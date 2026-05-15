Hóa chất Đức Giang chốt thời điểm ra báo cáo kiểm toán, mở đường “giải cứu” cổ phiếu DGC

Hoàng Anh

Hóa chất Đức Giang dự kiến phát hành báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 trong quý II.

Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (Mã: DGC) vừa có giải trình biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát. Trước đó, vào ngày 6/5, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) ra quyết định chuyển DGC từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 13/5 do chậm nộp BCTC kiểm toán 2025 quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

Theo Hóa chất Đức Giang, ngày 8/5, HĐQT đã thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. Hai bên ký hợp đồng kiểm toán hôm 11/5.

“Hiện nay, công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của công ty đang được gấp rút triển khai thực hiện. Công ty cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để đảm bảo Báo cáo Kiểm toán được phát hành sớm nhất có thể.

Ngay sau khi báo cáo kiểm toán được ký và phát hành, công ty sẽ thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện hành. Việc này dự kiến sẽ được thực hiện trong quý II/2026”, Hoá chất Đức Giang cho biết.

Trong diễn biến khác, Hóa chất Đức Giang đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường hôm 8/5 để kiện toàn nhân sự.

Ông Đào Hữu Kha (Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT Hóa chất Đức Giang, em trai ông Huyền), ông Nguyễn Quốc Trung (Trưởng phòng dự án Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, kiêm Giám đốc CTCP Công nghiệp Hóa chất Lào Cai) và ông Phạm Duy Tùng (Giám đốc Công ty TNHH MTV Bất động sản Đức Giang) chính thức trở thành thành viên HĐQT Tập đoàn Hoá chất Đức Giang trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Lưu Bách Đạt – Tổng Giám đốc Hoá Chất Đức Giang nói 3 thành viên được đề cử vào HĐQT mới đều là những cộng sự lâu năm, đã gắn bó với tập đoàn khoảng 20 năm.

Ban lãnh đạo mới cam kết kế thừa ý chí, chỉ đạo của Chủ tịch cũ (Đào Hữu Huyền) để giữ vững và phát triển tập đoàn. HĐQT mới sẽ hướng tới hoạt động ổn định, minh bạch hơn và hoàn thiện các vấn đề pháp lý để cổ đông yên tâm.

Về vấn đề nhân lực, Tổng Giám đốc Hoá chất Đức Giang cho rằng các cổ đông có thể hoàn toàn yên tâm.

“Chủ tịch Huyền đã dành 20 năm qua để đào tạo và xây dựng một đội ngũ nhân sự dày dạn kinh nghiệm.

Bản thân tôi cũng đã gắn bó với Đức Giang đúng 20 năm, và rất nhiều cộng sự khác cũng có thâm niên từ 15 đến 20 năm. Đây chính là nguồn lực cốt lõi giúp doanh nghiệp giữ vững sự ổn định và phát triển”, ông Lưu Bách Đạt nhấn mạnh.

Cổ phiếu DGC lao dốc mạnh từ giữa tháng 3/2026, đặc biệt là sau thông tin Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu khởi tố vụ án Gây ô nhiễm môi trường; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan; đồng thời, khởi tố đối với 14 bị can.

Trong đó, ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai bị khởi tố về 3 tội: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và Gây ô nhiễm môi trường.

Con trai ông Huyền là Đào Hữu Duy Anh - Phó Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Đức Giang - bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

