Bà Bùi Thị Minh Hoài tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam khóa mới

Quỳnh An
Bà Bùi Thị Minh Hoài được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sáng 13/5, Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam khóa XI họp phiên bế mạc, nghe báo cáo về kết quả Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ nhất khóa XI, diễn ra chiều hôm trước.

Theo kết quả được công bố, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, tiếp tục được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Bùi Thị Minh Hoài tái đắc cử làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam khóa mới. Ảnh: MTTQ Việt Nam.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết sự tín nhiệm của Đại hội vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao đối với các nhân sự tham gia MTTQ Việt Nam khóa mới.

Bà Hoài cam kết tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức; tận tâm, tận lực, phát huy dân chủ, trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bà cũng khẳng định sẽ giữ vững sự đoàn kết, thống nhất; năng động, sáng tạo, đổi mới, tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra; mong nhận được sự phối hợp của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, đặc biệt của các chuyên gia, nhà khoa học, nhân sĩ trí thức trong thời gian tới.

Bà Bùi Thị Minh Hoài sinh năm 1965, quê ở tỉnh Ninh Bình (trước là tỉnh Hà Nam).

Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII, XIV; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, XIV và có trình độ Thạc sĩ Luật.

Bà Bùi Thị Minh Hoài từng kinh qua nhiều vị trí công tác khác nhau, như Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Nam, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Nam; Bí thư Thành ủy Phủ Lý (tỉnh Hà Nam); Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Đầu năm 2011, bà Hoài giữ chức Phó Chủ nhiệm, sau đó là Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tháng 5/2024, bà được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị và sau đó được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội vào giữa năm 2024.

Sau hơn một năm đảm nhiệm cương vị người đứng đầu Đảng bộ Hà Nội, bà Hoài tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X.

Hồi tháng 1, tại Đại hội Đảng lần thứ XIV, bà Bùi Thị Minh Hoài được bầu làm Ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị và được phân công làm Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV.

Tại Đại hội MTTQ Việt Nam khóa XI, bà tiếp tục được tín nhiệm cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ mới.

Hàng triệu người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí với nhiều xét nghiệm quan trọng như đường huyết, chức năng gan thận, X-quang tim phổi. Chính sách mới được kỳ vọng giúp giảm cảnh phát hiện bệnh khi đã quá muộn.

Phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh chuyển đổi số phải tạo ra phương thức mới để Mặt trận gần dân hơn, nghe dân rộng hơn, phản hồi dân nhanh hơn, giám sát việc giải quyết kiến nghị của dân minh bạch hơn.

Trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực ở nhiều chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trọng yếu, đặc biệt bảo đảm nguồn dầu thô cung cấp cho các nhà máy lọc dầu trong nước, cùng nguồn cung các sản phẩm xăng dầu, khí... góp phần quan trọng ổn định thị trường, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Chỉ từ những nốt phỏng nước tưởng như "bệnh trẻ con", bé trai 6 tuổi ở Lai Châu đã rơi vào nguy kịch vì suy hô hấp nặng, nhiễm khuẩn huyết. Các bác sĩ cảnh báo thủy đậu không hề là bệnh lành tính như nhiều người nghĩ.