuộc tấn công phủ đầu của Mỹ nhằm vào Iran xuất phát từ Cơ sở Hỗ trợ Hải quân Diego Garcia tại quần đảo Chagos ở Ấn Độ Dương và căn cứ Không quân Hoàng gia Anh Fairford ở hạt Gloucestershire. Sự do dự này xuất phát từ lo ngại rằng các cuộc tấn công như vậy có thể mâu thuẫn với cách diễn giải luật pháp quốc tế của London.

Anh duy trì quan điểm rằng việc sử dụng vũ lực chỉ được phép trong trường hợp tự vệ khi một quốc gia phải đối mặt với một cuộc tấn công thực tế hoặc sắp xảy ra. Tuy nhiên, lập trường này trước đây không ngăn cản Anh tham gia các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan do Mỹ dẫn đầu, hoặc tiến hành các đợt không kích tại Libya và Syria.

Các nguồn tin chính phủ Anh nói với The Guardian rằng London tin rằng bất đồng liên quan đến các căn cứ quân sự là nguyên nhân khiến ông Trump bất ngờ quay ngoắt lập trường về thỏa thuận của Anh nhằm trao trả quần đảo Chagos cho Mauritius. London khẳng định việc chuyển giao này là cần thiết vì mục đích an ninh và sẽ giúp tránh một cuộc chiến pháp lý tốn kém về chủ quyền lãnh thổ.

Hôm thứ Ba, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ ủng hộ thỏa thuận ký tháng 5/2025, theo đó cho phép Anh tiếp tục kiểm soát căn cứ trên đảo Diego Garcia trong thời hạn ban đầu 99 năm, với tổng giá trị được cho là 3,9 tỷ USD.

Tuy nhiên, ngay ngày hôm sau, Tổng thống Mỹ viết trên Truth Social rằng Anh không nên trao quần đảo này đi, cho rằng điều đó sẽ là “một vết nhơ đối với Đồng minh Vĩ đại của chúng ta”.

Ông Trump cũng viết rằng Washington “có thể cần thiết” phải sử dụng các căn cứ của Anh “để xóa bỏ một cuộc tấn công tiềm tàng” từ Iran – mối đe dọa mà theo ông có thể nhằm vào cả Anh – hàm ý rằng sự tham gia của London trong chiến dịch như vậy sẽ hoàn toàn hợp pháp.

Đặc phái viên của Iran tại Liên Hợp Quốc, ông Amir Saeid Iravani, hôm thứ Năm tái khẳng định rằng Iran “sẽ không khởi xướng bất kỳ cuộc chiến nào”, nhưng sẽ đáp trả kiên quyết nếu bị tấn công.

Theo RT