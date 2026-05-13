Chốt ngày diễn ra lễ hội giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản

Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An vừa cho biết sự kiện Giao lưu Văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 22, Đà Nẵng 2026 sẽ diễn ra từ ngày 22/5-24/5 tại phố cổ Hội An.

Lễ khai mạc sự kiện sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 22/5 tại Vườn tượng An Hội, quy tụ sự hiện diện của các đại biểu, nghệ sĩ nổi tiếng, các đoàn nghệ thuật của Việt Nam và Nhật Bản, cùng đông đảo người dân, du khách trong nước và quốc tế.

Điểm nhấn của sự kiện là chuỗi các hoạt động văn hóa - nghệ thuật phong phú như: giao lưu nghệ thuật đường phố đầy ngẫu hứng tại khu vực Chùa Cầu; tái hiện “Đám rước Công Nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro” - biểu tượng lịch sử giàu ý nghĩa về mối giao thương và gắn kết Việt - Nhật; triển lãm búp bê truyền thống Nhật Bản tinh xảo, trình diễn thư pháp, nghệ thuật cắm hoa Ikebana mang đậm tinh thần Á Đông; cuộc thi Cosplay cùng nhiều hoạt động trải nghiệm đa dạng.

Song hành cùng các hoạt động chính, lễ hội còn có nhiều không gian trải nghiệm và tương tác như: Trưng bày hình ảnh về Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản, chương trình tham quan “Dấu xưa Nhật Bản” tại các di tích trong khu phố cổ, không gian trải nghiệm văn hóa Việt Nam - Nhật Bản; giới thiệu ẩm thực, du lịch và các sản phẩm văn hóa, hàng hóa đặc trưng của Nhật Bản...

Trình diễn văn hoá nghệ thuật Nhật Bản tại phố cổ Hội An.

Với hơn 400 năm lịch sử giao thương và gắn bó, Hội An từng là thương cảng quốc tế sầm uất, nơi khởi nguồn cho những mối liên kết đầu tiên Việt Nam - Nhật Bản. Đến nay, Hội An tiếp tục gìn giữ và phát huy những giá trị ấy, biến quá khứ thành nền tảng cho những kết nối mới trong hiện tại và tương lai.

Bước sang lần tổ chức thứ 22, sự kiện tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối văn hóa bền vững giữa Hội An, Đà Nẵng, Việt Nam với các đối tác Nhật Bản; đồng thời lan tỏa hình ảnh một điểm đến thân thiện, sáng tạo, giàu bản sắc và luôn rộng mở chào đón bạn bè từ khắp nơi trên thế giới.

Lễ hội Giao lưu Văn hóa Hội An - Nhật Bản được khởi xướng vào năm 1998 nhân dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. Từ năm 2003, lễ hội được tổ chức thường niên và duy trì liên tục trong hơn hai thập kỷ, trở thành một hoạt động văn hóa đối ngoại tiêu biểu, góp phần vun đắp tình hữu nghị, tăng cường hợp tác và thúc đẩy sự kết nối sâu sắc giữa hai quốc gia. Đồng thời, sự kiện cũng là dịp để Hội An tiếp tục khẳng định vị thế của một đô thị di sản và sáng tạo.

