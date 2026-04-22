Ông Lê Anh Tuấn – Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số Quốc gia cho rằng các nền tảng số dùng chung giúp tiết kiệm chi phí đầu tư, tạo điều kiện chuẩn hóa quy trình, đồng bộ dữ liệu, liên thông giữa các hệ thống.

Ông Lê Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số Quốc gia, đánh giá Giải thưởng VDA tạo động lực để các tổ chức, doanh nghiệp làm chủ công nghệ.

“Chìa khóa” cho chuyển đổi số bền vững

Ngày 22/4, tại Lễ phát động Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ 9, ông Lê Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) nêu thực tiễn chuyển đổi số đang bước vào giai đoạn mới, nơi thách thức không còn chỉ là ứng dụng công nghệ mà là đo lường hiệu quả, tạo ra giá trị thực và bền vững.

Nhiều tổ chức, doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong việc tích hợp dữ liệu, thay đổi mô hình vận hành, nâng cao năng lực nhân lực số và bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Đặc biệt, yêu cầu làm chủ công nghệ, phát triển sản phẩm số “Make in Vietnam” ngày càng trở nên cấp thiết trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu và sự phát triển nhanh chóng của các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây,…

Thực tiễn này đặt trong bối cảnh những năm gần đây, chuyển đổi số tại Việt Nam đã có những bước tiến mạnh mẽ, đi vào thực chất hơn và gắn chặt với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Từ Chính phủ số, kinh tế số đến xã hội số, các chương trình, chiến lược quốc gia đã từng bước được cụ thể hóa bằng những nền tảng, hệ thống và dịch vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trong phát biểu của mình, lãnh đạo Cục Chuyển đổi số Quốc gia chỉ ra “chìa khóa” cho chuyển đổi số bền vững, hiệu quả. Ông Tuấn nhấn mạnh một trong số những yêu cầu rất quan trọng hiện nay là phát triển các nền tảng số dùng chung. Thay vì mỗi bộ, ngành, địa phương hay doanh nghiệp tự xây dựng các hệ thống riêng lẻ, dẫn đến phân mảnh và lãng phí nguồn lực, cần chuyển mạnh sang tư duy dùng chung hạ tầng, dùng chung nền tảng, chia sẻ và kết nối dữ liệu.

"Các nền tảng dùng chung không chỉ giúp tiết kiệm chi phí đầu tư, rút ngắn thời gian triển khai mà còn tạo điều kiện để chuẩn hóa quy trình, đồng bộ dữ liệu và nâng cao khả năng liên thông giữa các hệ thống", ông Tuấn nói và nêu quan điểm rằng đây là nền tảng quan trọng để hình thành các dịch vụ số liền mạch, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Trong khu vực công, việc phát triển và khai thác hiệu quả các nền tảng dùng chung sẽ góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hướng tới trải nghiệm “một lần khai báo, nhiều lần sử dụng”. Trong khu vực doanh nghiệp, các nền tảng số có thể trở thành hạ tầng để phát triển các mô hình kinh doanh mới, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và mở rộng hệ sinh thái số.

Để làm được điều đó, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy chia sẻ dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tham gia phát triển và cung cấp các nền tảng số dùng chung có chất lượng cao, khả năng mở rộng lớn.

VDA 2026 sẽ thúc đẩy chuyển đổi số hướng tới giá trị thực

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy vai trò là động lực góp phần thiết thực vào việc triển khai hiệu quả Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Ông Lê Anh Tuấn cho biết thêm Nghị quyết 57 đã xác định rõ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt cho tăng trưởng. Điều này đặt ra yêu cầu phải có những cơ chế, công cụ và mô hình thúc đẩy hiệu quả hơn, trong đó việc phát hiện, lan tỏa các điển hình tốt, các giải pháp thành công có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Trong bối cảnh đó, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những kênh quan trọng để phát hiện, tôn vinh và lan tỏa các sáng kiến, mô hình chuyển đổi số tiêu biểu trên toàn quốc. Giải thưởng không chỉ ghi nhận nỗ lực đổi mới sáng tạo mà còn tạo động lực để các tổ chức, doanh nghiệp làm chủ công nghệ, phát triển các sản phẩm, dịch vụ số phục vụ thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Theo ông Tuấn, thông qua việc đánh giá dựa trên hiệu quả thực tiễn, mức độ trưởng thành số, khả năng nhân rộng và tính bền vững, Giải thưởng sẽ góp phần thúc đẩy các chủ thể chuyển đổi số đi đúng hướng, tránh hình thức, hướng tới giá trị thực. Đây cũng là cầu nối để chia sẻ kinh nghiệm, kết nối hệ sinh thái và thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng công nghệ.

Bộ Khoa học và Công nghệ cam kết đồng hành cùng Hội Truyền thông số Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số trong việc phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo số, thúc đẩy làm chủ công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

"Chúng tôi tin tưởng rằng Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2026 sẽ tiếp tục phát huy vai trò là động lực góp phần thiết thực vào việc triển khai hiệu quả Nghị quyết 57, vào tiến trình chuyển đổi số Quốc gia, thúc đẩy phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam", lãnh đạo Cục Chuyển đổi số Quốc gia nói.

​