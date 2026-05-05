Cục Chuyển đổi số Quốc gia nêu các bước đi để Việt Nam thành trung tâm AI khu vực

Theo Cục Chuyển đổi số Quốc gia, hạ tầng, bảo mật và quản trị dữ liệu là những bước đi then chốt khi Việt Nam chuyển AI từ thử nghiệm sang ứng dụng, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm AI của khu vực trong những năm tới.

Ngày 5/5, tại sự kiện Cisco Connect Vietnam, PGS.TS Hoàng Hữu Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) nhấn mạnh để sẵn sàng cho AI, Việt Nam cần bắt đầu từ nền tảng kết nối an toàn và có khả năng mở rộng.

Theo ông, Việt Nam đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng khi doanh nghiệp chuyển từ thử nghiệm sang ứng dụng AI vào thực tiễn. Trong giai đoạn này, bảo mật và quản trị trở thành yếu tố then chốt.

“Chúng tôi đang xây dựng hạ tầng quốc gia cần thiết để hiện thực hóa tầm nhìn này, đồng thời thúc đẩy hợp tác với các đối tác như Cisco để đưa Việt Nam trở thành trung tâm AI của khu vực trong vòng 4 năm tới”, ông Hạnh cho biết.

Sự bùng nổ của AI thường được ví như phần nổi của tảng băng trôi, nhưng hiệu quả thực sự lại phụ thuộc vào phần chìm là hạ tầng dữ liệu và mạng lưới. Dù kỳ vọng lớn, chỉ khoảng 13% doanh nghiệp toàn cầu đạt trạng thái sẵn sàng để dẫn đầu trong cuộc đua này.

Tại Việt Nam, AI được dự báo có thể đóng góp thêm 130 tỷ USD vào GDP vào năm 2040. Tuy nhiên, để hiện thực hóa tiềm năng này, các “điểm nghẽn” về dữ liệu phân mảnh, quản trị thiếu đồng bộ và khoảng cách nhân lực vẫn là thách thức lớn. Đáng chú ý, 62% doanh nghiệp đang đối mặt nguy cơ thất thoát giá trị từ đầu tư AI do “nợ hạ tầng” – hệ quả của việc triển khai các giải pháp rời rạc, thiếu nền tảng vững chắc.

Ông Nguyễn Như Dũng nhấn mạnh hạ tầng mạng là nền tảng để DN Việt tự tin bứt tốc trong kỷ nguyên AI tác nhân.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Như Dũng, Tổng Giám đốc Cisco Việt Nam, Campuchia và Lào cho rằng hành trình sẵn sàng cho AI phải bắt đầu từ hạ tầng mạng, với nền tảng đủ an toàn và linh hoạt để hỗ trợ các ứng dụng mới.

Bên cạnh hạ tầng, yếu tố con người cũng đóng vai trò quyết định. Cisco cho biết đã đào tạo hơn 160.000 học viên tại Việt Nam thông qua chương trình Networking Academy trong các lĩnh vực AI, an ninh mạng và mạng máy tính, góp phần xây dựng lực lượng lao động sẵn sàng cho kỷ nguyên số.